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Девчонки
Пятничные девчонки
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danilov 30 Декабря 2016 в 16:47:59

1280x853
(109,48 Кб)

755x1057
(82,96 Кб)

640x790
(96,22 Кб)

850x850
(141,84 Кб)

1280x854
(113,71 Кб)

1244x499
(237,29 Кб)

1600x645
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720x1080
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500x748
(51,33 Кб)

1280x853
(100,19 Кб)

500x699
(49,03 Кб)

404x604
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864x1536
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664x1024
(70,91 Кб)

1440x2160
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600x901
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640x960
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540x785
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1024x698
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811x1081
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1280x738
(283,06 Кб)

1600x2344
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1200x800
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807x538
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1600x1066
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1200x1800
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800x1200
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808x808
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1280x854
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1280x854
(162,37 Кб)

1080x1080
(166,45 Кб)

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810x1080
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720x1080
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771x1080
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745x1080
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672x1080
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1280x826
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901x600
(70,57 Кб)

900x734
(131,76 Кб)

689x1000
(138,12 Кб)

1280x853
(140,32 Кб)

1280x960
(117,71 Кб)

900x600
(88,63 Кб)

810x1080
(95,79 Кб)

1280x918
(217,74 Кб)

1280x960
(211,24 Кб)

884x1667
(1613,3 Кб)












Комментарии, по рейтингу, по дате
  realistnk 30.12.2016 в 17:21:28   # 570065
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  строитель 30.12.2016 в 17:24:02   # 570066
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  Nightwalker 30.12.2016 в 17:30:27   # 570067
на гифки смотреть можно вечно!!!
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  Ал 30.12.2016 в 18:40:29   # 570080
Цитата: Nightwalker от 30.12.2016 17:30:27

Quote:
ОДА СИСЬКАМ
.
За сиськи родину продать,
Готовы миллиарды,
Моря и горы покорять,
Играть на крыше в нарды.
.
На сиськах можно отдыхать,
Смотреть на них часами,
Лизать, сосать и целовать,
В кустах под небесами.
.
Приносят кстати сиськи вред,
И я для вас не скрою,
Назад довольно много лет,
Сгубили сиськи Трою.
.
От них с ума можно сойти,
О дерево убиться,
До сисек нужно дорасти,
Чтоб видом насладиться.
.
Лицо и ж*па, хорошо,
Но что-то не хватает,
Конечно сисек, что ж еще?
Они всегда решают.
.
Горит огонь, течет вода,
На это смотрят вечно,
А как же сиськи господа?
На них смотреть конечно.
.
Большие, мелкие, плевать,
Но главное чтоб были,
Потискать их, позажимать,
Что лучше в этом мире?
.
Им нужно памятник создать,
На камне их бы высек,
Я США готов взорвать,
За пару сочных сисек!!!
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  urzik miko 30.12.2016 в 20:03:14   # 570092
какие фефочки!!!
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