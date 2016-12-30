Пятничные девчонки

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danilov 30 Декабря 2016 в 16:47:59
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Nightwalker 30.12.2016 в 17:30:27 # 570067
Quote:
ОДА СИСЬКАМ
.
За сиськи родину продать,
Готовы миллиарды,
Моря и горы покорять,
Играть на крыше в нарды.
.
На сиськах можно отдыхать,
Смотреть на них часами,
Лизать, сосать и целовать,
В кустах под небесами.
.
Приносят кстати сиськи вред,
И я для вас не скрою,
Назад довольно много лет,
Сгубили сиськи Трою.
.
От них с ума можно сойти,
О дерево убиться,
До сисек нужно дорасти,
Чтоб видом насладиться.
.
Лицо и ж*па, хорошо,
Но что-то не хватает,
Конечно сисек, что ж еще?
Они всегда решают.
.
Горит огонь, течет вода,
На это смотрят вечно,
А как же сиськи господа?
На них смотреть конечно.
.
Большие, мелкие, плевать,
Но главное чтоб были,
Потискать их, позажимать,
Что лучше в этом мире?
.
Им нужно памятник создать,
На камне их бы высек,
Я США готов взорвать,
За пару сочных сисек!!!
.
За сиськи родину продать,
Готовы миллиарды,
Моря и горы покорять,
Играть на крыше в нарды.
.
На сиськах можно отдыхать,
Смотреть на них часами,
Лизать, сосать и целовать,
В кустах под небесами.
.
Приносят кстати сиськи вред,
И я для вас не скрою,
Назад довольно много лет,
Сгубили сиськи Трою.
.
От них с ума можно сойти,
О дерево убиться,
До сисек нужно дорасти,
Чтоб видом насладиться.
.
Лицо и ж*па, хорошо,
Но что-то не хватает,
Конечно сисек, что ж еще?
Они всегда решают.
.
Горит огонь, течет вода,
На это смотрят вечно,
А как же сиськи господа?
На них смотреть конечно.
.
Большие, мелкие, плевать,
Но главное чтоб были,
Потискать их, позажимать,
Что лучше в этом мире?
.
Им нужно памятник создать,
На камне их бы высек,
Я США готов взорвать,
За пару сочных сисек!!!
urzik miko 30.12.2016 в 20:03:14 # 570092