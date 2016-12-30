Пятничные девчонки

ОДА СИСЬКАМ

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За сиськи родину продать,

Готовы миллиарды,

Моря и горы покорять,

Играть на крыше в нарды.

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На сиськах можно отдыхать,

Смотреть на них часами,

Лизать, сосать и целовать,

В кустах под небесами.

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Приносят кстати сиськи вред,

И я для вас не скрою,

Назад довольно много лет,

Сгубили сиськи Трою.

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От них с ума можно сойти,

О дерево убиться,

До сисек нужно дорасти,

Чтоб видом насладиться.

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Лицо и ж*па, хорошо,

Но что-то не хватает,

Конечно сисек, что ж еще?

Они всегда решают.

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Горит огонь, течет вода,

На это смотрят вечно,

А как же сиськи господа?

На них смотреть конечно.

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Большие, мелкие, плевать,

Но главное чтоб были,

Потискать их, позажимать,

Что лучше в этом мире?

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Им нужно памятник создать,

На камне их бы высек,

Я США готов взорвать,

За пару сочных сисек!!!