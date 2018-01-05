Подборка пятничной эротики

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danilov 05 Января 2018 в 16:55:04
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Комментарии, по рейтингу, по дате
вот бы в мой зал такую батарею
MишаМашкевич 05.01.2018 в 17:10:30 # 653176
Цитата: mitrich78 от 05.01.2018 17:07:27я тоже интересовалась такими батареями. В рашке делают и в 💶. Дорого. там ещё чехол можно натянуть. Ваще красота
вот бы в мой зал такую батарею
вот бы в мой зал такую батарею
Цитата: Mikado от 05.01.2018 17:18:42
Так вот она какая - грелка во весь рост!
Так вот она какая - грелка во весь рост!
К ней бы ремни пристяжные.
Цитата: Лысый от 05.01.2018 17:12:25
А вот плинтусов нет. Недоделка со стороны джамшутов. Да и чересчур длинная чугуняка не айс. Люминьевая таких габаритов получше будет.
А вот плинтусов нет. Недоделка со стороны джамшутов. Да и чересчур длинная чугуняка не айс. Люминьевая таких габаритов получше будет.
Сейчас мода на бесплинтусовые полы.
Цитата: СССР от 05.01.2018 17:26:30
Как видно подключение диагональное, КПД 100%
Как видно подключение диагональное, КПД 100%
Вдобавок, батарея либо концевая, либо подключена от коллектора.
Цитата: Fototur от 05.01.2018 23:25:20
Да мужики, просели чуток или постарели? Всё про алюминий, а фигурка никого не заинтересовала.
Да мужики, просели чуток или постарели? Всё про алюминий, а фигурка никого не заинтересовала.
Зима, холодно, с нашим ТЭЦ, только о батареях и говорить.