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Девчонки
Подборка пятничной эротики
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danilov 05 Января 2018 в 16:55:04

1600x1048
(256,9 Кб)

700x988
(100,53 Кб)

604x545
(70,2 Кб)

1600x2133
(330,11 Кб)

500x646
(62,45 Кб)

800x1204
(184,16 Кб)

1280x853
(243,83 Кб)

1280x853
(320,32 Кб)

1080x1080
(267,24 Кб)

1280x853
(132,58 Кб)

736x1080
(102,61 Кб)

702x1080
(123,6 Кб)

554x830
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1024x650
(150,59 Кб)

720x1080
(100,89 Кб)

1210x904
(178,44 Кб)

918x968
(783,49 Кб)

715x1080
(67,04 Кб)

1280x960
(181,74 Кб)

720x1080
(53,27 Кб)

500x750
(90,44 Кб)

986x749
(109,4 Кб)

891x1024
(196,88 Кб)

720x1080
(161,48 Кб)

900x581
(160,66 Кб)

802x1080
(84,53 Кб)

1280x645
(153,5 Кб)

753x1024
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980x613
(107,47 Кб)

737x1080
(120,38 Кб)

1280x853
(165,99 Кб)

1024x685
(127,74 Кб)

894x1080
(161,22 Кб)

811x1080
(114,93 Кб)

691x1080
(91,72 Кб)

733x1080
(127,07 Кб)

774x1080
(205,49 Кб)

1024x681
(103,16 Кб)

979x749
(103,76 Кб)

1280x853
(107,19 Кб)

1280x876
(159,28 Кб)

1280x908
(170,44 Кб)

607x1080
(79,72 Кб)

620x774
(77,4 Кб)

1408x834
(143,44 Кб)

720x1080
(114,47 Кб)

1280x854
(155,52 Кб)

864x1080
(79,93 Кб)

1280x1019
(181,02 Кб)

1080x1080
(189,67 Кб)

811x1080
(145,18 Кб)

1280x960
(206,48 Кб)

1080x1080
(206,74 Кб)

1280x970
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750x643
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607x1080
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630x931
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811x555
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811x541
(107,24 Кб)

720x1080
(76,9 Кб)

741x1077
(137,75 Кб)

700x1236
(106,89 Кб)

570x758
(52,26 Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  mitrich78 05.01.2018 в 17:07:27   # 653174

вот бы в мой зал такую батарею
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  MишаМашкевич 05.01.2018 в 17:10:30   # 653176
Цитата: mitrich78 от 05.01.2018 17:07:27

вот бы в мой зал такую батарею
я тоже интересовалась такими батареями. В рашке делают и в 💶. Дорого. там ещё чехол можно натянуть. Ваще красота
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  Лысый 05.01.2018 в 17:12:25   # 653178
А вот плинтусов нет. Недоделка со стороны джамшутов. Да и чересчур длинная чугуняка не айс. Люминьевая таких габаритов получше будет.
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  Mikado 05.01.2018 в 17:18:42   # 653181
Так вот она какая - грелка во весь рост!
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  Лысый 05.01.2018 в 17:20:12   # 653183
Цитата: Mikado от 05.01.2018 17:18:42
Так вот она какая - грелка во весь рост!


К ней бы ремни пристяжные.
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  mitrich78 05.01.2018 в 17:22:29   # 653184
а может она люминьевая ))) просто исполнение под чугуняку, эдакий арт дизайн аля 60х )
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  СССР 05.01.2018 в 17:26:30   # 653187
Как видно подключение диагональное, КПД 100%
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  Лысый 05.01.2018 в 17:28:22   # 653190
Да нееее! В конце регистра вода сапсем халодный. И из под пола дует, щелястый весь.
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  mitrich78 05.01.2018 в 17:42:08   # 653197
кстати подводка на пластике и даже с регулятором температуры или воды что тоже самое по идее а может это маевского такой новий ))))
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  Hairless 05.01.2018 в 17:46:55   # 653200
Странные вы ребята... Я там батарею и не увидел бы, если бы не ваша болтовня.
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  Мура45 05.01.2018 в 17:54:33   # 653201
Цитата: Лысый от 05.01.2018 17:12:25
А вот плинтусов нет. Недоделка со стороны джамшутов. Да и чересчур длинная чугуняка не айс. Люминьевая таких габаритов получше будет.

Сейчас мода на бесплинтусовые полы.
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  Мура45 05.01.2018 в 17:59:54   # 653202
Цитата: СССР от 05.01.2018 17:26:30
Как видно подключение диагональное, КПД 100%

Вдобавок, батарея либо концевая, либо подключена от коллектора.
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  shy_ric 05.01.2018 в 20:43:11   # 653240
с такой и батареи не нужны
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  Fototur 05.01.2018 в 23:25:20   # 653264
Да мужики, просели чуток или постарели? Всё про алюминий, а фигурка никого не заинтересовала.
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  Sputnic 05.01.2018 в 23:52:33   # 653270
Цитата: Fototur от 05.01.2018 23:25:20
Да мужики, просели чуток или постарели? Всё про алюминий, а фигурка никого не заинтересовала.

Зима, холодно, с нашим ТЭЦ, только о батареях и говорить.
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