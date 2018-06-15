Пятничная подборка +18

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danilov 15 Июня 2018 в 16:15:33
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 15.06.2018 в 16:41:39 # 681389
-Настоящий мужик.
Пастафариан 15.06.2018 в 17:38:30 # 681410
Цитата: Максимыч от 15.06.2018 16:47:08
Мляха муха. Как мужики могут любит мужиков, когда есть такая красота, как женщины?
Мляха муха. Как мужики могут любит мужиков, когда есть такая красота, как женщины?
Наш местный клоун, причем тут мужик и мужик.
Я давно догадывался, что у тебя два крестика на извилине от решетки в зоопарке.
Цитата: Максимыч от 15.06.2018 16:47:08Больной здорового не поймет.
Мляха муха. Как мужики могут любит мужиков, когда есть такая красота, как женщины?
Мляха муха. Как мужики могут любит мужиков, когда есть такая красота, как женщины?
Цитата: Пастафариан от 15.06.2018 17:38:30
Наш местный клоун, причем тут мужик и мужик.
Я давно догадывался, что у тебя два крестика на извилине от решетки в зоопарке.
Цитата: Максимыч от 15.06.2018 16:47:08
Мляха муха. Как мужики могут любит мужиков, когда есть такая красота, как женщины?
Мляха муха. Как мужики могут любит мужиков, когда есть такая красота, как женщины?
Наш местный клоун, причем тут мужик и мужик.
Я давно догадывался, что у тебя два крестика на извилине от решетки в зоопарке.
Не понял, че за наезды? За клоуна ответишь, дебил?
Пастафариан 15.06.2018 в 18:19:00 # 681430
Цитата: Zoggyla от 15.06.2018 17:56:35
Вот докопались до Максимыча! Человек правду бжизни сопоставил с здоровым рефлексом.
Вот докопались до Максимыча! Человек правду бжизни сопоставил с здоровым рефлексом.
Эт он решил первый до......я
Пастафариан 15.06.2018 в 18:23:37 # 681433
Цитата: Максимыч от 15.06.2018 17:56:01
Или ты из этих, заднеприводных? Защищаешь издалека так, что бы не догадались.
Или ты из этих, заднеприводных? Защищаешь издалека так, что бы не догадались.
Как вы меня з...ли все кто первый начинает в мой адрес хрень писать. Ну и получи, ДЕБИЛ , дальше хлещи будет.
MишаМашкевич 15.06.2018 в 18:45:59 # 681437
Можно я поиздеваюсь (продолжение темы)
Пастафариан 15.06.2018 в 19:02:04 # 681439
Ты че в личку залез.
Пастафариан 15.06.2018 в 20:28:03 # 681452
Вот же я бамбук , официально извиняюсь перед Максимычем при всех титусянами.
Клянусь, запарка произошла.
P.S. Максимыч ты не обижайся, что я там писал на тебе, это не как, не клеится к тебе.
P.P.S. Это для другого писалось, короче там свой качели.