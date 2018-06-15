Пятничная подборка +18

Цитата: Максимыч от

Мляха муха. Как мужики могут любит мужиков, когда есть такая красота, как женщины?

Мляха муха. Как мужики могут любит мужиков, когда есть такая красота, как женщины?

Наш местный клоун, причем тут мужик и мужик.Я давно догадывался, что у тебя два крестика на извилине от решетки в зоопарке.