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Девчонки
Пятничная подборка +18
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danilov 15 Июня 2018 в 16:15:33

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 15.06.2018 в 16:41:39   # 681389

-Настоящий мужик.
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  Максимыч 15.06.2018 в 16:47:08   # 681392
Мляха муха. Как мужики могут любит мужиков, когда есть такая красота, как женщины?
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  Yerla 15.06.2018 в 16:50:26   # 681394
ничо такие .. ЯП фдул
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  Пастафариан 15.06.2018 в 17:38:30   # 681410
Цитата: Максимыч от 15.06.2018 16:47:08
Мляха муха. Как мужики могут любит мужиков, когда есть такая красота, как женщины?


Наш местный клоун, причем тут мужик и мужик.
Я давно догадывался, что у тебя два крестика на извилине от решетки в зоопарке.
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  vladtr 15.06.2018 в 17:52:58   # 681419
Цитата: Максимыч от 15.06.2018 16:47:08
Мляха муха. Как мужики могут любит мужиков, когда есть такая красота, как женщины?
Больной здорового не поймет.
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  Максимыч 15.06.2018 в 17:55:17   # 681420
Цитата: Пастафариан от 15.06.2018 17:38:30
Цитата: Максимыч от 15.06.2018 16:47:08
Мляха муха. Как мужики могут любит мужиков, когда есть такая красота, как женщины?


Наш местный клоун, причем тут мужик и мужик.
Я давно догадывался, что у тебя два крестика на извилине от решетки в зоопарке.


Не понял, че за наезды? За клоуна ответишь, дебил?
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  Максимыч 15.06.2018 в 17:56:01   # 681422
Или ты из этих, заднеприводных? Защищаешь издалека так, что бы не догадались.
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  Zoggyla 15.06.2018 в 17:56:35   # 681423
Вот докопались до Максимыча! Человек правду бжизни сопоставил с здоровым рефлексом.
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  Zoggyla 15.06.2018 в 17:59:04   # 681424
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  Пастафариан 15.06.2018 в 18:19:00   # 681430
Цитата: Zoggyla от 15.06.2018 17:56:35
Вот докопались до Максимыча! Человек правду бжизни сопоставил с здоровым рефлексом.


Эт он решил первый до......я
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  Пастафариан 15.06.2018 в 18:23:37   # 681433
Цитата: Максимыч от 15.06.2018 17:56:01
Или ты из этих, заднеприводных? Защищаешь издалека так, что бы не догадались.


Как вы меня з...ли все кто первый начинает в мой адрес хрень писать. Ну и получи, ДЕБИЛ , дальше хлещи будет.
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  MишаМашкевич 15.06.2018 в 18:45:59   # 681437


Можно я поиздеваюсь (продолжение темы)
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  Пастафариан 15.06.2018 в 19:02:04   # 681439
Максимыч от 15.06.2018 17:56:01

Ты че в личку залез.
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  Пастафариан 15.06.2018 в 20:28:03   # 681452
Блин, стоп пацаны я понял, Максимыч сказал не про меня с это фоткой , а вообщем понятии.
Вот же я бамбук , официально извиняюсь перед Максимычем при всех титусянами.
Клянусь, запарка произошла.

P.S. Максимыч ты не обижайся, что я там писал на тебе, это не как, не клеится к тебе.
P.P.S. Это для другого писалось, короче там свой качели.
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