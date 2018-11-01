Аскарова (Нариманова) в Арбат

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danilov 31 Октября 2018 в 23:16:36
Комментарии, по рейтингу, по дате
А простой опрос в этом вопросе, это из серии нравится не нравится.
у нас у так пробки в центре города вечные
Цитата: X-Daemon от 01.11.2018 09:11:10
Зачем мелочится, закройте весь город, все дороги переделайте в арбаты, будем перемещаться пешком
Зачем мелочится, закройте весь город, все дороги переделайте в арбаты, будем перемещаться пешком
Цитата: X-Daemon от 01.11.2018 09:11:10- На велосипедах))
Зачем мелочится, закройте весь город, все дороги переделайте в арбаты, будем перемещаться пешком
Зачем мелочится, закройте весь город, все дороги переделайте в арбаты, будем перемещаться пешком