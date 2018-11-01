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Аскарова (Нариманова) в Арбат
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danilov 31 Октября 2018 в 23:16:36
Поддерживаете ли вы перекрытие и превращение улицы Аскарова от Акации до площади в арбат?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  astra 31.10.2018 в 23:48:18   # 699973
Совсем сошли с ума..... сплошные пробки хотят сделать
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  гримм 01.11.2018 в 01:28:04   # 699980
Вы о чём, уже во всю делают Арбат по бейбитшилик(мира) от пр.республики до площади
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  kkafp 01.11.2018 в 03:29:04   # 699981
Пешеходы, ваш выход, голосуйте
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  NАVIGATOR 01.11.2018 в 08:23:31   # 699985
Прежде чем вбухивать огромные деньги на строительство, надо перекрыть её на этом отрезке обычными бетонными блоками на полгода (можно раз в неделю использовать как место для ярмарки). Понаблюдать за пешеходным трафиком, провести опрос жителей и представителей бизеса в этом районе. А уже после всего этого выносить решение.
А простой опрос в этом вопросе, это из серии нравится не нравится.
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  shy_ric 01.11.2018 в 09:02:19   # 699987
перекрытие улиц под Арбаты Аскарова и Мира ө считаю вредительством
у нас у так пробки в центре города вечные
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  kkafp 01.11.2018 в 09:08:03   # 699988
"Мир фантазий" теперь больше по территории и посетителей там больше станет
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  X-Daemon 01.11.2018 в 09:11:10   # 699990
Зачем мелочится, закройте весь город, все дороги переделайте в арбаты, будем перемещаться пешком
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  Templar 01.11.2018 в 09:20:50   # 699992
А вы думаете, нас будут спрашивать?
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  Zhake 01.11.2018 в 09:50:53   # 699996
За театром, на территории Технопарка есть пустое место. там непонятно что, типа площадка. вот ее в Арбат и нужно, как раз две улицы свяжут - Аскарова и Бейбітшілік. А улицу трогать-то зачем? Лучше бы использовали для этих целей территорию вокруг фонтана Тюльпан или участок Центрального парка возле Шара-Бары
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  Васяй 01.11.2018 в 10:03:20   # 699997
Цитата: X-Daemon от 01.11.2018 09:11:10
Зачем мелочится, закройте весь город, все дороги переделайте в арбаты, будем перемещаться пешком
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  Васяй 01.11.2018 в 10:04:00   # 699998
В точку!
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  ЛиКа 01.11.2018 в 10:10:19   # 699999
Цитата: X-Daemon от 01.11.2018 09:11:10
Зачем мелочится, закройте весь город, все дороги переделайте в арбаты, будем перемещаться пешком
- На велосипедах))
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  UgO 01.11.2018 в 10:37:51   # 700000
Закрыть весь центр города для авто, дышать станет легче.
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  Temka 01.11.2018 в 11:37:41   # 700009
а смысл оставлять дорогу??? один хр*н чуть что случается когда перекрывают прощадь перекрывают и эту улицу...конечно она разгружает движение, но всё же основные потоки идут по проспекту...
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