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Считаете ли вы пандемию Коронавируса действительно настоящей и опасной?
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danilov 19 Марта 2020 в 19:41:10







Комментарии, по рейтингу, по дате
  Mustang 19.03.2020 в 22:40:20   # 743471
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  Nelegal 20.03.2020 в 00:18:47   # 743483
Не считаю! Просто его опасность в последствиях после него
Поэтому я лучше в маске похожу за 200тнг. Чем в больнице и счет на пол миллиона
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  KS 20.03.2020 в 00:26:51   # 743485
Цитата: Nelegal от 19.03.2020 18:18:47
Не считаю! Просто его опасность в последствиях после него
Поэтому я лучше в маске похожу за 200тнг. Чем в больнице и счет на пол миллиона

В данный момент известно два развития процесса помимо смерти:
1. Легкий когда не затрагивает легкие
2. Когда вирус оставляет шрамы на легких, после этого прогулка в горку будет практически не возможна(не достача кислорода)

Потенциально 3. Есть серьезные основание (ранние данные от китайских ученных) что вирус разносит нервную систему в пух и прах.
Потенциально 4. Пройдёт много лет после того как мы узнаем все побочные эффекты

Берегите себя!

П. С. Как в анекдоте : «бережённого Бог бережёт» - сказала монахиня одевая презерватив на свечу
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  Mustang 20.03.2020 в 00:53:18   # 743488
Бля,ребят. Буквально в декабре 2019 переболел хер пойми чем, что в больнице мне сказали тяжёлый грипп. Ну так вот, симптомы одни и те же, так же лихорадка у меня была, тяжело дышать, ну и до сих пор кашляю, как тот туберкулезник...
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