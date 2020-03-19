Считаете ли вы пандемию Коронавируса действительно настоящей и опасной?

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danilov 19 Марта 2020 в 19:41:10
Комментарии, по рейтингу, по дате
Поэтому я лучше в маске похожу за 200тнг. Чем в больнице и счет на пол миллиона
Цитата: Nelegal от 19.03.2020 18:18:47
Не считаю! Просто его опасность в последствиях после него
Поэтому я лучше в маске похожу за 200тнг. Чем в больнице и счет на пол миллиона
Не считаю! Просто его опасность в последствиях после него
Поэтому я лучше в маске похожу за 200тнг. Чем в больнице и счет на пол миллиона
В данный момент известно два развития процесса помимо смерти:
1. Легкий когда не затрагивает легкие
2. Когда вирус оставляет шрамы на легких, после этого прогулка в горку будет практически не возможна(не достача кислорода)
Потенциально 3. Есть серьезные основание (ранние данные от китайских ученных) что вирус разносит нервную систему в пух и прах.
Потенциально 4. Пройдёт много лет после того как мы узнаем все побочные эффекты
Берегите себя!
П. С. Как в анекдоте : «бережённого Бог бережёт» - сказала монахиня одевая презерватив на свечу