 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Опросы
Лишились ли вы дохода с введением режима ЧП?
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Апреля 2020 в 17:53:23








Комментарии, по рейтингу, по дате
  МишкаНаСевер 15.04.2020 в 18:17:02   # 746254
Я еще 1 опрос предлагал.
Скоро будет 9 мая. У вас много родных, друзей, знакомых, которым 90+ лет?
поощрить | покарать
  decoder 15.04.2020 в 18:37:48   # 746268
Интересно, НЕТ и ЧАСТИЧНО... это чем же надо заниматься? как только ввели ЧП, писец настал сразу...
поощрить | покарать
  NBE 15.04.2020 в 18:59:45   # 746274
Нужно еще учитывать, что участники титуса немного выше среднего, то есть реальная картина похуже будет.
поощрить | покарать
  Absolute 15.04.2020 в 19:41:03   # 746287
Во время ЧП и карантина, здоровье важнее. Деньги того не стоят.
поощрить | покарать
  decoder 15.04.2020 в 20:50:17   # 746299
Позвольте вопрос, а частично это как? Что именно частично? то что 50% клиентов отвалилось, а остальные 50% ещё обращаются?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь