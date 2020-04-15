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Лишились ли вы дохода с введением режима ЧП?
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danilov 15 Апреля 2020 в 17:53:23
Нет
Частично
Лишился полностью
У меня не было дохода
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
МишкаНаСевер
15.04.2020 в 18:17:02
# 746254
Я еще 1 опрос предлагал.
Скоро будет 9 мая. У вас много родных, друзей, знакомых, которым 90+ лет?
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decoder
15.04.2020 в 18:37:48
# 746268
Интересно, НЕТ и ЧАСТИЧНО... это чем же надо заниматься?
как только ввели ЧП, писец настал сразу...
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NBE
15.04.2020 в 18:59:45
# 746274
Нужно еще учитывать, что участники титуса немного выше среднего, то есть реальная картина похуже будет.
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Absolute
15.04.2020 в 19:41:03
# 746287
Во время ЧП и карантина, здоровье важнее. Деньги того не стоят.
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decoder
15.04.2020 в 20:50:17
# 746299
Позвольте вопрос, а частично это как?
Что именно частично? то что 50% клиентов отвалилось, а остальные 50% ещё обращаются?
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