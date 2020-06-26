Переболели / Болеете ли вы ОРВИ, после снятия режима?

Да хрен ли эта инфекция, меня больше пугает идиотизм который распространяется в геометрической прогрессии...к примеру.долбаебов на дороге стало в разы больше... пох красный, пох сплошная, пох скорость, пох зеркала...и много чего пох...про поворотники вообще говорить нех...пешеходы выбегают на дорогу как сумасшедшие...и у всех такие ебальники важные блеать