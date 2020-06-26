 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Опросы
Переболели / Болеете ли вы ОРВИ, после снятия режима?
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Июня 2020 в 09:18:20







Комментарии, по рейтингу, по дате
  Kalhaman 26.06.2020 в 10:38:11   # 754087
Болеют все. Жена, мама,сестренка. Звонил родственникам -переболели.
Сам легко переболел, дети вообще только вечером температура поднялась, голова поболела- потом отпустило
поощрить (6) | покарать
  DITRX 26.06.2020 в 11:35:18   # 754088
умножте мой ответ Болею сейчас на 8 человек
поощрить (3) | покарать
  alpha_portal 26.06.2020 в 12:01:14   # 754091
Так что официальная статичтика - полная чушь
поощрить (1) | покарать
  Samborz 26.06.2020 в 12:02:41   # 754092
Ну а что вы хотели? Люди ходят в одноразовых масках неделями. Сами взращивают на своих масках вирусы и ими же дышут. Толи ещё будет.
поощрить (3) | покарать
  Ара горный 26.06.2020 в 13:30:55   # 754100
Не болею. Родные и знакомые тоже в норме. Что с нами не так?
поощрить (1) | покарать
  Ара горный 26.06.2020 в 13:33:43   # 754101
Цитата: Samborz от 26.06.2020 06:02:41
Ну а что вы хотели? Люди ходят в одноразовых масках неделями. Сами взращивают на своих масках вирусы и ими же дышут. Толи ещё будет.


Вирусы всякие, рикетсии на масках размножаться не могут. Бактерии и разные типа легионеллы могут.
поощрить | покарать
  Денис222 26.06.2020 в 14:29:10   # 754107
Да хрен ли эта инфекция, меня больше пугает идиотизм который распространяется в геометрической прогрессии...к примеру.долбаебов на дороге стало в разы больше... пох красный, пох сплошная, пох скорость, пох зеркала...и много чего пох...про поворотники вообще говорить нех...пешеходы выбегают на дорогу как сумасшедшие...и у всех такие ебальники важные блеать
поощрить (5) | покарать
  satelinks 26.06.2020 в 17:13:27   # 754111
Цитата: Денис222 от 26.06.2020 08:29:10
Да хрен ли эта инфекция, меня больше пугает идиотизм который распространяется в геометрической прогрессии...к примеру.долбаебов на дороге стало в разы больше... пох красный, пох сплошная, пох скорость, пох зеркала...и много чего пох...про поворотники вообще говорить нех...пешеходы выбегают на дорогу как сумасшедшие...и у всех такие ебальники важные блеать


Культурная столица СНГ
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь