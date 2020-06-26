Переболели / Болеете ли вы ОРВИ, после снятия режима?

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danilov 26 Июня 2020 в 09:18:20
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сам легко переболел, дети вообще только вечером температура поднялась, голова поболела- потом отпустило
alpha_portal 26.06.2020 в 12:01:14 # 754091
Ара горный 26.06.2020 в 13:30:55 # 754100
Ара горный 26.06.2020 в 13:33:43 # 754101
Цитата: Samborz от 26.06.2020 06:02:41
Ну а что вы хотели? Люди ходят в одноразовых масках неделями. Сами взращивают на своих масках вирусы и ими же дышут. Толи ещё будет.
Ну а что вы хотели? Люди ходят в одноразовых масках неделями. Сами взращивают на своих масках вирусы и ими же дышут. Толи ещё будет.
Вирусы всякие, рикетсии на масках размножаться не могут. Бактерии и разные типа легионеллы могут.
Цитата: Денис222 от 26.06.2020 08:29:10
Да хрен ли эта инфекция, меня больше пугает идиотизм который распространяется в геометрической прогрессии...к примеру.долбаебов на дороге стало в разы больше... пох красный, пох сплошная, пох скорость, пох зеркала...и много чего пох...про поворотники вообще говорить нех...пешеходы выбегают на дорогу как сумасшедшие...и у всех такие ебальники важные блеать
Да хрен ли эта инфекция, меня больше пугает идиотизм который распространяется в геометрической прогрессии...к примеру.долбаебов на дороге стало в разы больше... пох красный, пох сплошная, пох скорость, пох зеркала...и много чего пох...про поворотники вообще говорить нех...пешеходы выбегают на дорогу как сумасшедшие...и у всех такие ебальники важные блеать
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