Ожидаете ли роспуск Правительства Республики Казахстан?

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Absolute 29 Июля 2020 в 11:57:13
Quote:
«Люди снимают видео, заявляют, что правительство саботирует, акимы его (дефицит) не признают. Ситуация выходит из-под контроля. Бывший советник Ертысбаев кричит в интервью: “Господин президент, станьте, наконец, Сталиным! Распустите всех, увольте и так далее”. Советует мне. Ну вы же сами к этому подводите. Я говорю в данном случае не только об Алматы. Но и о всех других областях и деятельности министров. Но Алматы — самый крупный город. Что происходит там — абсолютный показатель для всей страны», — подчеркнул Токаев.
https://news.mail.ru/politics/42750020/?frommail=1
https://news.mail.ru/politics/42750020/?frommail=1
Граждане Республики Казахстан, чего вы ожидаете от нового Правительства РК ?
Пандемия(COVID-19) показала слабые места в системе взаимодействия "государство - гражданин".
Мы граждане слышали так много обещаний о том, что ресурсы для таких ситуаций есть и правительство готово. На деле получили так много разочарований в медицине, образовании, трудоустройстве граждан и налоговых льготах.
Государственная программа «Цифровой Казахстан» - ПРОВАЛЕНА! Особенно это заметно в сфере образования и работе акиматов по связям с общественностью.
Почему так происходит по вашему мнению и что необходимо менять ?
Комментарии, по рейтингу, по дате
ИНКВИЗИТОР 29.07.2020 в 12:08:05 # 758263
И, как следствие, всяк народ достоин своего правителя.
Либо жесткие авторитарные реформы, что быстрее и больнее. Не гарантия что Сингапур, можно и в реакцию скатиться.
Либо эволюция общественного сознания, что долго и муторно. А к этому народец не привык))
Ментально в целом народ наш предрасположен к авторитарному правлению. И свалить есть на кого в случае неудач.
Sr. Leonsio 29.07.2020 в 13:01:46 # 758271
Но это мечты.
Практичный 29.07.2020 в 13:45:28 # 758278
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 29.07.2020 06:29:05та же мысль,вариант " похую" где?
В голосовании не хватает строки- фиолетово, параллельно, по барабану, по...
В голосовании не хватает строки- фиолетово, параллельно, по барабану, по...
Практичный 29.07.2020 в 13:46:20 # 758279
Цитата: lado от 29.07.2020 07:01:54не измениться пока расстреливать не начнут
Ну поменяют, а что изменится?
Ну поменяют, а что изменится?
Quote:
та же мысль,вариант " похую" где?
В конце перечисленного, скрыт под многоточием, дабы не шокировать легкоранимый моск отдельных граждан.