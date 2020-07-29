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Ожидаете ли роспуск Правительства Республики Казахстан?
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Absolute 29 Июля 2020 в 11:57:13
В свете последних заявлений президента РК К.Токаева о неэффективной работе правительства в условиях карантина и возможном роспуске Правительства. Ожидаете ли вы роспуск ?





Quote:
«Люди снимают видео, заявляют, что правительство саботирует, акимы его (дефицит) не признают. Ситуация выходит из-под контроля. Бывший советник Ертысбаев кричит в интервью: “Господин президент, станьте, наконец, Сталиным! Распустите всех, увольте и так далее”. Советует мне. Ну вы же сами к этому подводите. Я говорю в данном случае не только об Алматы. Но и о всех других областях и деятельности министров. Но Алматы — самый крупный город. Что происходит там — абсолютный показатель для всей страны», — подчеркнул Токаев.

https://news.mail.ru/politics/42750020/?frommail=1


Граждане Республики Казахстан, чего вы ожидаете от нового Правительства РК ?

Пандемия(COVID-19) показала слабые места в системе взаимодействия "государство - гражданин".

Мы граждане слышали так много обещаний о том, что ресурсы для таких ситуаций есть и правительство готово. На деле получили так много разочарований в медицине, образовании, трудоустройстве граждан и налоговых льготах.

Государственная программа «Цифровой Казахстан» - ПРОВАЛЕНА! Особенно это заметно в сфере образования и работе акиматов по связям с общественностью.

Почему так происходит по вашему мнению и что необходимо менять ?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ИНКВИЗИТОР 29.07.2020 в 12:08:05   # 758263
От перемены мест слагаемых мумма не изменяется...
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  ГОРЫНЫЧ 29.07.2020 в 12:29:05   # 758265
В голосовании не хватает строки- фиолетово, параллельно, по барабану, по...
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  walker 29.07.2020 в 12:52:21   # 758267
Ну, что народ в Кз не отличается особой организованностью и дисциплиной - это уж точно.
И, как следствие, всяк народ достоин своего правителя.
Либо жесткие авторитарные реформы, что быстрее и больнее. Не гарантия что Сингапур, можно и в реакцию скатиться.
Либо эволюция общественного сознания, что долго и муторно. А к этому народец не привык))
Ментально в целом народ наш предрасположен к авторитарному правлению. И свалить есть на кого в случае неудач.
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  Sr. Leonsio 29.07.2020 в 13:01:46   # 758271
Лично я бы ожидал, роспуск, расследование, суд как за геноцид своего народа и огромные сроки всего руководящего состава нашего доблестного управленческого аппарата.
Но это мечты.
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  lado 29.07.2020 в 13:01:54   # 758272
Ну поменяют, а что изменится?
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  Pole13 29.07.2020 в 13:45:20   # 758277
А Токаев не промах, на постах ставит "своих", повсеместная критика всего назарбаевского, признание неудач и неправильных решений Назарбаева.
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  Практичный 29.07.2020 в 13:45:28   # 758278
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 29.07.2020 06:29:05
В голосовании не хватает строки- фиолетово, параллельно, по барабану, по...
та же мысль,вариант " похую" где?
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  Практичный 29.07.2020 в 13:46:20   # 758279
Цитата: lado от 29.07.2020 07:01:54
Ну поменяют, а что изменится?
не измениться пока расстреливать не начнут
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  ГОРЫНЫЧ 29.07.2020 в 14:07:46   # 758283
Практичный 29.07.2020 в 13:45:28 # 758278
Quote:
та же мысль,вариант " похую" где?

В конце перечисленного, скрыт под многоточием, дабы не шокировать легкоранимый моск отдельных граждан.
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