Ожидаете ли роспуск Правительства Республики Казахстан?

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«Люди снимают видео, заявляют, что правительство саботирует, акимы его (дефицит) не признают. Ситуация выходит из-под контроля. Бывший советник Ертысбаев кричит в интервью: “Господин президент, станьте, наконец, Сталиным! Распустите всех, увольте и так далее”. Советует мне. Ну вы же сами к этому подводите. Я говорю в данном случае не только об Алматы. Но и о всех других областях и деятельности министров. Но Алматы — самый крупный город. Что происходит там — абсолютный показатель для всей страны», — подчеркнул Токаев.



https://news.mail.ru/politics/42750020/?frommail=1