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Опросы
Будут ли жить лучше белорусы если уйдёт Лукашенко?
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danilov 18 Августа 2020 в 16:21:12
Если победят протестующие и Лукашенко уйдёт.



Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 18.08.2020 в 17:09:35   # 760881
Давай опрос про нашего президента
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  Manitu 18.08.2020 в 17:17:20   # 760882
Там где побеждают протестующие лучше бывает только тем, кто руководит этими протестующими.
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  Zoggyla 18.08.2020 в 17:17:40   # 760883
Зачем здесь этот опрос? Ну да, ну да, ведь . И нас как вроде не касается, удобно.
ЗЫ. Будут жить лучше, но процентов 10, а остальные 90 хуже, оплот псевдосоциализма рушится, вступают в действие капотношения.
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  stasik02 18.08.2020 в 17:23:24   # 760886
Давайте лучше проведем такой опрос:

Долбаеб года?
- повар из Уханя
- полицейский из Миннеаполиса
- сварщик из Бейрута
- президент Беларуси Александр Лукашенко
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  Zoggyla 18.08.2020 в 17:27:38   # 760887
Цитата: stasik02 от 18.08.2020 11:23:24
Давайте лучше проведем такой опрос:

Долбаеб года?
- повар из Уханя
- полицейский из Миннеаполиса
- сварщик из Бейрута
- президент Беларуси Александр Лукашенко
строчку забыл добавить.
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  toliktommy 18.08.2020 в 17:29:24   # 760888
Я думаю, тут должен быть более развернутый опрос. В каждом вопросе должно быть пояснение "При условии что...". Типа "Будет лучше, при условии что придет к власти не команда популистов, а патриотов и людей с опытом", или типа "Будет хуже, при условии что придет к власти команда, находящаяся под внешним управлением, нацеленная на ухудшение отношений с одной из сторон конфликта восток-запад". И лучше и хуже для кого? Для белорусов лучше будет если придет человек который не растеряет производство и сможет вывести экономику из стагнации.
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