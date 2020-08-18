Будут ли жить лучше белорусы если уйдёт Лукашенко?

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danilov 18 Августа 2020 в 16:21:12
Комментарии, по рейтингу, по дате
ЗЫ. Будут жить лучше, но процентов 10, а остальные 90 хуже, оплот псевдосоциализма рушится, вступают в действие капотношения.
Долбаеб года?
- повар из Уханя
- полицейский из Миннеаполиса
- сварщик из Бейрута
- президент Беларуси Александр Лукашенко
Цитата: stasik02 от 18.08.2020 11:23:24строчку забыл добавить.
Давайте лучше проведем такой опрос:
Долбаеб года?
- повар из Уханя
- полицейский из Миннеаполиса
- сварщик из Бейрута
- президент Беларуси Александр Лукашенко
Давайте лучше проведем такой опрос:
Долбаеб года?
- повар из Уханя
- полицейский из Миннеаполиса
- сварщик из Бейрута
- президент Беларуси Александр Лукашенко
toliktommy 18.08.2020 в 17:29:24 # 760888