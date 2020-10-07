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Будете вакцинироваться от ГРИППа?
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danilov 07 Октября 2020 в 11:35:47






Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 07.10.2020 в 11:54:17   # 764498
Я вобще от гриппа никогда не вакцинировался. От короновируса завакцинировался бы, а от гриппа, че то как то фиг знает. Не буду скорее всего. Дети дома учатся, кому щас этот грипп разносить то?
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  Практичный 07.10.2020 в 12:10:22   # 764499
А вакцина есть в наличии?
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  ЛиКа 07.10.2020 в 12:16:48   # 764500
Уже сделала прививку 2 дня назад. Симптомы не вылезли. Делаю ежегодно, в пиковые месяцы не болею. Я, вообще, за коллективный иммунитет и календарные прививки.
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  гримм 07.10.2020 в 12:28:03   # 764501
Ежедневно вакцинируюсь на все вирусы и т п, каждый день по 100 грамм как минимум...
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  Snake666 07.10.2020 в 12:34:34   # 764502
Цитата: ЛиКа от 07.10.2020 06:16:48
Уже сделала прививку 2 дня назад. Симптомы не вылезли. Делаю ежегодно, в пиковые месяцы не болею. Я, вообще, за коллективный иммунитет и календарные прививки.


Я вообще никогда прививок от гриппа не делал и тоже обычно не болею.
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  Софруджу 07.10.2020 в 12:44:22   # 764503
Уже. Всё нормально. Три дня не мочил, как велели. Никаких побочных эффектов не было
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  KapitanNemo 07.10.2020 в 12:54:59   # 764504
Вино-стейк когда деньги есть.
Водка-шашлык когда нет.
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  строитель 07.10.2020 в 13:05:47   # 764506
Позавчера укололся
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