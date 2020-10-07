Будете вакцинироваться от ГРИППа?

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danilov 07 Октября 2020 в 11:35:47
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 07.10.2020 в 11:54:17 # 764498
Практичный 07.10.2020 в 12:10:22 # 764499
Цитата: ЛиКа от 07.10.2020 06:16:48
Уже сделала прививку 2 дня назад. Симптомы не вылезли. Делаю ежегодно, в пиковые месяцы не болею. Я, вообще, за коллективный иммунитет и календарные прививки.
Уже сделала прививку 2 дня назад. Симптомы не вылезли. Делаю ежегодно, в пиковые месяцы не болею. Я, вообще, за коллективный иммунитет и календарные прививки.
Я вообще никогда прививок от гриппа не делал и тоже обычно не болею.
KapitanNemo 07.10.2020 в 12:54:59 # 764504
Водка-шашлык когда нет.