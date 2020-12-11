Опрос по COVID вакцине

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danilov 11 Декабря 2020 в 20:31:40
Будете ли вы вакцинироваться?
Какой вакциной?
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 11.12.2020 в 21:25:15 # 768062
Вопрос доверия к вакцине - это совершенно другой вопрос и никак не каррелируется вместе. И голосовать за этот вопрос - это катастрофическая ошибка.
Еще раз повторю, что выход из любой эпидемии -вакцинация поголовная. И тут не может быть других решений.
Однако правительства разных стран устроило из этого шоу и подставили под сомнение доброкачественность этой вакцины. Не должно быть такого большого выбора производителей. И не должен этот вопрос быть коммерческим. Хотя в капиталистическом обществе по другому и не выйдет.
Китай в пример. Скажут всем на вакцину становись - и все пойдут. Развитый социализм - вот безусловно эффективное обшество!
Цитата: alpha_portal от 11.12.2020 15:25:15
Вопрос недоверия к вакцине, напрямую перекрещивается с ее обязательностью. Зотя это категорическая ошибка. Вакцина - это единственный выход.
Вопрос доверия к вакцине - это совершенно другой вопрос и никак не каррелируется вместе. И голосовать за этот вопрос - это катастрофическая ошибка.
Еще раз повторю, что выход из любой эпидемии -вакцинация поголовная. И тут не может быть других решений.
Однако правительства разных стран устроило из этого шоу и подставили под сомнение доброкачественность этой вакцины. Не должно быть такого большого выбора производителей. И не должен этот вопрос быть коммерческим. Хотя в капиталистическом обществе по другому и не выйдет.
Китай в пример. Скажут всем на вакцину становись - и все пойдут. Развитый социализм - вот безусловно эффективное обшество!
Вопрос недоверия к вакцине, напрямую перекрещивается с ее обязательностью. Зотя это категорическая ошибка. Вакцина - это единственный выход.
Вопрос доверия к вакцине - это совершенно другой вопрос и никак не каррелируется вместе. И голосовать за этот вопрос - это катастрофическая ошибка.
Еще раз повторю, что выход из любой эпидемии -вакцинация поголовная. И тут не может быть других решений.
Однако правительства разных стран устроило из этого шоу и подставили под сомнение доброкачественность этой вакцины. Не должно быть такого большого выбора производителей. И не должен этот вопрос быть коммерческим. Хотя в капиталистическом обществе по другому и не выйдет.
Китай в пример. Скажут всем на вакцину становись - и все пойдут. Развитый социализм - вот безусловно эффективное обшество!
основное население - бессимптомные больные, и вот у нас вопрос, с какого х..я мы должны рисковать и прививаться вакциной которая сделана впопыхах, от болезни которую мы не замечаем. Логичнее наверное прививать только группу риска?!
alpha_portal 11.12.2020 в 22:27:31 # 768067
Цитата: NBE от 11.12.2020 15:38:08
основное население - бессимптомные больные, и вот у нас вопрос, с какого х..я мы должны рисковать и прививаться вакциной которая сделана впопыхах, от болезни которую мы не замечаем. Логичнее наверное прививать только группу риска?!
Цитата: alpha_portal от 11.12.2020 15:25:15
Вопрос недоверия к вакцине, напрямую перекрещивается с ее обязательностью. Зотя это категорическая ошибка. Вакцина - это единственный выход.
Вопрос доверия к вакцине - это совершенно другой вопрос и никак не каррелируется вместе. И голосовать за этот вопрос - это катастрофическая ошибка.
Еще раз повторю, что выход из любой эпидемии -вакцинация поголовная. И тут не может быть других решений.
Однако правительства разных стран устроило из этого шоу и подставили под сомнение доброкачественность этой вакцины. Не должно быть такого большого выбора производителей. И не должен этот вопрос быть коммерческим. Хотя в капиталистическом обществе по другому и не выйдет.
Китай в пример. Скажут всем на вакцину становись - и все пойдут. Развитый социализм - вот безусловно эффективное обшество!
Вопрос недоверия к вакцине, напрямую перекрещивается с ее обязательностью. Зотя это категорическая ошибка. Вакцина - это единственный выход.
Вопрос доверия к вакцине - это совершенно другой вопрос и никак не каррелируется вместе. И голосовать за этот вопрос - это катастрофическая ошибка.
Еще раз повторю, что выход из любой эпидемии -вакцинация поголовная. И тут не может быть других решений.
Однако правительства разных стран устроило из этого шоу и подставили под сомнение доброкачественность этой вакцины. Не должно быть такого большого выбора производителей. И не должен этот вопрос быть коммерческим. Хотя в капиталистическом обществе по другому и не выйдет.
Китай в пример. Скажут всем на вакцину становись - и все пойдут. Развитый социализм - вот безусловно эффективное обшество!
основное население - бессимптомные больные, и вот у нас вопрос, с какого х..я мы должны рисковать и прививаться вакциной которая сделана впопыхах, от болезни которую мы не замечаем. Логичнее наверное прививать только группу риска?!
Коренное слово : больные. Даже безсимптомные. И так же являются разносчиками болезни. Получается тем кому плевать на болезнь, им же плевать на тех кто может заболеть и погибнуть? Ну если так, конечно не прививайтесь.
Тут можно обсуждать до бесконечности. Факт один и он безусловный: любая эпидемия искореняется исключительно вакцинацией. И тут подымай хоть мильен доводов и вопросов. Этот факт на сегодняшний день единственный.
alpha_portal 11.12.2020 в 22:28:37 # 768068
Цитата: Денис222 от 11.12.2020 15:40:02
Вся эта тема с пандемией выглядит как шоу...к примеру карантин в Казахстане...это разве не бред?
Вся эта тема с пандемией выглядит как шоу...к примеру карантин в Казахстане...это разве не бред?
Карантин в Казахстане - это полнейший бред! Это точно!
Еще бредовее выглядит статистика.
Ну а уж готовность к такой же волне эпидемии что прокатилась по Казахстану летом - это исключительно показательный бред.
Коронавирус существовал и будет существовать...как любой из вирусов...где-то вспыхнет... где-то наоборот..мы ебашим вакцину...а он сука мутирует...мы ещё одну...он снова за свое...и так пока башка или что то другое не отвалится..
А самое противное, что все кому не лень про него чешут, но не вирусологи...эпидемиологи...их вот не услышать во всем этом шуме.
Цитата: alpha_portal от 11.12.2020 16:28:37
Карантин в Казахстане - это полнейший бред! Это точно!
Еще бредовее выглядит статистика.
Ну а уж готовность к такой же волне эпидемии что прокатилась по Казахстану летом - это исключительно показательный бред.
Цитата: Денис222 от 11.12.2020 15:40:02
Вся эта тема с пандемией выглядит как шоу...к примеру карантин в Казахстане...это разве не бред?
Вся эта тема с пандемией выглядит как шоу...к примеру карантин в Казахстане...это разве не бред?
Карантин в Казахстане - это полнейший бред! Это точно!
Еще бредовее выглядит статистика.
Ну а уж готовность к такой же волне эпидемии что прокатилась по Казахстану летом - это исключительно показательный бред.
Что чинуш, что простых граждан надо вакцинировать от распиздяйства. Пренебрежение к собственному здоровью у одних и алчность других (это тоже рас...во) зашкаливает. Пока жареный петух не клюнет. Потом начинают искать виноватых везде, не посмотрев для начала в зеркало.
Цитата: Manitu от 11.12.2020 17:38:10
Предлагаю с тех кто отказывается вакцинироваться брать расписку, что в случае заболевания, они не будут претендовать на медицинскую помощь.
Предлагаю с тех кто отказывается вакцинироваться брать расписку, что в случае заболевания, они не будут претендовать на медицинскую помощь.
Очень справедливо, поддерживаю на все 100% . Когда пойдёте колоться, не забудьте у врача взять расписку о том - что в случае каких либо последствий врач несёт ответственность за ваше здоровье и жизнь. Я уверен что вас пошлют куда подальше, но вы попробуйте хоть раз спросить с врача расписку)))