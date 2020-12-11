Опрос по COVID вакцине

Вопрос недоверия к вакцине, напрямую перекрещивается с ее обязательностью. Зотя это категорическая ошибка. Вакцина - это единственный выход.Вопрос доверия к вакцине - это совершенно другой вопрос и никак не каррелируется вместе. И голосовать за этот вопрос - это катастрофическая ошибка.Еще раз повторю, что выход из любой эпидемии -вакцинация поголовная. И тут не может быть других решений.Однако правительства разных стран устроило из этого шоу и подставили под сомнение доброкачественность этой вакцины. Не должно быть такого большого выбора производителей. И не должен этот вопрос быть коммерческим. Хотя в капиталистическом обществе по другому и не выйдет.Китай в пример. Скажут всем на вакцину становись - и все пойдут. Развитый социализм - вот безусловно эффективное обшество!