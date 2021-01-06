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Какое название из партий Вам нравится?
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danilov 06 Января 2021 в 11:08:07











Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 06.01.2021 в 11:17:23   # 769376
А кто вобще может про них что рассказать? У нас кроме Нуротана есть кто нибудь в маслихате? Мажилисе?
Я вот всех бы призвал идти голосовать. Особенно тех кто против Нур отан. Просто все кого знаю и слышал, все против этой партии. Однако каким образом она побеждает фиг знает.
В люьом случае, если будет дофига против, им очень трудно будет подтасовать результаты.
Ну и собственно расскажите плиз кто есть кто?
А пока ответ "никакое" но голосовать пойду.
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  bolatbol 06.01.2021 в 12:00:01   # 769382
Какое из имен вам нравится?
Әбілхаир
Нұрсұлтан
Михаил
Борис
Владимир
Дональд
Джо
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  мартин 06.01.2021 в 12:07:10   # 769383
КПРФ,КПСС. Ведь главное не за кого голосовать, а как подсчитать.
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  Денис222 06.01.2021 в 12:21:01   # 769384
Цитата: alpha_portal от 06.01.2021 05:17:23
А кто вобще может про них что рассказать? У нас кроме Нуротана есть кто нибудь в маслихате? Мажилисе?
Я вот всех бы призвал идти голосовать. Особенно тех кто против Нур отан. Просто все кого знаю и слышал, все против этой партии. Однако каким образом она побеждает фиг знает.
В люьом случае, если будет дофига против, им очень трудно будет подтасовать результаты.
Ну и собственно расскажите плиз кто есть кто?
А пока ответ "никакое" но голосовать пойду.

Тоже самое! Никакие и никакое!
Все под одним...за кого не голосуйте.
Голосовать иду, голосовать буду за акжол, чисто интересно...почти все кого я знаю...понимаю это не все граждане..но кого я знаю, против нуротан...и против сами знаете кого...даже те кто раньше мне с пеной у рта кричал, что он посланик свыше мля...
И побеждает она также как и он...подсчет уже в сейфе лежит...
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  Joykin 06.01.2021 в 12:58:04   # 769387
Nato Run (Вася ран)
Лож Ка (дегтя в бочке меда)
Лада (Хмуриться не надо)
КПН (корпоративный подоходный налог)
Лыуа (Абырвал)
ПДСО (.......)
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  Manitu 06.01.2021 в 13:43:34   # 769388
Раньше был только один вариант - КПСС. и депутатами были доярки и тракториситы. Соответственно и законы и государство были для простых людей. Сейчас партий дохрена. И депутаты сплошь олигархи. И теперь не государство для людей, а люди для государства. То есть этих самых олигархов.
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  Странник626 06.01.2021 в 16:04:06   # 769397
Какая разница - какое там название?!, куда важнее содержание!..

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