Какое название из партий Вам нравится?

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danilov 06 Января 2021 в 11:08:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 06.01.2021 в 11:17:23 # 769376
Я вот всех бы призвал идти голосовать. Особенно тех кто против Нур отан. Просто все кого знаю и слышал, все против этой партии. Однако каким образом она побеждает фиг знает.
В люьом случае, если будет дофига против, им очень трудно будет подтасовать результаты.
Ну и собственно расскажите плиз кто есть кто?
А пока ответ "никакое" но голосовать пойду.
Әбілхаир
Нұрсұлтан
Михаил
Борис
Владимир
Дональд
Джо
Цитата: alpha_portal от 06.01.2021 05:17:23
А кто вобще может про них что рассказать? У нас кроме Нуротана есть кто нибудь в маслихате? Мажилисе?
Я вот всех бы призвал идти голосовать. Особенно тех кто против Нур отан. Просто все кого знаю и слышал, все против этой партии. Однако каким образом она побеждает фиг знает.
В люьом случае, если будет дофига против, им очень трудно будет подтасовать результаты.
Ну и собственно расскажите плиз кто есть кто?
А пока ответ "никакое" но голосовать пойду.
А кто вобще может про них что рассказать? У нас кроме Нуротана есть кто нибудь в маслихате? Мажилисе?
Я вот всех бы призвал идти голосовать. Особенно тех кто против Нур отан. Просто все кого знаю и слышал, все против этой партии. Однако каким образом она побеждает фиг знает.
В люьом случае, если будет дофига против, им очень трудно будет подтасовать результаты.
Ну и собственно расскажите плиз кто есть кто?
А пока ответ "никакое" но голосовать пойду.
Тоже самое! Никакие и никакое!
Все под одним...за кого не голосуйте.
Голосовать иду, голосовать буду за акжол, чисто интересно...почти все кого я знаю...понимаю это не все граждане..но кого я знаю, против нуротан...и против сами знаете кого...даже те кто раньше мне с пеной у рта кричал, что он посланик свыше мля...
И побеждает она также как и он...подсчет уже в сейфе лежит...
Лож Ка (дегтя в бочке меда)
Лада (Хмуриться не надо)
КПН (корпоративный подоходный налог)
Лыуа (Абырвал)
ПДСО (.......)
Странник626 06.01.2021 в 16:04:06 # 769397