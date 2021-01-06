Какое название из партий Вам нравится?

А кто вобще может про них что рассказать? У нас кроме Нуротана есть кто нибудь в маслихате? Мажилисе?Я вот всех бы призвал идти голосовать. Особенно тех кто против Нур отан. Просто все кого знаю и слышал, все против этой партии. Однако каким образом она побеждает фиг знает.В люьом случае, если будет дофига против, им очень трудно будет подтасовать результаты.Ну и собственно расскажите плиз кто есть кто?А пока ответ "никакое" но голосовать пойду.