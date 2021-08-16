Считаете ли вы происходящее в Афганистане угрозой Казахстану?

В чем разница между ИГ и талибами?

Между двумя организациями существует несколько идеологических и культурологических различий.



ИГ - панисламская организация, стремящаяся к созданию единого политического образования, которое бы включало в себя все мусульманские страны и территории, и ради достижения этой цели готовая вести повсеместный джихад всемирного масштаба.Талибы заявляют, что их видение мироустройства касается только Афганистана. Их главная цель - "очистить Афганистан от иностранной оккупации", что подразумевает немедленный вывод всех международных сил с территории страны.



Объявляя о создании "всемирного халифата", лидер ИГ аль-Багдади требует лояльности от всех мусульман мира. Видео, распространенное в мае ячейкой ИГ в Хорасане, несет в себе категорический посыл о том, что в мире не может быть двух халифов, и при наличии одного признанного другой должен быть устранен.



Существуют также различия в области богословия. Талибы - приверженцы консервативной аскетичной ветви ханафитов, принадлежащей суннитскому течению в исламе, которое исповедует большинство жителей Афганистана. Талибы также с почтением относятся к суфизму - одному из направлений классической мусульманской философии, и поэтому в целом стараются избегать межконфессиональной борьбы с шиитами.



"Исламское государство" исповедует более жесткую идеологию ваххабизма/салафизма, которая тоже принадлежит мусульманам-суннитам. Однако они не верят в суфизм и считают шиитов неверными.



Устанавливая свое присутствие в Афганистане (Хорасане), ИГ заявило, что делает это для того, чтобы ввести на этой территории таухид (единобожие, монотеизм) - догмат о единственности и единстве Аллаха, и истребить Ширк (политеизм).



Богословы из движения "Талибан" выпустили фетвы (религиозные эдикты) против законности существования ИГ и ее идеологии, и назвали борьбу с организацией оправданной, так как она ведется на религиозной почве.