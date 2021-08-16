Считаете ли вы происходящее в Афганистане угрозой Казахстану?

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danilov 16 Августа 2021 в 12:28:31
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 16.08.2021 в 12:52:20 # 783112
Сейчас РФ остались в Кабуле и не собираются уходить. Только одно непонятно, как с формулировкой "запрещенная в России" они будут договариваться? Вопреки конституции?
Поживем увидим.
Нам скорее могу косвенно угрожать беженцы, с которыми талибы могут проникнуть на территории стран. Их учения - так же могут представлять угрозу. Но с автоматами они не полезут на ОДКБ.
В чем разница между ИГ и талибами?
Между двумя организациями существует несколько идеологических и культурологических различий.
ИГ - панисламская организация, стремящаяся к созданию единого политического образования, которое бы включало в себя все мусульманские страны и территории, и ради достижения этой цели готовая вести повсеместный джихад всемирного масштаба.Талибы заявляют, что их видение мироустройства касается только Афганистана. Их главная цель - "очистить Афганистан от иностранной оккупации", что подразумевает немедленный вывод всех международных сил с территории страны.
Объявляя о создании "всемирного халифата", лидер ИГ аль-Багдади требует лояльности от всех мусульман мира. Видео, распространенное в мае ячейкой ИГ в Хорасане, несет в себе категорический посыл о том, что в мире не может быть двух халифов, и при наличии одного признанного другой должен быть устранен.
Существуют также различия в области богословия. Талибы - приверженцы консервативной аскетичной ветви ханафитов, принадлежащей суннитскому течению в исламе, которое исповедует большинство жителей Афганистана. Талибы также с почтением относятся к суфизму - одному из направлений классической мусульманской философии, и поэтому в целом стараются избегать межконфессиональной борьбы с шиитами.
"Исламское государство" исповедует более жесткую идеологию ваххабизма/салафизма, которая тоже принадлежит мусульманам-суннитам. Однако они не верят в суфизм и считают шиитов неверными.
Устанавливая свое присутствие в Афганистане (Хорасане), ИГ заявило, что делает это для того, чтобы ввести на этой территории таухид (единобожие, монотеизм) - догмат о единственности и единстве Аллаха, и истребить Ширк (политеизм).
Богословы из движения "Талибан" выпустили фетвы (религиозные эдикты) против законности существования ИГ и ее идеологии, и назвали борьбу с организацией оправданной, так как она ведется на религиозной почве.
Между двумя организациями существует несколько идеологических и культурологических различий.
ИГ - панисламская организация, стремящаяся к созданию единого политического образования, которое бы включало в себя все мусульманские страны и территории, и ради достижения этой цели готовая вести повсеместный джихад всемирного масштаба.Талибы заявляют, что их видение мироустройства касается только Афганистана. Их главная цель - "очистить Афганистан от иностранной оккупации", что подразумевает немедленный вывод всех международных сил с территории страны.
Объявляя о создании "всемирного халифата", лидер ИГ аль-Багдади требует лояльности от всех мусульман мира. Видео, распространенное в мае ячейкой ИГ в Хорасане, несет в себе категорический посыл о том, что в мире не может быть двух халифов, и при наличии одного признанного другой должен быть устранен.
Существуют также различия в области богословия. Талибы - приверженцы консервативной аскетичной ветви ханафитов, принадлежащей суннитскому течению в исламе, которое исповедует большинство жителей Афганистана. Талибы также с почтением относятся к суфизму - одному из направлений классической мусульманской философии, и поэтому в целом стараются избегать межконфессиональной борьбы с шиитами.
"Исламское государство" исповедует более жесткую идеологию ваххабизма/салафизма, которая тоже принадлежит мусульманам-суннитам. Однако они не верят в суфизм и считают шиитов неверными.
Устанавливая свое присутствие в Афганистане (Хорасане), ИГ заявило, что делает это для того, чтобы ввести на этой территории таухид (единобожие, монотеизм) - догмат о единственности и единстве Аллаха, и истребить Ширк (политеизм).
Богословы из движения "Талибан" выпустили фетвы (религиозные эдикты) против законности существования ИГ и ее идеологии, и назвали борьбу с организацией оправданной, так как она ведется на религиозной почве.
«Он сбежал из Афганистана вместо того, чтобы следовать плану, который оставила ему наша администрация, — плану, который предусматривал защиту наших людей и собственности и гарантировал, что талибы никогда бы даже не помыслили о захвате нашего посольства или предоставлении базы для новых нападений на Америку», — заявил Трамп.
В свою очередь, Джо Байден также распространил заявление, в котором указал, что унаследовал от Трампа соглашение, которое значительно усиливало положение талибов.
«Заняв пост президента, я унаследовал соглашение, которое было заключено моим предшественником и на обсуждение которого накануне 11 сентября 2019 года он пригласил талибов в Кэмп-Дэвид. С его подписанием талибы в военном отношении оказались в самой сильной позиции с 2001 года, а для вывода американских сил был установлен крайний срок — 1 мая 2021 года. Кроме того, незадолго до ухода с поста президента он сократил численность американских войск до минимума в 2500 человек», — заявил Байден.
По словам главы Белого дома, политика Трампа оставила ему выбор только из двух вариантов: либо отправить дополнительные войска, чтобы «вновь сражаться в иностранном гражданском конфликте», либо вывести войска и союзников из страны.