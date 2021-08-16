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Считаете ли вы происходящее в Афганистане угрозой Казахстану?
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danilov 16 Августа 2021 в 12:28:31
Опасен ли Казахстану приход к власти Талибов?



Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 16.08.2021 в 12:52:20   # 783112
Нет. И быть не может. Иначе с ними будет тоже самое что и с ДАИШом. Это не в их интересах. Они хотели политический контроль в государстве. Они его добились. Теперь будут строить исламское государство, как и хотели. И контролировать товарооборот и наркотрафик в стране.
Сейчас РФ остались в Кабуле и не собираются уходить. Только одно непонятно, как с формулировкой "запрещенная в России" они будут договариваться? Вопреки конституции?
Поживем увидим.
Нам скорее могу косвенно угрожать беженцы, с которыми талибы могут проникнуть на территории стран. Их учения - так же могут представлять угрозу. Но с автоматами они не полезут на ОДКБ.
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  NBE 16.08.2021 в 12:53:16   # 783113
Есть определенные опасения, но не стоит забывать что талибы - это пуштуны, основной народ Афганистана, для них это освободительная война. Сравнение с ИГИЛ-ом некорректное. Также талибы заручились поддержкой Москвы, и российские дипломаты не уехали с Афганистана.
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  NBE 16.08.2021 в 12:56:49   # 783114
Думаю наркотрафик уменьшиться.
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  Konstant 16.08.2021 в 12:56:56   # 783115
Вряд ли они будут строить государство свое честное и неподкупное. Там борьба за власть начнется.
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  Manitu 16.08.2021 в 13:38:38   # 783117
30 лет основным занятием и источником доходов этой братии была война, терроризм и наркоторговля. Очень сомневаюсь, что у них получится с этим завязать и построить мирное государство. Тем более при нынешнем отсутствии какой либо сдерживающей силы.
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  NBE 16.08.2021 в 14:32:41   # 783121
Что было в начале, Афганистан и Сирия под Америкой, огромный ИГИЛ управляемый США нацеленный на Среднюю Азию, что бы ослабить границы России. Что сейчас, Сирия под Россией, Афганистан дружественен к России, ИГИЛ разгромлен, США дали деру - это большая победа Путина, большой вклад в безопасность Средней Азии. Да, во внешней политике Путин прекрасен... Так что порадуемся.
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  Dimmon 16.08.2021 в 14:44:29   # 783124
Quote:
В чем разница между ИГ и талибами?
Между двумя организациями существует несколько идеологических и культурологических различий.

ИГ - панисламская организация, стремящаяся к созданию единого политического образования, которое бы включало в себя все мусульманские страны и территории, и ради достижения этой цели готовая вести повсеместный джихад всемирного масштаба.Талибы заявляют, что их видение мироустройства касается только Афганистана. Их главная цель - "очистить Афганистан от иностранной оккупации", что подразумевает немедленный вывод всех международных сил с территории страны.

Объявляя о создании "всемирного халифата", лидер ИГ аль-Багдади требует лояльности от всех мусульман мира. Видео, распространенное в мае ячейкой ИГ в Хорасане, несет в себе категорический посыл о том, что в мире не может быть двух халифов, и при наличии одного признанного другой должен быть устранен.

Существуют также различия в области богословия. Талибы - приверженцы консервативной аскетичной ветви ханафитов, принадлежащей суннитскому течению в исламе, которое исповедует большинство жителей Афганистана. Талибы также с почтением относятся к суфизму - одному из направлений классической мусульманской философии, и поэтому в целом стараются избегать межконфессиональной борьбы с шиитами.

"Исламское государство" исповедует более жесткую идеологию ваххабизма/салафизма, которая тоже принадлежит мусульманам-суннитам. Однако они не верят в суфизм и считают шиитов неверными.

Устанавливая свое присутствие в Афганистане (Хорасане), ИГ заявило, что делает это для того, чтобы ввести на этой территории таухид (единобожие, монотеизм) - догмат о единственности и единстве Аллаха, и истребить Ширк (политеизм).

Богословы из движения "Талибан" выпустили фетвы (религиозные эдикты) против законности существования ИГ и ее идеологии, и назвали борьбу с организацией оправданной, так как она ведется на религиозной почве.
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  Dimmon 16.08.2021 в 15:02:45   # 783128
Вместе с тем поспешный вывод войск США, который спровоцировал практически полный захват власти в стране «Талибаном», раскритиковал предшественник Байдена — Дональд Трамп. По его словам, ситуация бы развивалась по-другому, если бы демократ придерживался плана, который ему оставил Трамп.

«Он сбежал из Афганистана вместо того, чтобы следовать плану, который оставила ему наша администрация, — плану, который предусматривал защиту наших людей и собственности и гарантировал, что талибы никогда бы даже не помыслили о захвате нашего посольства или предоставлении базы для новых нападений на Америку», — заявил Трамп.

В свою очередь, Джо Байден также распространил заявление, в котором указал, что унаследовал от Трампа соглашение, которое значительно усиливало положение талибов.

«Заняв пост президента, я унаследовал соглашение, которое было заключено моим предшественником и на обсуждение которого накануне 11 сентября 2019 года он пригласил талибов в Кэмп-Дэвид. С его подписанием талибы в военном отношении оказались в самой сильной позиции с 2001 года, а для вывода американских сил был установлен крайний срок — 1 мая 2021 года. Кроме того, незадолго до ухода с поста президента он сократил численность американских войск до минимума в 2500 человек», — заявил Байден.

По словам главы Белого дома, политика Трампа оставила ему выбор только из двух вариантов: либо отправить дополнительные войска, чтобы «вновь сражаться в иностранном гражданском конфликте», либо вывести войска и союзников из страны.
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