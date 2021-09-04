 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Опросы
Строительство АЭС в Казахстане
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 04 Сентября 2021 в 10:21:44






Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 04.09.2021 в 11:34:07   # 783919
при всех плюсах потенциальные катастрофические последствия перевешивают. АЭС это безусловно самая дешевая э/э но все таки это прошлый век, перед глазами фукусима и чернобыль

Quote:
В этом году некоторые регионы страны практически в зоне бедствия из-за наступившей засухи
Эксперты говорят, что для полноценной работы АЭС необходимо большое количество воды. Однако, ее острую нехватку казахстанцы почувствуют уже к 2030 году.

По прогнозам гидрогеолога Анар ТЛЕУЛЕСОВОЙ, уже через 9 лет половина водных ресурсов республики исчезнет. Маловодье сильно отразится и на сельском хозяйстве республики, сообщает Atameken Business.

Уже этим летом казахстанские фермеры прочуствовали этот сценарий на себе. Почти половина страны практически в зоне бедствия из-за наступившей засухи.

Основные причины – глобальное потепление, нерациональное использование воды и отсутствие должного внимания со стороны правительства.


Quote:
По данным, собранным доктором зоологии Оксфордского университета Питера Хендерсона, ущерб, наносимый британским рыбным ресурсам прибрежными атомными станциями, гораздо серьезнее, чем считалось ранее: он исчисляется миллиардами единиц рыбного молодняка и ракообразных в год, погибающих в результате деятельности АЭС, и тысячами тонн улова, в который они могли превратиться.

Для охлаждения турбин прибрежная атомная станция использует морскую воду, которую забирает в огромных количествах вместе с содержащимися в ней морскими обитателями. По данным Хендерсона, британские атомные станции забирают до 60 кубометров морской воды в секунду, а АЭС Грэйвлайнс на французском берегу Северного моря – до 120 кубометров в секунду.

Хендерсон отмечает Ла-Манш, в силу большого количества атомных станций на его берегах, как наиболее проблемный регион, указывая, что хотя станции, работающие на ископаемом топливе, оказывают аналогичное воздействие, АЭС потребляют значительно большее количество воды
По расчетам, принятым МАГАТЭ, реактор мощностью 1000 МВт потребляет воду со скоростью 50 м3/с – столько же, сколько потребляет город с населением 5 миллионов человек.
поощрить (2) | покарать
  Ал 04.09.2021 в 11:49:27   # 783920
забанен до 04.11.2021 17:35:33
Цитата: Dimmon от 04.09.2021 05:34:07
при всех плюсах потенциальные катастрофические последствия перевешивают. АЭС это безусловно самая дешевая э/э но все таки это прошлый век, перед глазами фукусима и чернобыль
Менее значимая катастрофа, приведшая к резкому всплеску протестов против АЭС произошла в Три-Майл-Айленде, но, тем не менее, атомная генерация в США до сих пор занимает существенную долю в энергетике.
При этом не стоит забывать про последствия возможности террактов.

Что касается радиоактивного загрязнения, то в него наибольшую долю вносит угольная генерация.

Решение по строительству атомной АЭС пока не принято, выбирают между разными производителями.
Да и перед началом необходимо подготовить кадры, а это дело не одного дня.
В принципе, подготовленные для обслуживания АЭС кадры можно привлечь для переработки радиоактивных материалов.

Что-то мне подсказывает что тема строительства закончится очередными разговорами...
поощрить (2) | покарать
  alpha_portal 04.09.2021 в 12:09:06   # 783931
Дорогие соотечественники. Этого вопроса быть не должно. У нас нет выбора. Нам придется её строить.
Один момент: строить надо современную аэс с замкнутым циклом. Чтобы не было отходов. И строить должна Россия. Паралельно необходимо усилить подготовку спецвойск и модернизацию военного фонда, для адекватной защиты границ.
А так же необходимо усилить агентурную работу спецслужб для выявления террористических ячеек.
Вопросы водных запасов должны быть проработаны учеными. Этот вопрос должен быть на контроле нескольких стран, чтобы не было соблазна слепить "чучело" и распилить денежные средства.
Если Россия предлагает строить аэс, она четко понимает всю сложность обстановки в регионе. Однако Узбекистан приступил к строительству.
Однозначно строить надо. И надо было строить еще 20 лет назад.
Если не построим - останемся у разбитого корыта, растрачиваясь на приобретение электроэнергии у тех же узбеков.
А насчет воды: повсеместно внедрять технологии капельного орошения, что значительно снизит расходы воды.
поощрить (4) | покарать
  bolatbol 04.09.2021 в 12:27:18   # 783937
Quote:
По расчетам, принятым МАГАТЭ, реактор мощностью 1000 МВт потребляет воду со скоростью 50 м3/с – столько же, сколько потребляет город с населением 5 миллионов человек.

АЭС воду эту в основном сбрасывает обратно, охладив теплоноситель. Для этого его строят на берегу большого водохранилища. Сброшенная вода слегка радиоактивна, но в допустимых концентрациях. Она имеет непродолжительный период полураспада, что исключает накопление радиации. Против забора живности на всасе насоса можно строить фильтры. Так что нас пытаются одурачить нелепыми вбросами. В мировой конкурентной борьбе западной коалиции выгодно держать сателлитов России в бедности и безграмотности. Потому как АЭС дает мощный толчок развитию науки, дает работу, дешевую энергию и в целом развитие промышленности и экономики. Большая часть энергии Японии, Франции, Германии выработана на АЭС. Всего 2 крупные аварии за всю историю атомной энергетики, причем тяжелые последствия в Чернобыле из-за нелепых действий руководства СССР, пославших неподготовленных людей на ликвидацию. Современные реакторы безопасны, автоматизированы, защищены от дурака. Надо работать под наблюдением МАГАТЭ, сертифицировать и будет нормально.
поощрить (5) | покарать
  DuMoH 04.09.2021 в 13:01:29   # 783955
Экономически конечно выгодно было бы построить, но зная как работают наши раздолбаи...
Давайте вспомним взрывы в Арыси, недавние взрывы в Таразе, это покажется детской шалостью с петардами по сравнению с ситуацией если взорвется АЭС...
поощрить (6) | покарать
  shlenchak 04.09.2021 в 14:13:06   # 783968
За если строят не наши строители
поощрить (3) | покарать
  alpha_portal 04.09.2021 в 15:02:54   # 783969
Цитата: DuMoH от 04.09.2021 07:01:29
Экономически конечно выгодно было бы построить, но зная как работают наши раздолбаи...
Давайте вспомним взрывы в Арыси, недавние взрывы в Таразе, это покажется детской шалостью с петардами по сравнению с ситуацией если взорвется АЭС...

Так тут же МАГАТЭ будет контролировать, управлять будут российские инженеры. Не правильно сравнивать склады с боеприпасами, за которыми походу так и не установили контроль и атомную энергетику.
Нефтеперегонные заводы сколько лет уже работают под руководством инвесторов, и че то ничего не взрывается. А взрываться там есть чему. И если бахнет так бахнет. Но нет же. А почему? Потому что контроль жесткий, капиталы внушительные и современные технологии.
Я уверен что все будет хорошо с АЭС.
Меня только смущает вопрос с водой. Насколько мне известно по слухам, японцы отказались строить, они сказали что через год балхаш закипит. Там не достаточно воды. Быть может это для их проекта. Но если русские говорят можно, значит у них технологии лучше. А учитывая опыт строительства аэс, там степеней защиты предостаточно.
А сколько раьочих мест создаст аэс? Одна аэс будет обеспечивать зарплатой людей в количестве одного небольшого города.
Я считаю одни плюсы только. Все на этой планете может бахнуть. Но если сидеть и боятся - вся страна скоро разбежится кто куда. Нам нужен толчек к развитию.
Тут если по хорошему отнестись к этому делу: строительство аэс должно сопровождаться серьезными реформами, как в военной системе, так и в образовательной. Уже сейчас необходимо разработать рычаги для того, чтобы воспитать спецов. Президент с этой аэс конкретно дает понять, что необходимо движение. Если не подвигаемся ближайшие лет 10, нам кирдык будет.
А на месте президента я бы привлек из народа управленцев талантливых, а не династию вскармливал дальше. Подчистить нужно поавительство и посадить знающих, умеющих и талантливых людей. Платить им достойно и обеспечивать их жизнь. Тогда и воровать потихонечку перестанут.
Утопия конечно.
Но помечтать не вредно
поощрить (5) | покарать
  Практичный 04.09.2021 в 15:08:35   # 783970
С нашими распиздяями опастно очень. Проебут гдето,украдут и в итоге бабахнет. А виновата будет уборщица
поощрить (6) | покарать
  bolatbol 04.09.2021 в 15:31:11   # 783971
Цитата: Практичный от 04.09.2021 09:08:35
С нашими распиздяями опастно очень. Проебут гдето,украдут и в итоге бабахнет. А виновата будет уборщица

Строить будет Россия, оборудование будет российское, эксплуатировать тоже Россия. Наших будут привлекать после серьезной проверки знаний и псих.устойчивости. совместное предприятие с постепенной заменой кадров, но контроль МАГАТЭ останется. Так вижу.
поощрить (3) | покарать
  NBE 04.09.2021 в 15:38:26   # 783973
Полностью ЗА, но только когда обуздаем коррупцию. В текущий момент, это как дать обезьяне гранату .
поощрить (4) | покарать
  alpha_portal 04.09.2021 в 15:38:34   # 783974
Опасения людей вполне понятны. Но я бы наоборот радовался. Это туча возможностей для наших детей. Уже сейчас в итоге можно определиться с будущим ребенка. Вырастить новое поколение спецов - это же круто. Причем они будут работать дома, на родине. Что на нефтеперегонном плохие зарплаты? Да вроде приличные и соцпакет полный. Все кто там работает - улыбается. АЭС тоже самое. Но в масштабах еще больше.
Эх, жаль что люди не дают шансов правительству.
Все сомневаются. И сидят дальше как и сидели.
Канечно, лучше купить часть дороги, поставить шлакбаум и взымать плату за проезд. Только реальность такова, что Казахстан все и так уже стороной обходят изза этого, и скоро доить уже будет некого. А все кто доится сейчас, скоро свалят отсюда. Очень много людей пакуют чемоданы. Спецы, доктора наук, профессионалы, грамотные бизнесмены. И это я сейчас своих друзей перечислил. В этом году еще 2 семьи уедут на пмж за рубеж. Великолепные спецы.
Печально это все видить. АЭС хоть даст какой нибудь толчек к развитию.
поощрить (1) | покарать
  alpha_portal 04.09.2021 в 15:42:37   # 783975
Цитата: NBE от 04.09.2021 09:38:26
Полностью ЗА, но только когда обуздаем коррупцию. В текущий момент, это как дать обезьяне гранату .

Коррупция есть во всем мире. В России ее ничуть не меньше, но разница на лицо так сказать. Наши хапают и ничего вобще не делают. В других странах хоть какое то движение есть. Но коррупция это вездесущее.
Нам надо разогнать бюрократических паразитов. Я надеюсь Токаев в серьез им адресовал послание. Быть может тогда будет сдвиг.
Верить надо в лучшее.
А насчет АЭС не переживайте. Это хоть и правительственный проект, но он все таки коммерческий и там будут вращаться большие деньги. Так что этот кладесь будут беречь.
А склады с боеприпасами дохода не приносят. Поэтому за ними никто и не смотрит.
поощрить (2) | покарать
  Гвоздь 04.09.2021 в 17:00:53   # 783976
Цитата: alpha_portal от 04.09.2021 09:38:34
Что на нефтеперегонном плохие зарплаты? Да вроде приличные и соцпакет полный. Все кто там работает - улыбается.

Вы ещё придите на завод и рабочим это скажите))) Педагоги и медики больше зарабатывают. Некоторые из прошедших собеседования не устроились на работу после того как узнали размер заработной платы. С их слов "в городе больше заработаешь".
поощрить (2) | покарать
  андремас 04.09.2021 в 17:23:44   # 783977
причем тяжелые последствия в Чернобыле из-за нелепых действий руководства СССР, пославших неподготовленных людей на ликвидацию.

Кого руководство СССР послало?

Легасова, Щербину?
Не подготовлены?
поощрить | покарать
  Ал 04.09.2021 в 17:24:32   # 783978
забанен до 04.11.2021 17:35:33
Цитата: Гвоздь от 04.09.2021 11:00:53
Цитата: alpha_portal от 04.09.2021 09:38:34
Что на нефтеперегонном плохие зарплаты? Да вроде приличные и соцпакет полный. Все кто там работает - улыбается.

Вы ещё придите на завод и рабочим это скажите))) Педагоги и медики больше зарабатывают. Некоторые из прошедших собеседования не устроились на работу после того как узнали размер заработной платы. С их слов "в городе больше заработаешь".
Не знаю точно как в нефтянке в Казахстане, но со слов знакомого казаха его брат на российское месторождение по вахтовому методу устроился. Недавно хвастал что брат за счет зряплаты всего за пару лет сумел квартиру и пару авто приобрести...
поощрить (1) | покарать
  Ал 04.09.2021 в 17:26:05   # 783979
забанен до 04.11.2021 17:35:33
В Чернобыле экспериментаторы с плановой проверкой накосячили.
Причем во время перестройки, когда во время послабления в гласности заодно про строгие регламенты эксплуатации стали забывать...
поощрить | покарать
  bolatbol 04.09.2021 в 20:05:48   # 783984
андремас 04.09.2021 в 17:23:44
1. Работники завода нарушили все требования безопасности при проведении испытаний, отключили автоматику, игнорировали показания зашкаливающих датчиков, "ни хера ему не будет", что привело к взрыву.
2. Горбачев испугался и не предпринял своевременных мер эвакуации. Люди в Припяти выходили на парад 1 мая, заражаясь несколько дней.
3. На ликвидацию погнали солдат-срочников и рабочих заводов со всего СССР, многие нахватались радиации по неопытности, неловкости. Как рассказывали ликвидаторы, надо было подняться на крышу, бросить бегом мешок цемента в дыру над реактором и бежать обратно. Чуть задержался, споткнулся и уже передоз.
В то же время вертолет сбрасывал тонны цемента и свинца. Они и запечатали дыру, но сотни тысяч хапнули горя.
поощрить | покарать
  Пастафариан 04.09.2021 в 20:47:06   # 783985
АЭС, АЭС вот же проблема, а вот как ее назовут, вот о чем надо думать в первую очередь.

P.S. гос. Данилов, а можно узнать, за что гос. АЛа на два месяца, на кичу, не могу найти тест за что ..... , пж дайте ответ

поощрить | покарать
  332-712 04.09.2021 в 22:15:47   # 783986
По логике тех кто против, нам всем надо срочно избавиться от автомобилей, сколько людей гибнет в дтп.
Сколько в мире работающих АЭС? И сколько из них "взорвалось"?
У нас уже было подобие АЭС. На Каспии. Атомная опреснительная станция. Ну или как она там называется. В Мангыстау. Можно там же построить.
поощрить | покарать
  Dredis 04.09.2021 в 22:58:41   # 783987
Бояться АЭС это идиотизм!!!
Вас автобус быстрее собьёт или собака укусит, один куй сдохните быстрее, чем АЭС еба.нет.
поощрить | покарать
  Skype 04.09.2021 в 23:55:26   # 783990
Цитата: Dredis от 04.09.2021 16:58:41
Бояться АЭС это идиотизм!!!
Вас автобус быстрее собьёт или собака укусит, один куй сдохните быстрее, чем АЭС еба.нет.


Тут как пойдет, все зависит от тех. персонала. Кадры надо, а кадры того свалили. Не ну есть пенсионеры, но это старые они и тик-ток не знают.

Ну помечтали и будет.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь