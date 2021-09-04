Строительство АЭС в Казахстане

В этом году некоторые регионы страны практически в зоне бедствия из-за наступившей засухи

Эксперты говорят, что для полноценной работы АЭС необходимо большое количество воды. Однако, ее острую нехватку казахстанцы почувствуют уже к 2030 году.



По прогнозам гидрогеолога Анар ТЛЕУЛЕСОВОЙ, уже через 9 лет половина водных ресурсов республики исчезнет. Маловодье сильно отразится и на сельском хозяйстве республики, сообщает Atameken Business.



Уже этим летом казахстанские фермеры прочуствовали этот сценарий на себе. Почти половина страны практически в зоне бедствия из-за наступившей засухи.



Основные причины – глобальное потепление, нерациональное использование воды и отсутствие должного внимания со стороны правительства.

По данным, собранным доктором зоологии Оксфордского университета Питера Хендерсона, ущерб, наносимый британским рыбным ресурсам прибрежными атомными станциями, гораздо серьезнее, чем считалось ранее: он исчисляется миллиардами единиц рыбного молодняка и ракообразных в год, погибающих в результате деятельности АЭС, и тысячами тонн улова, в который они могли превратиться.



Для охлаждения турбин прибрежная атомная станция использует морскую воду, которую забирает в огромных количествах вместе с содержащимися в ней морскими обитателями. По данным Хендерсона, британские атомные станции забирают до 60 кубометров морской воды в секунду, а АЭС Грэйвлайнс на французском берегу Северного моря – до 120 кубометров в секунду.



Хендерсон отмечает Ла-Манш, в силу большого количества атомных станций на его берегах, как наиболее проблемный регион, указывая, что хотя станции, работающие на ископаемом топливе, оказывают аналогичное воздействие, АЭС потребляют значительно большее количество воды

По расчетам, принятым МАГАТЭ, реактор мощностью 1000 МВт потребляет воду со скоростью 50 м3/с – столько же, сколько потребляет город с населением 5 миллионов человек.