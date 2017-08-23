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Опросы
Есть ли у вас дома огнетушитель?
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danilov 23 Августа 2017 в 13:04:36






Комментарии, по рейтингу, по дате
  koshkoed 23.08.2017 в 13:06:27   # 626466
На работе надо было поменять на другую модель) так появился у родителей огнетушитель)
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  Alexy 23.08.2017 в 13:18:50   # 626469
Есть дома и в бане. И в машине двухлитровый.
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  андремас 23.08.2017 в 13:29:26   # 626474
В квартире нет, но возле лифта стоит..
Ответил "нет".
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  MишаМашкевич 23.08.2017 в 13:31:17   # 626479
я уже 5 год покупаю
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  gliser 23.08.2017 в 13:53:14   # 626491
Блин, а я вот опрос увидел и сразу задумался. На выходных пойду куплю. Спасибо за совет.
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  Manitu 23.08.2017 в 14:17:53   # 626495
А кто нибудь вообще пробовал что нибудь потушить с помощью обычного огнетушителя ОУ? Я пробовал, поэтому у меня его нету. В машине только, и то для ГАИшников. Бессмысленная игрушка. Разве что пиво охлаждать в жару.
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  Texacian 23.08.2017 в 14:35:15   # 626499
Вообще, задача огнетушителя или потушить мелкое возгорание или "протушить" себе дорогу, чтобы покинуть большой пожар, не более.
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  Ал 23.08.2017 в 15:03:23   # 626507
Цитата: Manitu от 23.08.2017 14:17:53
А кто нибудь вообще пробовал что нибудь потушить с помощью обычного огнетушителя ОУ? Я пробовал, поэтому у меня его нету. В машине только, и то для ГАИшников. Бессмысленная игрушка. Разве что пиво охлаждать в жару.

Не знаю, не знаю. Видел, как возгорание под капотом "пирожка" газированой водой пытались потушить. Получилось, тем более, что она у него по понятным причинам в большом количестве при себе оказалась. Но это не говорит, что она и в другой раз от большого ущерба спасет, не говоря уже о том, что вообще под рукой окажется.
Как говорят Quote:
После пожара и йух - насос...
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