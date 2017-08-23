Есть ли у вас дома огнетушитель?

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danilov 23 Августа 2017 в 13:04:36
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Ответил "нет".
MишаМашкевич 23.08.2017 в 13:31:17 # 626479
Цитата: Manitu от 23.08.2017 14:17:53
А кто нибудь вообще пробовал что нибудь потушить с помощью обычного огнетушителя ОУ? Я пробовал, поэтому у меня его нету. В машине только, и то для ГАИшников. Бессмысленная игрушка. Разве что пиво охлаждать в жару.
А кто нибудь вообще пробовал что нибудь потушить с помощью обычного огнетушителя ОУ? Я пробовал, поэтому у меня его нету. В машине только, и то для ГАИшников. Бессмысленная игрушка. Разве что пиво охлаждать в жару.
Не знаю, не знаю. Видел, как возгорание под капотом "пирожка" газированой водой пытались потушить. Получилось, тем более, что она у него по понятным причинам в большом количестве при себе оказалась. Но это не говорит, что она и в другой раз от большого ущерба спасет, не говоря уже о том, что вообще под рукой окажется.
Как говорят Quote:
После пожара и йух - насос...