Есть ли у вас дома огнетушитель?

А кто нибудь вообще пробовал что нибудь потушить с помощью обычного огнетушителя ОУ? Я пробовал, поэтому у меня его нету. В машине только, и то для ГАИшников. Бессмысленная игрушка. Разве что пиво охлаждать в жару.