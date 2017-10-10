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Опросы
Опрос: Развитие города Шымкент
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danilov 10 Октября 2017 в 13:49:52
Предлагаем Вам принять участие в социологическом опросе и ответить на несколько вопросов о развитии нашего города. Все вопросы являются очень важными, результаты опроса будут учтены при подготовке рекомендаций для государственных органов.
Мы гарантируем анонимность Ваших ответов, все результаты будут использованы только в обобщенном виде.

Перейти к опросу (RU)
https://goo.gl/N7zVBx (KZ)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Freeman_kep 10.10.2017 в 13:54:00   # 636131
Да я бы и не анонимно по участвовал!
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  Templar 10.10.2017 в 14:01:58   # 636136
Этому опросу нет конца. Кто-нибудь ответил полностью?
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  Даун 10.10.2017 в 14:04:27   # 636137
дороги сделайте и все, и воруйте дальше
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  shy_ric 10.10.2017 в 14:08:11   # 636140
Назовите, пожалуйста, фамилии людей, мнению которых Вы доверяете, разделив их по сферам (пожалуйста, напишите фамилии и укажите чем занимается данный человек) *

ага анонимно ))
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  Jokerkz 10.10.2017 в 14:08:50   # 636141
Прошел опрос. Где-то глубоко в душе....ООООООЧЕНЬ глубоко, таится надежда, что это первый "посыл" в работе с населением и выслушивание его жителей о проблемах города
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  Jokerkz 10.10.2017 в 14:09:33   # 636142
Цитата: shy_ric от 10.10.2017 14:08:11
Назовите, пожалуйста, фамилии людей, мнению которых Вы доверяете, разделив их по сферам (пожалуйста, напишите фамилии и укажите чем занимается данный человек) *

ага анонимно ))

Да, тестик с парой провакационных вопросов
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  старик 10.10.2017 в 14:22:20   # 636143
"Поучаствовал", пока меня не заставили отвечать на вопросы. на которые у меня нет ответов: Обслуживание в салонах красоты(я там не бываю), работа отопления(живу в частном доме) , работа управдома(живу в частном доме), почтовые услуги(не пользуюсь), обеспечение жильем ( не нуждаюсь). А без ответа на эти вопросы я не могу участвовать в опросе. Привет организаторам !
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  Любитель ММА 10.10.2017 в 14:35:06   # 636149
Цитата: Freeman_kep от 10.10.2017 13:54:00
Да я бы и не анонимно по участвовал!

Там в конце ФИО спрашивают. Так что дерзайте!
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  Любитель ММА 10.10.2017 в 14:36:32   # 636151
Цитата: Jokerkz от 10.10.2017 14:09:33
Цитата: shy_ric от 10.10.2017 14:08:11
Назовите, пожалуйста, фамилии людей, мнению которых Вы доверяете, разделив их по сферам (пожалуйста, напишите фамилии и укажите чем занимается данный человек) *

ага анонимно ))

Да, тестик с парой провакационных вопросов

Например, почему случаются акции протеста и вероятность их возникновения в нашем городе
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  MишаМашкевич 10.10.2017 в 14:38:29   # 636153
Пікіріне сенетін адамдарыңыздың аты-жөнін, оның айналысатын саласын атап көрсетіңіз (аты-жөнін айналысатын жұмысын жазыңыз) *)))))))))это анонимный опрос? может еще номер телефона написать
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  Freeman_kep 10.10.2017 в 14:49:18   # 636156
КНБ-шники работают Админ, под что ты нас подводишь) Явно почва прощупывается по агрессивно настроенным личностям к власти
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  Serg155 10.10.2017 в 15:00:20   # 636163
Цитата: Templar от 10.10.2017 14:01:58
Этому опросу нет конца. Кто-нибудь ответил полностью?

Хватило терпения ответить до конца, на пол пути хотел завершить опрос)))
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  mitrich78 10.10.2017 в 15:06:39   # 636164
жесть какой длинный но прошел
p.s. длинные опросы как правило бесполезны, мало кто доходит до конца.
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  Dior 10.10.2017 в 15:08:02   # 636165
Цитата: shy_ric от 10.10.2017 14:08:11
Назовите, пожалуйста, фамилии людей, мнению которых Вы доверяете, разделив их по сферам (пожалуйста, напишите фамилии и укажите чем занимается данный человек) *

ага анонимно ))

Да, да, да. Я так и написал в ответе. ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ АНОНИМНО? и в конце Ф.И.О. интервьюера - это тоже анонимно?
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  Freeman_kep 10.10.2017 в 15:18:25   # 636167

теперь будут искать на районе
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  mitrich78 10.10.2017 в 15:19:01   # 636168
да чего бояться написать ФИО то? Я не понимаю, вы же ни кого не оскорбляете ни на кого не клевещите!
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  shy_ric 10.10.2017 в 15:19:05   # 636169
Цитата: Dior от 10.10.2017 15:08:02
Цитата: shy_ric от 10.10.2017 14:08:11
Назовите, пожалуйста, фамилии людей, мнению которых Вы доверяете, разделив их по сферам (пожалуйста, напишите фамилии и укажите чем занимается данный человек) *

ага анонимно ))

Да, да, да. Я так и написал в ответе. ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ АНОНИМНО? и в конце Ф.И.О. интервьюера - это тоже анонимно?

Ну в конце можно и не писать, а вот там * стоит хоть что то но написать надо )
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