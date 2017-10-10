Опрос: Развитие города Шымкент

Цитата: shy_ric от

Назовите, пожалуйста, фамилии людей, мнению которых Вы доверяете, разделив их по сферам (пожалуйста, напишите фамилии и укажите чем занимается данный человек) *



ага анонимно )) Назовите, пожалуйста, фамилии людей, мнению которых Вы доверяете, разделив их по сферам (пожалуйста, напишите фамилии и укажите чем занимается данный человек) *ага анонимно ))

Да, да, да. Я так и написал в ответе. ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ АНОНИМНО? и в конце Ф.И.О. интервьюера - это тоже анонимно?