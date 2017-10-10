Опрос: Развитие города Шымкент

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danilov 10 Октября 2017 в 13:49:52
Мы гарантируем анонимность Ваших ответов, все результаты будут использованы только в обобщенном виде.
Перейти к опросу (RU)
https://goo.gl/N7zVBx (KZ)
Комментарии, по рейтингу, по дате
Freeman_kep 10.10.2017 в 13:54:00 # 636131
ага анонимно ))
Цитата: shy_ric от 10.10.2017 14:08:11
Назовите, пожалуйста, фамилии людей, мнению которых Вы доверяете, разделив их по сферам (пожалуйста, напишите фамилии и укажите чем занимается данный человек) *
ага анонимно ))
Назовите, пожалуйста, фамилии людей, мнению которых Вы доверяете, разделив их по сферам (пожалуйста, напишите фамилии и укажите чем занимается данный человек) *
ага анонимно ))
Да, тестик с парой провакационных вопросов
Любитель ММА 10.10.2017 в 14:35:06 # 636149
Цитата: Freeman_kep от 10.10.2017 13:54:00
Да я бы и не анонимно по участвовал!
Да я бы и не анонимно по участвовал!
Там в конце ФИО спрашивают. Так что дерзайте!
Любитель ММА 10.10.2017 в 14:36:32 # 636151
Цитата: Jokerkz от 10.10.2017 14:09:33
Да, тестик с парой провакационных вопросов
Цитата: shy_ric от 10.10.2017 14:08:11
Назовите, пожалуйста, фамилии людей, мнению которых Вы доверяете, разделив их по сферам (пожалуйста, напишите фамилии и укажите чем занимается данный человек) *
ага анонимно ))
Назовите, пожалуйста, фамилии людей, мнению которых Вы доверяете, разделив их по сферам (пожалуйста, напишите фамилии и укажите чем занимается данный человек) *
ага анонимно ))
Да, тестик с парой провакационных вопросов
Например, почему случаются акции протеста и вероятность их возникновения в нашем городе
MишаМашкевич 10.10.2017 в 14:38:29 # 636153
Freeman_kep 10.10.2017 в 14:49:18 # 636156
Цитата: Templar от 10.10.2017 14:01:58
Этому опросу нет конца. Кто-нибудь ответил полностью?
Этому опросу нет конца. Кто-нибудь ответил полностью?
Хватило терпения ответить до конца, на пол пути хотел завершить опрос)))
p.s. длинные опросы как правило бесполезны, мало кто доходит до конца.
Цитата: shy_ric от 10.10.2017 14:08:11
Назовите, пожалуйста, фамилии людей, мнению которых Вы доверяете, разделив их по сферам (пожалуйста, напишите фамилии и укажите чем занимается данный человек) *
ага анонимно ))
Назовите, пожалуйста, фамилии людей, мнению которых Вы доверяете, разделив их по сферам (пожалуйста, напишите фамилии и укажите чем занимается данный человек) *
ага анонимно ))
Да, да, да. Я так и написал в ответе. ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ АНОНИМНО? и в конце Ф.И.О. интервьюера - это тоже анонимно?
Freeman_kep 10.10.2017 в 15:18:25 # 636167
теперь будут искать на районе
Цитата: Dior от 10.10.2017 15:08:02
Да, да, да. Я так и написал в ответе. ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ АНОНИМНО? и в конце Ф.И.О. интервьюера - это тоже анонимно?
Цитата: shy_ric от 10.10.2017 14:08:11
Назовите, пожалуйста, фамилии людей, мнению которых Вы доверяете, разделив их по сферам (пожалуйста, напишите фамилии и укажите чем занимается данный человек) *
ага анонимно ))
Назовите, пожалуйста, фамилии людей, мнению которых Вы доверяете, разделив их по сферам (пожалуйста, напишите фамилии и укажите чем занимается данный человек) *
ага анонимно ))
Да, да, да. Я так и написал в ответе. ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ АНОНИМНО? и в конце Ф.И.О. интервьюера - это тоже анонимно?
Ну в конце можно и не писать, а вот там * стоит хоть что то но написать надо )