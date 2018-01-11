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Готовы ли вы к СМС регистрации?
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danilov 11 Января 2018 в 12:41:24
Хотелось бы узнать мнение у комментаторов и читателей. Готовы ли вы пройти СМС регистрацию на сайте, чтобы высказывать своё мнение.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  РусланY 11.01.2018 в 12:42:49   # 654403
оно мне надо!?
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  Manitu 11.01.2018 в 12:49:29   # 654407
Когда наступит час Х на титусе? Можно заранее сообщить, чтобы успеть окончательно попрощаться? В принципе я не боюсь ответственности за свои высказывания. Ничего противоправного ни когда не позволял в своих комментариях. Мне просто не приятен сам этот закон, который по сути ставит крест на свободе слова.
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  гримм 11.01.2018 в 12:50:05   # 654408
а почему бы и нет, сразу убавится шаклят которые неследят за базаром!!!
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  Мура45 11.01.2018 в 13:03:40   # 654411
Как то по хрен. Если только времени больше будет уходить на СМС-регистрацию.
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  Aлекс 11.01.2018 в 13:10:10   # 654417
в законе вроде еще эцп было в качестве регистрации, мне с эцп удобнее
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  Kol 11.01.2018 в 13:27:16   # 654421
За чей счет банкет?
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  Pole13 11.01.2018 в 13:28:19   # 654422
Данное нововведение сделает из чиновников неприкасаемых, даже на уровне разговоров, а мы то знаем что они часто мелькают в новостях: дибильными высказываниями, коррупционными скандалами, да ездой пьяными с последующими жертвами простого населения. Во вторых: Жанаозен как пример, юристы помогавшие нефтяникам получили сроки, они просто юристы и оказывали юридическую помощь.
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  Templar 11.01.2018 в 13:34:45   # 654427
Готов ли я? Идите вы нах
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  MишаМашкевич 11.01.2018 в 13:45:19   # 654433
че ваще паряться, не пойму? давайте прилепим на лоб камеры и вперед с песней.(сарказм, если кто не понял, а вдруг спросят почему)

далее, какие смс-ки, че за бред?
потом как найдешь истинного писаку? левые симки овер дофига. может на меня какая-та симка оформлена, и на каком-та сайте сидит юный прыщ и строчит какую-та фигню. Я например как докажу шо не верлюбд?

эцп-и что его загружать буквально во все свои гаджеты?

я считаю это перебор. Я понимаю мысли бывают разные, кто-то пишет от нечего делание, кто-то для привлечения внимание, а кто-то реально душу изливает. но вот так вот водить цензуру на обычное словоблудие как-то нереально.

потом сплетни(слова. обвинения, слагательные истории не имеющий доказательной базы), это природа человека такова. тем более у нас, где о человеке можно узнать все по родственникам, даже предсказать его будущее. Это бессмысленная реформа, где в итоге люди просто устанут от всего.
у народа есть только одно оружие это слово. но если и его ставить под жесткий контроль, что у нас останется?
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  danilov 11.01.2018 в 13:48:06   # 654437
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  Pole13 11.01.2018 в 13:49:14   # 654439
Мне вспомнилось то время, когда стали появляться первые видео про казахстанских гаишников на ютюбе, привыкшие к безнаказанности они были ярости. Но какие это принесло плоды: за 2016 год меня остановили всего один раз и пытались развести, но потом гаишник умолял в прямом смысле удалить видео. Прошли времена фраз "ну дай что-нибудь" и остановок без причины. Вот плоды всеобщего обсуждения и осуждения.
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  Даун 11.01.2018 в 13:57:34   # 654443
смс регистрация не 3 мировая война хули там готовится
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  jumanjiqz 11.01.2018 в 13:58:52   # 654444
Конечно интерес поубавится, так как придется высказывать свои точки зрения без эмоции. Может это и к лучшему, будем учится это делать без оскорблении, разжигания и ненависти.
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  zompin 11.01.2018 в 14:00:35   # 654447
Это проблема для владельца ресурса, а не для пользователей, т. к. это дополнительные траты.
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  Mikado 11.01.2018 в 14:07:18   # 654449
Зато раньше любителям поосуждать админов сайтов можно было просто бан получить. А теперь не понравится что-нибудь в вашей личности админу, он ваш какой-нибудь комментарий подредактирует тихонько и за вами вскоре придут правильные дяди.
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  Пришелец 11.01.2018 в 14:09:57   # 654450
Поможем Данилову Антону денюжкой. Которую будут снимать за смс. А сейчас сайт на какую поддержку живет? Аренда хоста и доменного имени тысяч 10за год или смс будет отдельно по тарифу оператора ему в карман. Походу это все будет после того как кисель попадет под крыло казактелекома и все смс будут через него
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  Joykin 11.01.2018 в 14:13:22   # 654451
Какой станет интересный интернет, после всего этого. Можно будет похоронить комментарии. )))
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  Joykin 11.01.2018 в 14:16:20   # 654452
А как посещаемость казнета то просядет сразу. ))) Будет казнетовская пустошь. )))
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  Северный чел 11.01.2018 в 14:18:28   # 654454
нужно переходить на .com или еще куда
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  Deamos89 11.01.2018 в 14:28:31   # 654457
да и похую, пускай читают
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