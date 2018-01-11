Готовы ли вы к СМС регистрации?

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danilov 11 Января 2018 в 12:41:24
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MишаМашкевич 11.01.2018 в 13:45:19 # 654433
далее, какие смс-ки, че за бред?
потом как найдешь истинного писаку? левые симки овер дофига. может на меня какая-та симка оформлена, и на каком-та сайте сидит юный прыщ и строчит какую-та фигню. Я например как докажу шо не верлюбд?
эцп-и что его загружать буквально во все свои гаджеты?
я считаю это перебор. Я понимаю мысли бывают разные, кто-то пишет от нечего делание, кто-то для привлечения внимание, а кто-то реально душу изливает. но вот так вот водить цензуру на обычное словоблудие как-то нереально.
потом сплетни(слова. обвинения, слагательные истории не имеющий доказательной базы), это природа человека такова. тем более у нас, где о человеке можно узнать все по родственникам, даже предсказать его будущее. Это бессмысленная реформа, где в итоге люди просто устанут от всего.
у народа есть только одно оружие это слово. но если и его ставить под жесткий контроль, что у нас останется?
danilov 11.01.2018 в 13:48:06 # 654437
За чей счет банкет?
За счёт собственника сайта.
Вот меню:
https://smsc.ru/tariffs/?SE=19a44cfa
Северный чел 11.01.2018 в 14:18:28 # 654454