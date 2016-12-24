На улице мороз, а батареи еле греют

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danilov 24 Декабря 2016 в 01:44:53
На улице мороз и уже чувствуется, что тепла этого не хватает.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Автономку запретили, тепло не дают, потом по полному тарифу снимут, цены подняли на отопление, я истерически смеюсь. Зато перед законом все равны. Отменный клип сняли на ролсах, что сказать, уже и говорить ничего и делать не хочется.
Реальная катастрофа у нас, когда ливни начинаются, и зима приходит.
А летом что делали?? Ни на что не способны, зато все улицы переименовали. Как будто это они сами строили, а по факту даже управлять тем что есть не могут. Одни марадеры
А так, в квартире автономка без доков! И пусть попробуют хоть одна купленая скотина придет и что то скажет.
Цитата: Leksus от 24.12.2016 08:23:42
В учебниках по географии написано, что Гондурас - это в Южной Америке. Они ошиблись.
В учебниках по географии написано, что Гондурас - это в Южной Америке. Они ошиблись.
Конечно ошиблись, Гондурас находится в Центральной Америке.
Сладкая Вата 24.12.2016 в 10:40:24 # 568834
Цитата: ss720 от 24.12.2016 08:22:55
Помню, ядерщик, хвастался что у него гос отопление.
А так, в квартире автономка без доков! И пусть попробуют хоть одна купленая скотина придет и что то скажет.
Помню, ядерщик, хвастался что у него гос отопление.
А так, в квартире автономка без доков! И пусть попробуют хоть одна купленая скотина придет и что то скажет.
можно подумать если делать по закону, то что-то изменится. Придет "дятел", будет доебывать на предмет "так не положено", но не с целью обезопасить тебя, а с целью поиметь с тебя.
Druid 24.12.2016 в 10:44:40 # 568835
Вы просто душки - открыли новую часть Света. Центральную Омеригу.
Цитата: Druid от 24.12.2016 10:44:40
Олигофрен, делаешь успехи))) молодец 5 по географии, тронул своими познаниями! Так держать!!!
Олигофрен, делаешь успехи))) молодец 5 по географии, тронул своими познаниями! Так держать!!!
Были бы все титусяне такими "олигофренами" как я. А то все сплошь друиды, "авиаконстукторы" да ФСБшники, с ограниченными возможностями в плане обучаемости.
Цитата: Zoggyla от 24.12.2016 10:50:29
Лысый 24.12.2016 в 10:12:30 # 568832
Druid 24.12.2016 в 10:44:40 # 568835
Вы просто душки - открыли новую часть Света. Центральную Омеригу.
Лысый 24.12.2016 в 10:12:30 # 568832
Druid 24.12.2016 в 10:44:40 # 568835
Вы просто душки - открыли новую часть Света. Центральную Омеригу.
Рогатый туда-же. Читай и изучай. А ежели ты просто знакомые буквы в нете ищешь, то не залупайсо, лучше поешь залупянки.
Цитата: Лысый от 24.12.2016 10:57:08Кадровые проблемы?
Были бы все титусяне такими "олигофренами" как я. А то все сплошь друиды, "авиаконстукторы" да ФСБшники, с ограниченными возможностями в плане обучаемости.
Цитата: Druid от 24.12.2016 10:44:40
Олигофрен, делаешь успехи))) молодец 5 по географии, тронул своими познаниями! Так держать!!!
Олигофрен, делаешь успехи))) молодец 5 по географии, тронул своими познаниями! Так держать!!!
Были бы все титусяне такими "олигофренами" как я. А то все сплошь друиды, "авиаконстукторы" да ФСБшники, с ограниченными возможностями в плане обучаемости.
Цитата: Лысый от 24.12.2016 11:01:50Мы с тобой о разных вещах пишем.Ты как обычно блещешь интеллектом, я пытаюсь расставить все на свои места.Попей пустырника.
Рогатый туда-же. Читай и изучай. А ежели ты просто знакомые буквы в нете ищешь, то не залупайсо, лучше поешь залупянки.
Цитата: Zoggyla от 24.12.2016 10:50:29
Лысый 24.12.2016 в 10:12:30 # 568832
Druid 24.12.2016 в 10:44:40 # 568835
Вы просто душки - открыли новую часть Света. Центральную Омеригу.
Лысый 24.12.2016 в 10:12:30 # 568832
Druid 24.12.2016 в 10:44:40 # 568835
Вы просто душки - открыли новую часть Света. Центральную Омеригу.
Рогатый туда-же. Читай и изучай. А ежели ты просто знакомые буквы в нете ищешь, то не залупайсо, лучше поешь залупянки.
Цитата: Лысый от 24.12.2016 10:57:08Я ,в основной своей массе,за разноплановое,разностороннее и если хотите, то не против "многопоточного" общения на "независимых началах". .За биологическое (и не только)разнообразие...
Были бы все титусяне такими "олигофренами" как я. А то все сплошь друиды, "авиаконстукторы" да ФСБшники, с ограниченными возможностями в плане обучаемости.
Цитата: Druid от 24.12.2016 10:44:40
Олигофрен, делаешь успехи))) молодец 5 по географии, тронул своими познаниями! Так держать!!!
Олигофрен, делаешь успехи))) молодец 5 по географии, тронул своими познаниями! Так держать!!!
Были бы все титусяне такими "олигофренами" как я. А то все сплошь друиды, "авиаконстукторы" да ФСБшники, с ограниченными возможностями в плане обучаемости.
я пытаюсь расставить все на свои места.
Перфекционист штоле?
Цитата: Лысый от 24.12.2016 11:08:48Вот че ты не написал, что Гондурас - это Северная Америка? Жалко с титусянами поделиться правдивыми знаниями?
Предпочитаю боярышник, с пустырника приходы сюрреалистичные.
Предпочитаю боярышник, с пустырника приходы сюрреалистичные.
Quote:
Перфекционист штоле?-В патологической форме
В тэц3 засели гондурасы, и в квартирах горожан наступает гондурас
Вот че ты не написал, что Гондурас - это Северная Америка? Жалко с титусянами поделиться правдивыми знаниями?
Ето сентралная омерига. Тынц.
Цитата: андремас от 24.12.2016 11:27:42Каждая форма самовыражения должна быть услышана,понята и прощена.Системные недочеты отражаются последовательно в элементарных вещах,порой в самой что ни на есть полевой форме,накладки увеличиваются.Все вопросы с отоплением это одним словом - потеря "синхронизации" в головах(почему то вспомнился проф. Преображенский)
Ребя, не спорьте, гондурас он всюду, где гондурасы!
Ребя, не спорьте, гондурас он всюду, где гондурасы!
В тэц3 засели гондурасы, и в квартирах горожан наступает гондурас
Цитата: Лысый от 24.12.2016 11:27:44Хрен с ним - я согласный!
Quote:
Ето сентралная омерига. Тынц.
Quote:
Вот че ты не написал, что Гондурас - это Северная Америка? Жалко с титусянами поделиться правдивыми знаниями?
Ето сентралная омерига. Тынц.
danilov 24.12.2016 в 11:35:50 # 568856
Помню, ядерщик, хвастался что у него гос отопление.
Было дело. Но это скорее я факты констатировал. Прошлый год грели супер. В этом году начали просто отлично, реально огонь были, но как-то сдулись...
ПС
К утру кстати чуть прибавили.
Цитата: Лысый от 24.12.2016 10:57:08
Цитата: Zoggyla от 24.12.2016 11:05:45
Ты как обычно блещешь интеллектом
Ты как обычно блещешь интеллектом
Надо бы Лысому для улучшения блеска предложить полироль...
Цитата: Ал от 24.12.2016 12:10:53I'm robot
Надо бы Лысому для улучшения блеска предложить полироль...
Цитата: Zoggyla от 24.12.2016 11:05:45
Ты как обычно блещешь интеллектом
Ты как обычно блещешь интеллектом
Надо бы Лысому для улучшения блеска предложить полироль...