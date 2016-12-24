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Ядерщик
На улице мороз, а батареи еле греют
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danilov 24 Декабря 2016 в 01:44:53
Батареи кстати, с того момента, как была новость о не полном объеме подачи газа на ТЭЦ так и остаются теплыми.
На улице мороз и уже чувствуется, что тепла этого не хватает.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  PHATik 24.12.2016 в 02:02:13   # 568812
Да давно уже не греют, интересно счёт потом в полном объеме предоставят? Мы уже всей семьёй отболели, походу по второму кругу будем болеть.
Автономку запретили, тепло не дают, потом по полному тарифу снимут, цены подняли на отопление, я истерически смеюсь. Зато перед законом все равны. Отменный клип сняли на ролсах, что сказать, уже и говорить ничего и делать не хочется.
Реальная катастрофа у нас, когда ливни начинаются, и зима приходит.
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  romario 24.12.2016 в 04:24:46   # 568819
Для справки:сейчас ТЭЦ-3 работает на резервном котле,тк основной рабочий с месяц как сдох. И надо молить бога,чтобы и с этим ничего не случилось. Вот тогда это будет называться-жопа!
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  Skype 24.12.2016 в 05:47:43   # 568820
для справки:сейчас ТЭЦ-3 работает на резервном котле

А летом что делали?? Ни на что не способны, зато все улицы переименовали. Как будто это они сами строили, а по факту даже управлять тем что есть не могут. Одни марадеры
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  BioSSiK 24.12.2016 в 07:57:59   # 568821
да уж...... жалко людей живущих в домах, и которые зависят от таких вот, ни за что не отвечающих "людей", сам живу в частном доме с автономкой, утром встал, за окном -7, в доме температура упала до +23, пришлось добавить на теплые полы.. но у меня хоть есть возможность... а у других то нет!!! а платить придется по полному... за что за теплую водичку и за перенесенные неудобства....
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  ss720 24.12.2016 в 08:22:55   # 568822
Помню, ядерщик, хвастался что у него гос отопление.
А так, в квартире автономка без доков! И пусть попробуют хоть одна купленая скотина придет и что то скажет.
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  Leksus 24.12.2016 в 08:23:42   # 568823
В учебниках по географии написано, что Гондурас - это в Южной Америке. Они ошиблись.
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  Лысый 24.12.2016 в 10:12:30   # 568832
Цитата: Leksus от 24.12.2016 08:23:42
В учебниках по географии написано, что Гондурас - это в Южной Америке. Они ошиблись.


Конечно ошиблись, Гондурас находится в Центральной Америке.
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  Сладкая Вата 24.12.2016 в 10:40:24   # 568834
Цитата: ss720 от 24.12.2016 08:22:55
Помню, ядерщик, хвастался что у него гос отопление.
А так, в квартире автономка без доков! И пусть попробуют хоть одна купленая скотина придет и что то скажет.


можно подумать если делать по закону, то что-то изменится. Придет "дятел", будет доебывать на предмет "так не положено", но не с целью обезопасить тебя, а с целью поиметь с тебя.

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  Druid 24.12.2016 в 10:44:40   # 568835
Олигофрен, делаешь успехи))) молодец 5 по географии, тронул своими познаниями! Так держать!!!
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  Directrix 24.12.2016 в 10:48:02   # 568836
Можно ли у нас поставить счетчики тепла, если да то на сколько дешевле будет обходиться отопление?
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  Zoggyla 24.12.2016 в 10:50:29   # 568838
Лысый 24.12.2016 в 10:12:30 # 568832
Druid 24.12.2016 в 10:44:40 # 568835
Вы просто душки - открыли новую часть Света. Центральную Омеригу.
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  Серж222 24.12.2016 в 10:57:08   # 568841
Руководство города и руководство ТЭЦ-3, или как там сейчас называется Куат Жылу, просто очень нехорошиее люди, которым абсолютно плевать на людей, которых они ЗАСТАВЛЯЮТ пользоваться услугами центрального теплоснабжения. Конечно возникает подозрение - что поддержани функционирования ТЭЦ-3 - это просто одна большая коррупционная "дырка-кормушка" из которо куча народу имеет "левый" доход. А мы их рабы, которые должны платить за услуги, которых нет, то у них газ отключат, то котел сдохнет. Вчера звонил в диспетчерскую ТЭЦ-3 по вопросу чуть теплых батарей в мороз почти -10, так диспетчеру, отвечавшему на мой звонок, кто-то стоящий рядом посоветовал послать меня на хрен. Если он меня прочитает - то я с удовольствием обсужу с ним это мероприятие. Надо отучивать от безнаказанности.
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  Лысый 24.12.2016 в 10:57:08   # 568842
Цитата: Druid от 24.12.2016 10:44:40
Олигофрен, делаешь успехи))) молодец 5 по географии, тронул своими познаниями! Так держать!!!


Были бы все титусяне такими "олигофренами" как я. А то все сплошь друиды, "авиаконстукторы" да ФСБшники, с ограниченными возможностями в плане обучаемости.
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  Лысый 24.12.2016 в 11:01:50   # 568844
Цитата: Zoggyla от 24.12.2016 10:50:29
Лысый 24.12.2016 в 10:12:30 # 568832
Druid 24.12.2016 в 10:44:40 # 568835
Вы просто душки - открыли новую часть Света. Центральную Омеригу.


Рогатый туда-же. Читай и изучай. А ежели ты просто знакомые буквы в нете ищешь, то не залупайсо, лучше поешь залупянки.

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  Zoggyla 24.12.2016 в 11:02:38   # 568845
Цитата: Лысый от 24.12.2016 10:57:08
Цитата: Druid от 24.12.2016 10:44:40
Олигофрен, делаешь успехи))) молодец 5 по географии, тронул своими познаниями! Так держать!!!


Были бы все титусяне такими "олигофренами" как я. А то все сплошь друиды, "авиаконстукторы" да ФСБшники, с ограниченными возможностями в плане обучаемости.
Кадровые проблемы?
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  Zoggyla 24.12.2016 в 11:05:45   # 568846
Цитата: Лысый от 24.12.2016 11:01:50
Цитата: Zoggyla от 24.12.2016 10:50:29
Лысый 24.12.2016 в 10:12:30 # 568832
Druid 24.12.2016 в 10:44:40 # 568835
Вы просто душки - открыли новую часть Света. Центральную Омеригу.


Рогатый туда-же. Читай и изучай. А ежели ты просто знакомые буквы в нете ищешь, то не залупайсо, лучше поешь залупянки.

Мы с тобой о разных вещах пишем.Ты как обычно блещешь интеллектом, я пытаюсь расставить все на свои места.Попей пустырника.
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  Лысый 24.12.2016 в 11:08:48   # 568847
Предпочитаю боярышник, с пустырника приходы сюрреалистичные.
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  Stalker77 24.12.2016 в 11:19:16   # 568848
Цитата: Лысый от 24.12.2016 10:57:08
Цитата: Druid от 24.12.2016 10:44:40
Олигофрен, делаешь успехи))) молодец 5 по географии, тронул своими познаниями! Так держать!!!


Были бы все титусяне такими "олигофренами" как я. А то все сплошь друиды, "авиаконстукторы" да ФСБшники, с ограниченными возможностями в плане обучаемости.
Я ,в основной своей массе,за разноплановое,разностороннее и если хотите, то не против "многопоточного" общения на "независимых началах". .За биологическое (и не только)разнообразие...
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  Лысый 24.12.2016 в 11:22:44   # 568849
Quote:
я пытаюсь расставить все на свои места.


Перфекционист штоле?
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  Zoggyla 24.12.2016 в 11:23:16   # 568850
Цитата: Лысый от 24.12.2016 11:08:48
Предпочитаю боярышник, с пустырника приходы сюрреалистичные.
Вот че ты не написал, что Гондурас - это Северная Америка? Жалко с титусянами поделиться правдивыми знаниями?
Quote:
Перфекционист штоле?
-В патологической форме
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  андремас 24.12.2016 в 11:27:42   # 568851
Ребя, не спорьте, гондурас он всюду, где гондурасы!
В тэц3 засели гондурасы, и в квартирах горожан наступает гондурас
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  Лысый 24.12.2016 в 11:27:44   # 568852
Quote:
Вот че ты не написал, что Гондурас - это Северная Америка? Жалко с титусянами поделиться правдивыми знаниями?


Ето сентралная омерига. Тынц.
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  Stalker77 24.12.2016 в 11:30:33   # 568853
Цитата: андремас от 24.12.2016 11:27:42
Ребя, не спорьте, гондурас он всюду, где гондурасы!
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Каждая форма самовыражения должна быть услышана,понята и прощена.Системные недочеты отражаются последовательно в элементарных вещах,порой в самой что ни на есть полевой форме,накладки увеличиваются.Все вопросы с отоплением это одним словом - потеря "синхронизации" в головах(почему то вспомнился проф. Преображенский)
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  Zoggyla 24.12.2016 в 11:32:58   # 568854
Цитата: Лысый от 24.12.2016 11:27:44
Quote:
Вот че ты не написал, что Гондурас - это Северная Америка? Жалко с титусянами поделиться правдивыми знаниями?


Ето сентралная омерига. Тынц.
Хрен с ним - я согласный!
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  N@VIGATOR 24.12.2016 в 11:35:27   # 568855
У меня в квартире батареи горячие, обжечься можно.
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  danilov 24.12.2016 в 11:35:50   # 568856
Quote:
Помню, ядерщик, хвастался что у него гос отопление.

Было дело. Но это скорее я факты констатировал. Прошлый год грели супер. В этом году начали просто отлично, реально огонь были, но как-то сдулись...
ПС
К утру кстати чуть прибавили.
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  Ал 24.12.2016 в 12:05:06   # 568860
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  Ал 24.12.2016 в 12:10:53   # 568861
Цитата: Zoggyla от 24.12.2016 11:05:45
Ты как обычно блещешь интеллектом


Надо бы Лысому для улучшения блеска предложить полироль...
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  Zoggyla 24.12.2016 в 12:19:41   # 568864
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  Ал 24.12.2016 в 12:29:46   # 568868

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