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Ядерщик
Большой снеговик
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danilov 24 Декабря 2016 в 18:08:52

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(203,08 Кб)
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  ямиеом 24.12.2016 в 19:03:09   # 568940
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  КЕДЫ 24.12.2016 в 20:46:38   # 568947
прикольно. молодцы. вот только сделан снеговик не по классической технологии скатывания а высечен из горки снега.
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