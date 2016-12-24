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Большой снеговик
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danilov 24 Декабря 2016 в 18:08:52
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(203,08 Кб)
Комментарии,
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по дате
ямиеом
24.12.2016 в 19:03:09
# 568940
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КЕДЫ
24.12.2016 в 20:46:38
# 568947
прикольно. молодцы. вот только сделан снеговик не по классической технологии скатывания а высечен из горки снега.
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