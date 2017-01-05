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danilov 05 Января 2017 в 20:00:15
Прочитал статейку на сайте ТК Отырар о зимнем отдыхе и очень удивился. Оказывается работа идёт по строительству ГЛК Каскасу. Об этом заявили в управлении предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО. А именно руководитель отдела развития туризма и управления - Перизат Конуспаева. Цитирую её дословно «Сейчас работаем над строительством горнолыжного курорта международного уровня «Каскасу». Всего на строительную инфраструктуру планируется затратить 2,8 миллиарда тенге. Сейчас уже выполнены работы на 448 млн. тенге».
Те, кто часто туда ездит, знают, в каком всё состоянии находится. Стройкой и не пахнет, уже как два года. Как начали, так быстро и забросили. Успели только землю перепахать.
Прям какая-то невидимая стройка...Наверное в кабинетах на бумаге.

P.S. О приоритетах

Раскрыть Построили не так давно, вернее отремонтировали тойхану под конференц-зал. Сумма "инвестиций" 2,9 млрд. тенге.
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  Directrix 05.01.2017 в 20:24:43   # 571030
Quote:
Построили не так давно, вернее отремонтировали тойхану под конференц-зал. Сумма "инвестиций" 2,9 млрд. тенге.
этж 8 млн. долларов Расстрел и только расстрел за расхитительство госсредств!!!
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