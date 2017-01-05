Построили не так давно, вернее отремонтировали тойхану под конференц-зал. Сумма "инвестиций" 2,9 млрд. тенге.этж 8 млн. долларов Расстрел и только расстрел за расхитительство госсредств!!!
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danilov 05 Января 2017 в 20:00:15
Те, кто часто туда ездит, знают, в каком всё состоянии находится. Стройкой и не пахнет, уже как два года. Как начали, так быстро и забросили. Успели только землю перепахать.
Прям какая-то невидимая стройка...Наверное в кабинетах на бумаге.
P.S. О приоритетах
Построили не так давно, вернее отремонтировали тойхану под конференц-зал. Сумма "инвестиций" 2,9 млрд. тенге.