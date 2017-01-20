Нужны спикеры по газо-отопительной теме

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danilov 20 Января 2017 в 14:39:35
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Комментарии, по рейтингу, по дате
danilov 20.01.2017 в 15:25:43 # 575052
Как организаторов нас могут упрятать далеко и надолго.
Цитата: danilov от 20.01.2017 15:25:43
Народ, прежде чем делать такие призывы, думайте головой.
Как организаторов нас могут упрятать далеко и надолго.
Народ, прежде чем делать такие призывы, думайте головой.
Как организаторов нас могут упрятать далеко и надолго.
Антон, вот это и пугает, если честно. Лично я много чего могу сказать, да вот только понимание того, что нужно идти против реальных воротил, по сути криминального мира, немного настораживает. Там, где замешаны серьезные деньги, никто считаться с частным мнением или недовольством не будет. В общем и целом, идея хорошая, но при условии крайне бережного подхода.....