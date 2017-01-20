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Ядерщик
Нужны спикеры по газо-отопительной теме
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danilov 20 Января 2017 в 14:39:35
С ноября месяца я насчитал 16 тем по теме газа и отопления. А гневных комментариев и не счесть. Наверняка поэтому, одно из республиканских СМИ заинтересовалось нашей проблемой. Готовится большой и серьёзный материал на эту тему. Уже всё готово, но для полноты картины нужны спикеры, которые не боятся открыто высказаться. Чем больше нас будет, тем сильнее мы прижмём всех причастных. А то ведь скажут что у населения жалоб нет.
Свои телефоны можете присылать на почту himic3 собачка ya точка ru или же писать в комментарии. После прочтения я их удалю. В особенности нужны авторы постов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  danilov 20.01.2017 в 15:25:43   # 575052
Народ, прежде чем делать такие призывы, думайте головой.
Как организаторов нас могут упрятать далеко и надолго.
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  Jokerkz 20.01.2017 в 15:47:44   # 575061
Цитата: danilov от 20.01.2017 15:25:43
Народ, прежде чем делать такие призывы, думайте головой.
Как организаторов нас могут упрятать далеко и надолго.

Антон, вот это и пугает, если честно. Лично я много чего могу сказать, да вот только понимание того, что нужно идти против реальных воротил, по сути криминального мира, немного настораживает. Там, где замешаны серьезные деньги, никто считаться с частным мнением или недовольством не будет. В общем и целом, идея хорошая, но при условии крайне бережного подхода.....
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  Кирсан 20.01.2017 в 17:13:28   # 575090
А разве это считается за призыв?
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  Ильф 20.01.2017 в 18:08:48   # 575098
Народ совсем испуган, боятся отстаивать свои права. Если нужно интервью я за, только в печатном СМИ
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