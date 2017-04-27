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Похолодает, в горах снег
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danilov 27 Апреля 2017 в 09:35:26
В ближайшие три дня горные районы ЮКО накроет снегом. Просьба учитывать это при планировании походов, будет очень лавиноопасно. В Шымкенте ожидается понижение температуры воздуха. В четверг и на выходных дожди.
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27.04.2017 в 09:49:34
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