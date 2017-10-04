▲
×
Описание картинки
Вход
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Ядерщик
Zyn Zyn
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 04 Октября 2017 в 09:48:38
Разговорились с коллегой за слово Zyn. Стал объяснять значение и случаи употребления. Вспомнил, что его ребёнок как раз заучивал стишок своеобразный, ещё до того как это стало популярным. Не поленился, нашёл.
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Любитель ММА
04.10.2017 в 10:04:32
# 634761
Зачёт
поощрить
|
покарать
jumanjiqz
04.10.2017 в 11:21:28
# 634793
поощрить
|
покарать
Маке0912
04.10.2017 в 12:25:06
# 634810
Значит тоже -плагиат.
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь