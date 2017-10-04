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Zyn Zyn
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danilov 04 Октября 2017 в 09:48:38
Разговорились с коллегой за слово Zyn. Стал объяснять значение и случаи употребления. Вспомнил, что его ребёнок как раз заучивал стишок своеобразный, ещё до того как это стало популярным. Не поленился, нашёл.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Любитель ММА 04.10.2017 в 10:04:32   # 634761
Зачёт
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  jumanjiqz 04.10.2017 в 11:21:28   # 634793
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  Маке0912 04.10.2017 в 12:25:06   # 634810
Значит тоже -плагиат.
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