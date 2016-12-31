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Поздравления с Новым Годом!
Дорогие Титусяне! Хочу от всей души поздравить вас с наступающим Новым Годом! Желаю, чтобы у каждого из вас сбылись все самые заветные мечты и пожелания! Пусть уходящий год заберет с собой все плохое и ненужное, а Новый Год принесет всем нам только радость, спокойствие, благополучие, здоровье и позитив!
С уважением, Sr. Leonsio.
Добавляйте свои поздравления и пожелания, уже пора!
Поздравляю всех титусян с Наступающим Новым Годом. Хочется пожелать, чтобы 2017 год был, светлым, добрым, весёлым для вас всех. Чтобы в мире прекратились войны. Чтобы у каждого из вас была удача! Будьте добрее друг к другу, цените что у вас есть. С новым Годом!
С наступающим новым годом! Всем всех благ! Братья и сестры давайте жить дружно!
Поздравляю с наступающим Новым 2017 годом!🎅🏻желаю встретить его с самими добрыми чувствами и отличным настроением, которые будут сопутствовать весь следующий год!) пусть каждый новый день приносит больше уверенности, оптимизма и радости!) В Новый год все мы верим в чудеса, так пусть же они почаще с нами случаются!😊крепкого здоровья, успехов, мира, добра, любви и достатка в Новом году!🎄🙌🏻✌🏻🎉🎉🎉
Дорогие Титусяне! Хочу от всей души поздравить вас с наступающим Новым Годом! Желаю, чтобы у каждого из вас сбылись все самые заветные мечты и пожелания! Пусть уходящий год заберет с собой все плохое и ненужное, а Новый Год принесет всем нам только радость, спокойствие, благополучие, здоровье и позитив!
Всех благ и всего самого лучшего!
Всех с наступающим Новым годом!!!Удачи в новом году и успехов!!!!
С наступающим Новым годом!!! Всем мира и добра!!!
2017! Что ни говори, а цифра завораживает...
Поздравляю всех Титусян с наступающим Новым 2017 годом! Желаю, чтобы в 2017 году (после того, как экспо пройдет) мы зажили счастливо и богато,как арабы в Эмиратах)), чтобы коррупционеров настигло справедливое возмездие, чтобы наш тенге стал стабильным и заслуживающим доверия и еще много чего в этом роде..! Пусть будет мир и взаимопонимание в нашем благословенном Казахстане-земле наших предков!
С новым годом!!!!!!!
Ребят с алкоголем по аккуратнее, чтобы примерно вот так не вышло!)
С Новым годом ВСЕХ!!!
Писать не могу уже, так что
с нобым годм
- Пора Петушок нам солнце увидеть.
Исполнения всех желаний, мира Всем огромного здоровья чистого неба. Восходящих потоков под крыло. Долгих полетов и мягких посадок. Достатка в доме согласия в семье!!!!