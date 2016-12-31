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Поздравления с Новым Годом!
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Sr. Leonsio 31 Декабря 2016 в 16:23:59
Дорогие Титусяне! Хочу от всей души поздравить вас с наступающим Новым Годом! Желаю, чтобы у каждого из вас сбылись все самые заветные мечты и пожелания! Пусть уходящий год заберет с собой все плохое и ненужное, а Новый Год принесет всем нам только радость, спокойствие, благополучие, здоровье и позитив!

С уважением, Sr. Leonsio.

Добавляйте свои поздравления и пожелания, уже пора!

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Сила 31.12.2016 в 18:08:39   # 570244
Поздравляю всех титусян с Наступающим Новым Годом. Хочется пожелать, чтобы 2017 год был, светлым, добрым, весёлым для вас всех. Чтобы в мире прекратились войны. Чтобы у каждого из вас была удача! Будьте добрее друг к другу, цените что у вас есть. С новым Годом!
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  Денис222 31.12.2016 в 18:23:47   # 570247
С наступающим новым годом! Всем всех благ! Братья и сестры давайте жить дружно!
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  Delaf29 31.12.2016 в 18:25:30   # 570248
Поздравляю с наступающим Новым 2017 годом!🎅🏻желаю встретить его с самими добрыми чувствами и отличным настроением, которые будут сопутствовать весь следующий год!) пусть каждый новый день приносит больше уверенности, оптимизма и радости!) В Новый год все мы верим в чудеса, так пусть же они почаще с нами случаются!😊крепкого здоровья, успехов, мира, добра, любви и достатка в Новом году!🎄🙌🏻✌🏻🎉🎉🎉
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  Vrangel 31.12.2016 в 18:45:03   # 570249
Дорогие Титусяне! Хочу от всей души поздравить вас с наступающим Новым Годом! Желаю, чтобы у каждого из вас сбылись все самые заветные мечты и пожелания! Пусть уходящий год заберет с собой все плохое и ненужное, а Новый Год принесет всем нам только радость, спокойствие, благополучие, здоровье и позитив!
Всех благ и всего самого лучшего!
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  skp 31.12.2016 в 18:47:10   # 570250
Всех с наступающим Новым годом!!!Удачи в новом году и успехов!!!!
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  Aborigen 31.12.2016 в 19:12:58   # 570252
С наступающим Новым годом!!! Всем мира и добра!!!
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  Софруджу 31.12.2016 в 19:20:15   # 570254
2017! Что ни говори, а цифра завораживает...
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  bozon house 31.12.2016 в 19:20:50   # 570255
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  Makintosh 31.12.2016 в 19:23:40   # 570256
Поздравляю всех Титусян с наступающим Новым 2017 годом! Желаю, чтобы в 2017 году (после того, как экспо пройдет) мы зажили счастливо и богато,как арабы в Эмиратах)), чтобы коррупционеров настигло справедливое возмездие, чтобы наш тенге стал стабильным и заслуживающим доверия и еще много чего в этом роде..! Пусть будет мир и взаимопонимание в нашем благословенном Казахстане-земле наших предков!
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  voodoo024 31.12.2016 в 19:45:29   # 570259
С новым годом!!!!!!!
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  Сила 31.12.2016 в 19:46:39   # 570260
Ребят с алкоголем по аккуратнее, чтобы примерно вот так не вышло!)
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  Пастафариан 31.12.2016 в 19:54:58   # 570261
С Новым годом ВСЕХ!!!
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  ss720 31.12.2016 в 19:59:00   # 570262
Писать не могу уже, так что
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  Profi 31.12.2016 в 20:02:37   # 570263
с нобым годм
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  Пастафариан 31.12.2016 в 20:06:50   # 570264
- Пора Петушок нам солнце увидеть.
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  Пришелец 31.12.2016 в 20:08:01   # 570265
Исполнения всех желаний, мира Всем огромного здоровья чистого неба. Восходящих потоков под крыло. Долгих полетов и мягких посадок. Достатка в доме согласия в семье!!!!
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