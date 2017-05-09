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C Днём Великой Победы!
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danilov 09 Мая 2017 в 08:06:40
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Денис222 09.05.2017 в 08:29:03   # 602038
С праздником! Ура!
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  egorvikt 09.05.2017 в 09:01:27   # 602039
C Днём Победы!!!
поощрить (5) | покарать
  Пришелец 09.05.2017 в 09:54:16   # 602043
поощрить (3) | покарать
  abeke1984 09.05.2017 в 09:54:29   # 602044
С днем победы!!!
поощрить (2) | покарать
  Makintosh 09.05.2017 в 10:22:18   # 602048
Поздравляю с 72-й годовщиной Великой Победы! Мирного неба и чтобы помнили..!
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  332-712 09.05.2017 в 10:30:20   # 602051
Ура, товарищи!
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  DrAnDuLeT 09.05.2017 в 10:46:51   # 602055
Всем Мира и Здоровья , чистого неба над головой

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  332-712 09.05.2017 в 11:03:55   # 602061

Quote:
Знамя Победы на поверженном Рейхстаге 1 мая 1945 года. Снимок сделан военным корреспондентом газеты «Правда» В.А. Теминым с борта самолета По-2.


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  ustbe 09.05.2017 в 11:23:03   # 602066
С днем победы!
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