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C Днём Великой Победы!
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danilov 09 Мая 2017 в 08:06:40
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Денис222
09.05.2017 в 08:29:03
# 602038
С праздником! Ура!
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egorvikt
09.05.2017 в 09:01:27
# 602039
C Днём Победы!!!
поощрить (5)
|
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Пришелец
09.05.2017 в 09:54:16
# 602043
http://9may.vesti.ru/live/56165
ОНЛАЙН трансляция ПАРАДОВ 9 МАЯ!!!
поощрить (3)
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abeke1984
09.05.2017 в 09:54:29
# 602044
С днем победы!!!
поощрить (2)
|
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Makintosh
09.05.2017 в 10:22:18
# 602048
Поздравляю с 72-й годовщиной Великой Победы! Мирного неба и чтобы помнили..!
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332-712
09.05.2017 в 10:30:20
# 602051
Ура, товарищи!
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DrAnDuLeT
09.05.2017 в 10:46:51
# 602055
Всем Мира и Здоровья , чистого неба над головой
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332-712
09.05.2017 в 11:03:55
# 602061
Quote:
Знамя Победы на поверженном Рейхстаге 1 мая 1945 года. Снимок сделан военным корреспондентом газеты «Правда» В.А. Теминым с борта самолета По-2.
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ustbe
09.05.2017 в 11:23:03
# 602066
С днем победы!
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