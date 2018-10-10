Следующий политический кризис — в Казахстане (The National Interest)

Народ злой. Не ботексного, не его дочь не потерпит. А это окружение ничего с этим не сделает. Чтобы сохранить свои бабки, им ничего не будет стоить попросить их.Тас хороший. Но его тоже мало кто поддержит(боятся его многие) . Аким Алматы или министр технологий нормальные cinдикаты. Сапарбаев тоже ниче, но с актобе он пролетает, недочётов много. Шукеева не сделают однозначно. Он в комерсы ушёл. Кто у нас ещё с представительской внешностью и не цокает , больше никто.