Казахстан намерен перейти на латиницу (Liberation, Франция)

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danilov 23 Октября 2018 в 15:49:26
Астана, новая столица страны, 15 декабря 2012 года. День независимости. Каждую зиму температура в этом городе среди степей опускается до —30 и даже —40 градусов, а ледяной ветер обжигает лица людей, которые ждут на остановке автобус, чтобы добраться на работу.
В этот день Нурсултан Назарбаев, президент страны после распада СССР в 1991 году, представил программу развития «Казахстан-2050», реализацию которой ему самому уже не суждено увидеть (в тот момент ему было 72 года). Энергетика, безопасность, промышленность, демография, культура, водные ресурсы, налогообложение… Включено все или почти все. Всего пять лет спустя «лидер нации» (такой официальный титул дал себе Назарбаев) провозгласил переход казахского алфавита (кириллический, как и русский, второй язык страны) на латиницу к 2025 году. Вопрос довольно чувствительный: речь идет уже о третьей смене алфавита за 100 лет после перехода с тюркского на латиницу в 1929 году, а затем на кириллицу в 1940 году.
Запутанное дело
«После независимости все знали, что это случится. Время пришло!» — с энтузиазмом говорит Бибарыс в вестибюле университета, где почему-то высажены пальмы. Хотя он разочарован ответом правительства («Мы получили ваше предложение, большое спасибо»), он не теряет спокойствия. По его словам, латинизация — это то, чего не хватало казахскому языку, чтобы заявить о себе. «Здесь все, кто не говорят по-английски, полностью отрезаны от остального мира. Они как… в пещере. Будет непросто, но всем нужно понять значимость этой реформы», — говорит мечтающая объездить весь мир студентка Дидара.
Университет Назарбаева — абсолютно бесплатный и является самым избирательным и престижным вузом страны. Его студенты приезжают издалека и представляют будущую элиту страны. Прибывший из Томска преподаватель Андрей Фильченко говорит, что после сообщения о реформе студенты задавали ему множество вопросов о ней. «Но я могу им ответить? Это решение не имеет ничего общего с лингвистикой. Это предмет политических наук».
Специалисты отмечают, что, как и в случае других бывших советских республик (Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан), латинский алфавит может стать для Казахстана способом перевернуть страницу семиесяти лет советской власти, когда эта страна, в пять раз превышающая Францию по площади, использовалась для ядерных испытаний и депортаций. Найти свое место в мире и заявить о себе как о нации — такова цель нового алфавита из 32 букв.
Официально бюджет реформы составляет 115 миллионов долларов (по мнению некоторых экономистов, на самом деле потребуется больше), и она запланирована на 20 лет. Она прекрасно отражает манию величия разъедаемого коррупцией государства, чей ВВП продолжает падать, а средняя зарплата составляет 250-300 евро в месяц, что вынуждает людей работать сразу в нескольких местах. На улицах «степного Дубая» повсюду работают краны и сверкают современные здания. На проспекте Кабанбай-батыра мы встречаемся с 29-летним Мирасом Ибрагимовым. Недавно он открыл тут свою бургерную, в которой стена увешана растениями, скамьи покрыты бархатными покрывалами, и звучит музыка в стиле лаунж. Он учился в Лондоне, говорит по-английски, по-казахски и по-русски. Он не скрывает своих планов: будучи патриотом в душе, он считает себя гражданином мира и хочет устроить жизнь на Западе. «В Астане ничего нет. Все еще только предстоит сделать. Тут я могу набить руку перед тем, как что-то делать где-то еще».
Мирас не против перехода на латиницу, но ему не по душе непоследовательность правительства. «Власти говорят, что хотят дистанцироваться от России, но делают латинский алфавит с непонятными ударениями и звуками. Если ничего не доводить до конца, мы никогда не продвинемся вперед».
Как можно дистанцироваться от сверхдержавы, если на русских приходится 20% населения страны, а оба государства связаны языком, протяженной границей и несколькими экономическими соглашениями? «Если реформа на самом деле получит распространение, мы подумаем об отъезде, — говорит 57-летняя Виктория. — Мне этого не хочется, я люблю Казахстан и родилась здесь, но зачем оставаться, если мы тут не нужны?»
За последние годы из страны уже уехали 50 000 русских. Шаг на Запад, не ссорясь при этом с Москвой, но и не забывая о казахских националистах, которые требуют большей роли для их родного языка… Казахская политика занимается эквилибристикой. Запутанная ситуация, когда появляется все больше вывесок на кириллице с подписями на казахском, которые предстоит латинизировать.
67-летняя Ксалима с цветастым платком на голове работает хранительницей музея. «Знаете, здесь они недавно добавили подписи казахской латиницей, — морщится она. — Да, это новый алфавит. Скоро так будет на всех экспонатах». Двухэтажный музей национального искусства напоминает дом престарелых: сотрудников (большинство старше 60 лет) здесь больше, чем посетителей. До того, как устроиться в музей, чтобы получить прибавку к пенсии в размере около 200 евро в месяц, Ксалима была бухгалтером. Были СССР, независимость, смена столицы, а теперь новый алфавит… Она застала последние большие перемены в жизни страны, но знает, что дальнейшая история будет писаться уже без нее. «Не представляю, как буду учить новый алфавит в моем возрасте, — признает она с несколько смущенной улыбкой. — Честно говоря, не понимаю, зачем они это делают…»
В Международном бюро прав человека в Алма-Ате (расположенная у границы с Киргизстаном бывшая столица) Андрей Гришин делится своей точкой зрения: «Нурсултан Назарбаев — настоящий диктатор. Он вдохновляется Ататюрком и, учитывая свой возраст, думает о том, какой след оставить в истории, хочет, чтобы его запомнили как «реформатора». По словам активиста, «у страны, которая не может удовлетворить потребности собственного населения, не должно быть права на такую реформу».
Субботний вечер. Строительные краны прекратили работу, а молодежь слоняется вдоль реки Ишим, уходящей в сторону Сибири. Внезапно из ниоткуда раздается мелодия и звучит по-английски «Добро пожаловать в Астану, в сердце страны. Вас ждет блестящее будущее!». Неподалеку продавщица кукурузой ждет клиентов. Она не понимает, что говорит голос, но уверена в одном: «Это современно!»
https://www.liberation.fr/planete/2018/10/18/au-kazakhstan-un-changement-de-a-a-z_1686323
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: КЕДЫ от 23.10.2018 16:07:25
Ну суки итальяшки. Столько подъебок в одной статье . Вроде и хвалят и в то же время опускают. Стиль написания какой то некомфортный. Пока читал-ирекция пропала
Ну суки итальяшки. Столько подъебок в одной статье . Вроде и хвалят и в то же время опускают. Стиль написания какой то некомфортный. Пока читал-ирекция пропала
Ты чё на макаронников батон крошишь, тут лягушатники постарались!
Цитата: КЕДЫ от 23.10.2018 16:07:25
Пока читал-ирекция пропала
Пока читал-ирекция пропала
Ша эту проблему решим
Цитата: КЕДЫ от 23.10.2018 16:07:25
Ну суки итальяшки. Столько подъебок в одной статье . Вроде и хвалят и в то же время опускают. Стиль написания какой то некомфортный. Пока читал-ирекция пропала
Ну суки итальяшки. Столько подъебок в одной статье . Вроде и хвалят и в то же время опускают. Стиль написания какой то некомфортный. Пока читал-ирекция пропала
Скорее некорректный перевод статьи
Цитата: Dee от 23.10.2018 16:45:30
Скорее некорректный перевод статьи
Цитата: КЕДЫ от 23.10.2018 16:07:25
Ну суки итальяшки. Столько подъебок в одной статье . Вроде и хвалят и в то же время опускают. Стиль написания какой то некомфортный. Пока читал-ирекция пропала
Ну суки итальяшки. Столько подъебок в одной статье . Вроде и хвалят и в то же время опускают. Стиль написания какой то некомфортный. Пока читал-ирекция пропала
Скорее некорректный перевод статьи
Мне тоже кажется наш уважаемый Данилов через гугл-переводчик оформил статью по быстрому и на те читайте. Хотя итальянский язык в переводе не такой уж сложный.
Цитата: КЕДЫ от 23.10.2018 16:54:39Скорее переводчик ИноСМИ постарался. https://inosmi.ru/politic/20181019/243503170.html
Мне тоже кажется наш уважаемый Данилов через гугл-переводчик оформил статью по быстрому и на те читайте. Хотя итальянский язык в переводе не такой уж сложный.
Мне тоже кажется наш уважаемый Данилов через гугл-переводчик оформил статью по быстрому и на те читайте. Хотя итальянский язык в переводе не такой уж сложный.