Казахстан ищет инвестора для Цеснабанка

Цитата: кинат от

Здравствуйте! Уважаемые форумчане! Что скажите про Жилстройбанк? Стоит ли открыть счёт там и копить ? Так просто в матрас копить не могу- почему то всегда тратятся!У кого был и есть опыт с этим банком? Спасибо. Здравствуйте! Уважаемые форумчане! Что скажите про Жилстройбанк? Стоит ли открыть счёт там и копить ? Так просто в матрас копить не могу- почему то всегда тратятся!У кого был и есть опыт с этим банком? Спасибо.

Взял квартиру в Астане через жилстрой. Открыл еще в 2010 купил только в 2018))). Мог раньше но деньги копил сначало. Потом забросил. Потом нурлы жер. Опять копить. Участвовал. Пролетел. И не раз. Причем мог пройти, но не везло. Прошел. Стройка встала. Короче весь набор.Если копить в жилстрое то для астаны и алматы выгодно при участии в программах акиматов и гос. Там квадраты дешёвые. В астане 180 000.Трешка в районе 13 лямов. Бонусом если больше трех лет скопил сумму большую чем половина можнокредитануться на 4%. Короче есть плюсы если знать систему. Но сейчас хотят отдать в частные руки и хз как дальше будет.