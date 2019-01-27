Казахстан ищет инвестора для Цеснабанка

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danilov 27 Января 2019 в 12:17:37
Представители правительства и Нацбанка в конце прошлого года начали переговоры по крайней мере с тремя казахстанскими банками и надеются заключить сделку в феврале, сообщили источники.
Власти хотят избежать ликвидации банка, который имеет более $1 миллиарда в виде депозитов физических лиц и в прошлом году получил государственную помощь в размере $1,8 миллиарда.
Один из источников сообщил, что власти страны хотят действовать быстро, чтобы предотвратить накопление депозитов и убедиться, что проблема решена до возможных президентских выборов весной. Аналитики считают, что президент Нурсултан Назарбаев почти наверняка будет переизбран. Пресс-секретарь центральной избирательной комиссии Казахстана немедленно не был доступен для комментария.
“Схема простая – инвестор заходит в банк со своими деньгами, государство помогает ему расчистить (кредитный) портфель”, - сказал один из источников.
Представители правительства, Нацбанка, Цеснабанка и его основной акционерной компании не ответили на запросы Рейтер о комментариях.
Такой подход поднимает больше вопросов о состоянии банковской системы Казахстана после того, как президент Нурсултан Назарбаев заявил в апреле прошлого года, что власти, которые уже потратили порядка $10 миллиардов на расчистку сектора, больше спасать банки не будут.
Помощь Цеснабанку, чей ключевой акционер имеет тесные связи с Назарбаевым, пришла, несмотря на это обещание. Когда в прошлом году власти Казахстана потратили $1,8 миллиарда на спасение Цеснабанка, они называли это мерами поддержки аграрного сектора и говорили, что помогали здоровому банку решить краткосрочные проблемы с ликвидностью.
Однако, по словам банкиров, финансовые отчеты Цеснабанка указывают на то, что он находится в бедственном положении из-за проблемных кредитов, которые не были отражены в отчетности.
В пятницу Казахстанская фондовая биржа сообщила, что Фонд проблемных кредитов (ФПК) Казахстана в понедельник планирует разместить облигации на 604 миллиарда тенге ($1,6 миллиарда) на местном рынке, чтобы финансировать покупку активов Цеснабанка.
МВФ обеспокоен
Банковский сектор Казахстана сильно пострадал от падения цен на нефть и последующей девальвации тенге в 2015 году, поскольку многие банки кредитовали в долларах. Хотя цены на нефть восстановились, экономический рост замедлился, и некоторые сектора экономики страны до сих пор находятся в кризисе, например, сельское хозяйство, где несколько крупных компаний объявили дефолт по своим долгам.
На крупные банковские спасения в Казахстане были потрачены миллиарды долларов из государственной казны, и дополнительные траты на банковский сектор могут быть плохими новостями для инвесторов, таких как покупатели размещенных в прошлом году дебютных суверенных еврооблигации на 1,05 миллиарда евро.
В декабре МВФ заявил, что “недавняя дополнительная финансовая поддержка Цеснабанка вызывает обеспокоенность”, а государственная поддержка оправдана только для “системных, жизнеспособных банков”.
“Государственная поддержка банкам второго уровня оправдана только для системных дееспособных банков, при условии признания банком убытков до рекапитализации со стороны государства (чтобы избежать оказания финансовой помощи акционерам), а также на основании наличия эффективного плана реструктуризации и корпоративного управления, усиления поднадзорности и повышения прозрачности”, - говорится в заявлении миссии МВФ.
Единственный банк, который, по мнению экономистов, имеет системное значение для финансовой системы в Казахстане, это Халык, который в пять раз больше, чем Цеснабанк, и на его долю приходится треть всех активов банковского сектора. По словам финансистов, ликвидация Цеснабанка и выплаты депозитов из специального госфонда может стать длительной и трудоемкой процедурой из-за большого количества вкладчиков.
Цеснабанк, который ранее говорил, что уровень его плохих долгов (NPL) составляет не более 7 процентов, показал первые признаки стресса, когда он сообщил о резком снижении ликвидности во втором квартале 2018 года.
В сентябре банк обратился в ЦБ за кредитом на поддержку ликвидности в размере 150 миллиардов тенге ($407 миллиона), а затем увеличил ее объем до 200 миллиардов тенге.
Вскоре после этого центральный банк и правительство заявили, что Цеснабанк продаст пакет кредитов на сумму 450 миллиардов тенге ($1,2 миллиарда) принадлежащей правительству ФПК.
Данные регулятора показали, что спасение финансировалось центральным банком, хотя большая часть денег направлялась через ФПК.
Власти и Цеснабанк не раскрыли никаких других деталей пакета помощи, за исключением того, что кредиты, проданные по номинальной стоимости, были взяты сельскохозяйственными компаниями.
Цеснабанк контролируется семьей Адильбека Джаксыбекова, который до недавнего времени руководил администрацией президента Казахстана и был освобожден от должности “в связи с достижением пенсионного возраста”.
В сентябре, после получения экстренной помощи от Нацбанка, в банке фактически сменилась команда топ-менеджеров, в том числе председателем правления Цеснабанка был назначен Ульф Вокурка, который ранее управлял другим казахстанским банком - ККБ, который также получил госпомощь и стал частью крупнейшего в стране Халык-банка.
Cash gap
Данные из отчетов Цеснабанка, в свою очередь, проливают некоторый свет на причины, по которым банк продал четверть своего кредитного портфеля: в то время, когда банк сообщал о растущих или стабильных процентных доходах в своих отчетах о прибылях и убытках за 2016, 2017 и 2018 годы, эта же строка в отчете о движении денежных средств снижалась.
Несоответствие означает, что Цеснабанк либо предоставил своим клиентам долгосрочные льготные кредиты, либо искажал отчетность, как так в реальности клиенты не обслуживали долг, говорят банкиры.
Вокурка в беседе с корреспондентом Рейтер сказал, что разрыв был вызван “ухудшением качества активов”, а его заместитель Дмитрий Ли в письменном ответе сообщил, что “разрыв связан с сезонными графиками денежных потоков клиентов АПК”.
Разница между начисленными и полученными процентными доходами Цеснабанка выросла с 12 процентов в 2015 году до 36 процентов в первой половине 2018 года, свидетельствуют отчеты.
Отвечая на вопрос о разрыве в показателях Цеснабанка, Нацбанк сообщил в электронном письме Рейтер, что “динамика снижения отношения полученных процентных доходов к начисленным наблюдается в отдельных банках, что связано с ухудшением финансового состояния заемщиков, имеющих валютные займы, которые были подвержены переоценке вследствие роста курса иностранной валюты в течение последних лет”.
На конец 2017 года более половины кредитного портфеля Цеснабанка было номинировано в иностранной валюте, в основном в долларах.
https://www.reuters.com/article/us-kazakhstan-bailout-exclusive-idUSKCN1PJ18Z
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сколько влезет в Халык.
Я не оправдываю любой банк.
Все крахаборы .
Сами знаете чей Цесно был.
Жексываев был у руля в своё время
Вся власть корумпированая.
Слов нет . Моральные Жонгары всё сожрали.
Думаю не стоит тратить нервы за чужой "бизнес" .
MишаМашкевич 27.01.2019 в 18:29:48 # 710292
Цитата: кинат от 27.01.2019 17:10:29скажу сразу опыта не было(надобности не было). В самом начале открытия ходила к ним,для информации. Так вот %был около 5. Государство ещё докидывает 12%в случае если ты покупаешь жилья в кредит.если нет,то только 5в годовых. Собираешь сумму , показываешь банку свою адекватность тем самым и он тогда давал под 7 годовых квартиру. Но мулька была в том,что они хотят максимально увеличить год. Так что это для меня ваще не вариант,да и 5% в год,тогда было очень и очень смешно (на рынке было 15).
Здравствуйте! Уважаемые форумчане! Что скажите про Жилстройбанк? Стоит ли открыть счёт там и копить ? Так просто в матрас копить не могу- почему то всегда тратятся!У кого был и есть опыт с этим банком? Спасибо.
Здравствуйте! Уважаемые форумчане! Что скажите про Жилстройбанк? Стоит ли открыть счёт там и копить ? Так просто в матрас копить не могу- почему то всегда тратятся!У кого был и есть опыт с этим банком? Спасибо.
Тупо копить бабки,без мысли об ипотеке в жилстрое это глупо.
Если на образование детей,то лучше спец.такой есть депозит,там 7 или 20 %госуд.докидывает сверху. Но тоже надо ждать 18 летие.
Если бабки просто хранить.....то не знаю. Самый лучший способ хранения и зарабатывание денег это бизнес. Если только онного нет,то остаётся депозит.
А кто умеет,вкладывайтесь вырашивание и откорм скота.
Банком доверия нет.
KapitanNemo 27.01.2019 в 19:52:39 # 710309
Цитата: кинат от 27.01.2019 17:10:29
Здравствуйте! Уважаемые форумчане! Что скажите про Жилстройбанк? Стоит ли открыть счёт там и копить ? Так просто в матрас копить не могу- почему то всегда тратятся!У кого был и есть опыт с этим банком? Спасибо.
Здравствуйте! Уважаемые форумчане! Что скажите про Жилстройбанк? Стоит ли открыть счёт там и копить ? Так просто в матрас копить не могу- почему то всегда тратятся!У кого был и есть опыт с этим банком? Спасибо.
Можете открыть депозит в Жилстрое на минимальный срок - 3года.
Плюсы: гос.поддержка 20% на сумму 200 мрп, 5% на вторую половину депозита, которую банк даст после трех лет (при условии финансовой дисциплины вкладчика - равномерные ежемесячные платежи. 50 000 за два месяца лучше, чем 100 000 за один месяц, если не соблюдается дисциплина процент увеличивается и распространяется на обе половины депозита вашу и банковскую).
Минусы: надо ждать, нельзя частично брать деньги с депозита.
Совет: не кладите на депозит все что есть. Оптимальный ежемесячный вклад 50 000.
Можете больше? Откройте второй также по 50 000.
При этом гос.поддержка будет падать на оба депозита. За год примерно по 100 000 на каждый депозит. Итого на одном депозите наберется 600 000 своих + 100 000 гос.поддержка. Прибыльность депозита составляет 16%.
Жилстрой - эта накопления, которые расчитаны на терпеливых вкладчиков.
Если нужна недвижимость здесь и сейчас, тогда ипотека в коммерческом банке. Советуют ЦентрКредит.
Иногда вкладчики Жилстроя получает право первыми выбирать квартиры для покупки в новостройках.
KapitanNemo 27.01.2019 в 20:03:14 # 710311
Цитата: Маке0912 от 27.01.2019 19:51:29
А кто умеет,вкладывайтесь вырашивание и откорм скота.
А кто умеет,вкладывайтесь вырашивание и откорм скота.
Есть более подробное описание как работает механика инвестиций в выращивание, откорм и продажа скота? Можете на цифрах пример показать?
Цитата: KapitanNemo от 27.01.2019 20:03:14
Есть более подробное описание как работает механика инвестиций в выращивание, откорм и продажа скота? Можете на цифрах пример показать?
Цитата: Маке0912 от 27.01.2019 19:51:29
А кто умеет,вкладывайтесь вырашивание и откорм скота.
А кто умеет,вкладывайтесь вырашивание и откорм скота.
Есть более подробное описание как работает механика инвестиций в выращивание, откорм и продажа скота? Можете на цифрах пример показать?
Приезжай в Шым. Сайрам, зайдёшь на базар всё ясно будет
Цитата: кинат от 27.01.2019 17:10:29
Здравствуйте! Уважаемые форумчане! Что скажите про Жилстройбанк? Стоит ли открыть счёт там и копить ? Так просто в матрас копить не могу- почему то всегда тратятся!У кого был и есть опыт с этим банком? Спасибо.
Здравствуйте! Уважаемые форумчане! Что скажите про Жилстройбанк? Стоит ли открыть счёт там и копить ? Так просто в матрас копить не могу- почему то всегда тратятся!У кого был и есть опыт с этим банком? Спасибо.
Взял квартиру в Астане через жилстрой. Открыл еще в 2010 купил только в 2018))). Мог раньше но деньги копил сначало. Потом забросил. Потом нурлы жер. Опять копить. Участвовал. Пролетел. И не раз. Причем мог пройти, но не везло. Прошел. Стройка встала. Короче весь набор.
Если копить в жилстрое то для астаны и алматы выгодно при участии в программах акиматов и гос. Там квадраты дешёвые. В астане 180 000.
Трешка в районе 13 лямов. Бонусом если больше трех лет скопил сумму большую чем половина можно кредитануться на 4%. Короче есть плюсы если знать систему. Но сейчас хотят отдать в частные руки и хз как дальше будет.
Цитата: Wolfkz от 27.01.2019 20:22:41
Взял квартиру в Астане через жилстрой. Открыл еще в 2010 купил только в 2018))). Мог раньше но деньги копил сначало. Потом забросил. Потом нурлы жер. Опять копить. Участвовал. Пролетел. И не раз. Причем мог пройти, но не везло. Прошел. Стройка встала. Короче весь набор.
Если копить в жилстрое то для астаны и алматы выгодно при участии в программах акиматов и гос. Там квадраты дешёвые. В астане 180 000.
Трешка в районе 13 лямов. Бонусом если больше трех лет скопил сумму большую чем половина можно
кредитануться на 4%. Короче есть плюсы если знать систему. Но сейчас хотят отдать в частные руки и хз как дальше будет.
Цитата: кинат от 27.01.2019 17:10:29
Здравствуйте! Уважаемые форумчане! Что скажите про Жилстройбанк? Стоит ли открыть счёт там и копить ? Так просто в матрас копить не могу- почему то всегда тратятся!У кого был и есть опыт с этим банком? Спасибо.
Здравствуйте! Уважаемые форумчане! Что скажите про Жилстройбанк? Стоит ли открыть счёт там и копить ? Так просто в матрас копить не могу- почему то всегда тратятся!У кого был и есть опыт с этим банком? Спасибо.
Взял квартиру в Астане через жилстрой. Открыл еще в 2010 купил только в 2018))). Мог раньше но деньги копил сначало. Потом забросил. Потом нурлы жер. Опять копить. Участвовал. Пролетел. И не раз. Причем мог пройти, но не везло. Прошел. Стройка встала. Короче весь набор.
Если копить в жилстрое то для астаны и алматы выгодно при участии в программах акиматов и гос. Там квадраты дешёвые. В астане 180 000.
Трешка в районе 13 лямов. Бонусом если больше трех лет скопил сумму большую чем половина можно
кредитануться на 4%. Короче есть плюсы если знать систему. Но сейчас хотят отдать в частные руки и хз как дальше будет.
Да , смотри попотел.
Так и жизнь пролетит