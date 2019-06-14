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Безумие в Шымкенте – мяч после кикса летел в аут, шлепнулся в стойку сетки и сделал брейк
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danilov 14 Июня 2019 в 11:10:56
На турнире ATP Challenger в казахстанском Шымкенте произошел розыгрыш, который вы точно либо не видели никогда, либо не видели очень давно.

В матче 1/8 финала парного разряда Малик Жазири и Скандер Мансури из Туниса подавали в первом сете при счете 3:4 и 15:40. У их соперников – американцев Хантера Риза и Эвана Кинга – сорвался прием, кто-то из теннисистов пробил кикс.

Мяч высоко взлетел над кортом и уверенно отправлялся в аут. Но тут отскок стукнул в самый краешек стойки, на которой натянута сетка, и улетел в корт. Тунисцы вовремя спохватились и вернулись в игру, но на следующем нетболе попали в трос. Таким образом, они упустили подачу и позволили соперникам сделать брейк.



https://www.eurosport.ru/tennis/story_sto7327432.shtml
Комментарии, по рейтингу, по дате
  koshkoed 14.06.2019 в 11:18:42   # 723855
Кто нибудь, переведите пожалуйста текст на понятный)
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  Nafis 14.06.2019 в 11:53:14   # 723865
А по правилам это не считается аутом?
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