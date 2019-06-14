Безумие в Шымкенте – мяч после кикса летел в аут, шлепнулся в стойку сетки и сделал брейк

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danilov 14 Июня 2019 в 11:10:56
В матче 1/8 финала парного разряда Малик Жазири и Скандер Мансури из Туниса подавали в первом сете при счете 3:4 и 15:40. У их соперников – американцев Хантера Риза и Эвана Кинга – сорвался прием, кто-то из теннисистов пробил кикс.
Мяч высоко взлетел над кортом и уверенно отправлялся в аут. Но тут отскок стукнул в самый краешек стойки, на которой натянута сетка, и улетел в корт. Тунисцы вовремя спохватились и вернулись в игру, но на следующем нетболе попали в трос. Таким образом, они упустили подачу и позволили соперникам сделать брейк.
https://www.eurosport.ru/tennis/story_sto7327432.shtml
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