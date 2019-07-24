Казахстан: переход на латиницу откладывается? (EurasiaNet, США)

«Латинский алфавит в его нынешнем виде неэффективен и не соответствует первоначальным критериям, согласно которым он должен быть простым, удобным и состоять из основных символов QWERTY, которые можно найти на любом компьютере», — сказал «Эурейшанет» Канат Тасибеков, автор учебника по казахскому языку.