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Молдавский олигарх пустил по миру Казахстан, выиграв в суде $535 млн – впереди борьба за 4 миллиарда моральной компенсации
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danilov 28 Августа 2019 в 14:16:10
Суд США потребовал раскрытия зарубежных активов Казахстана по иску молдавского бизнесмена, грозя заморозкой иностранных счетов на 4 миллиарда.

Окружной суд США округа Колумбии приказал Казахстану предоставить информацию о своих активах в США и за их пределами не позднее 8 ноября 2019, сообщают СМИ. Обнаружения зарубежных активов Республики в суде добивается молдавский бизнесмен Анатолий Стати. В его иске фигурируют требования к властям Казахстана на сумму $535 млн – причем, первый раз Стати выиграл, но Казахстан подал апелляцию.

Кроме того, свои финансовые потери из-за всех этих тяжб Анатолий Стати оценил в 4 миллиарда долларов, подав иск в международные суды.

И – о, чудо! – на Западе с пониманием отнеслись к проблемам молдавского бизнесмена. Сначала бельгийский филиал одного из крупнейших американских банков заблокировал размещённые у себя средства Национального фонда Казахстана. Эти счета казахи использовали для получения с Запада платежей за экспорт нефти и других природных ресурсов. «Под раздачу» попали целых 22 млрд долларов — сумма, сопоставимая со всем годовым бюджетом республики.

Напомним, что вся эта история началась 6 октября 2008 года тогдашний президент Молдовы Владимир Воронин направил личное письмо президенту Казахстана, в котором он проинформировал руководство страны о деятельности компании Анатолия Стати Ascom в Казахстане, сознательно введя в заблуждение своего экс-коллегу.

После получения письма, власти приступили к серии всевозможных проверок и расследований, что привело, в конечном счете к конфискации имущества. Были изъяты контракты, счета, денежные суммы, резервуары для хранения нефти.

https://www.kp.md/daily/27021/4083966/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 28.08.2019 в 15:00:53   # 730156

"После получения письма, власти приступили к серии всевозможных проверок и расследований, что привело, в конечном счете к конфискации имущества. Были изъяты контракты, счета, денежные суммы, резервуары для хранения нефти."

А теперь расчет за тупость и алчность .
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  Konstant 28.08.2019 в 15:34:27   # 730161
Достало. Какой то молдаванин из Молдовы подает в
Суд в Америке. Карл в Америке в суд на Казахстан. И какой то округ В Америке чего то требует от другой страны к которой он не относиться вообще угрожая при этом. Бред полный бред
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  Yerla 28.08.2019 в 15:59:35   # 730163
да все по чеснаку молодец молдованин .. наши тупо кинули чувака .. думали что прокатит .. речь идет скорее всего про месторождение в Мангистауской области .. недалеко от Боранкула (ст. Опорная) .. ща там КазМунайТениз сидит .. дочка КазМунайГаза .. туда пришли молдоване .. построили все в голой степи .. дело шло заипись .. и потом наши тупо захерачили проверку и типа он неоплаченых налогов и еще каких то движняков государству был причинен огромный ущерб .. ну и взяли и отжали бизнес .. думали что ЛОХ .. а чувак крепким орешком оказался .. .. красава чо ..
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  Skype 28.08.2019 в 16:40:02   # 730166
Yerla 28.08.2019 в 15:59:35 # 730163
да все по чеснаку молодец молдованин .. наши тупо кинули чувака .. думали что прокатит

А в итоге народ Казахстана оплатит тупость и алчность своих чинуш.
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  Яшот 28.08.2019 в 16:54:05   # 730168
Цитата: Skype от 28.08.2019 10:40:02
Yerla 28.08.2019 в 15:59:35 # 730163
да все по чеснаку молодец молдованин .. наши тупо кинули чувака .. думали что прокатит

А в итоге народ Казахстана оплатит тупость и алчность своих чинуш.

Самое плохое то, что эти тупые и алчные будут и дальше благоденствовать. Лозунг нашего капитализма - "Доходы богатым! Расходы - народу!"
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  shlenchak 28.08.2019 в 16:57:34   # 730169
Quote:
там КазМунайТениз сидит .. дочка КазМунайГаза

Вот пусть кто качал нефть тот и платит со своих денег!!!
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  Yerla 28.08.2019 в 17:35:19   # 730170
.. неее .. так как КМГ нац. компания .. то будем платить все мы .. молдованин кучу бабла потратил на адвокатов .. потому что знал что судится не со сраной ТООшкой (которую могли тупо обанкротить) а с нац. компанией а ее хрен обанкротишь .. хотя КазМунайТениз пару лет назад с "АО" переделался в ТООшку .. но ент не проканает ..
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  Yerla 28.08.2019 в 17:39:52   # 730171
ЛОХ иносранцев у нас любят кинуть .. вон не так давно история с ТОО Гюрал в Атырауской области .. тупо высосали бало с иносранцев, вывели через ТООшки однодневки и обанкротили ТООшку .. бедолаги терь ныкаются .. ..
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  Рамзес 28.08.2019 в 18:43:27   # 730173
А платить будет в итоге народ,у нас то же аким обещал - п...ц как будут эти бреши закрывать....
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  toliktommy 28.08.2019 в 19:20:50   # 730175
Quote:
Эти счета казахи использовали для получения с Запада платежей за экспорт нефти и других природных ресурсов.
Комсомольская правда, блядь. Превратились в шарашкину контору. Журналистский этикет имеется и официальный слог. А тут какая-то хуетень на грани с желтой прессой.
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