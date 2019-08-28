Молдавский олигарх пустил по миру Казахстан, выиграв в суде $535 млн – впереди борьба за 4 миллиарда моральной компенсации

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danilov 28 Августа 2019 в 14:16:10
Окружной суд США округа Колумбии приказал Казахстану предоставить информацию о своих активах в США и за их пределами не позднее 8 ноября 2019, сообщают СМИ. Обнаружения зарубежных активов Республики в суде добивается молдавский бизнесмен Анатолий Стати. В его иске фигурируют требования к властям Казахстана на сумму $535 млн – причем, первый раз Стати выиграл, но Казахстан подал апелляцию.
Кроме того, свои финансовые потери из-за всех этих тяжб Анатолий Стати оценил в 4 миллиарда долларов, подав иск в международные суды.
И – о, чудо! – на Западе с пониманием отнеслись к проблемам молдавского бизнесмена. Сначала бельгийский филиал одного из крупнейших американских банков заблокировал размещённые у себя средства Национального фонда Казахстана. Эти счета казахи использовали для получения с Запада платежей за экспорт нефти и других природных ресурсов. «Под раздачу» попали целых 22 млрд долларов — сумма, сопоставимая со всем годовым бюджетом республики.
Напомним, что вся эта история началась 6 октября 2008 года тогдашний президент Молдовы Владимир Воронин направил личное письмо президенту Казахстана, в котором он проинформировал руководство страны о деятельности компании Анатолия Стати Ascom в Казахстане, сознательно введя в заблуждение своего экс-коллегу.
После получения письма, власти приступили к серии всевозможных проверок и расследований, что привело, в конечном счете к конфискации имущества. Были изъяты контракты, счета, денежные суммы, резервуары для хранения нефти.
https://www.kp.md/daily/27021/4083966/
Комментарии, по рейтингу, по дате
"После получения письма, власти приступили к серии всевозможных проверок и расследований, что привело, в конечном счете к конфискации имущества. Были изъяты контракты, счета, денежные суммы, резервуары для хранения нефти."
А теперь расчет за тупость и алчность .
Суд в Америке. Карл в Америке в суд на Казахстан. И какой то округ В Америке чего то требует от другой страны к которой он не относиться вообще угрожая при этом. Бред полный бред
да все по чеснаку молодец молдованин .. наши тупо кинули чувака .. думали что прокатит
А в итоге народ Казахстана оплатит тупость и алчность своих чинуш.
Цитата: Skype от 28.08.2019 10:40:02
Yerla 28.08.2019 в 15:59:35 # 730163
да все по чеснаку молодец молдованин .. наши тупо кинули чувака .. думали что прокатит
А в итоге народ Казахстана оплатит тупость и алчность своих чинуш.
Yerla 28.08.2019 в 15:59:35 # 730163
да все по чеснаку молодец молдованин .. наши тупо кинули чувака .. думали что прокатит
А в итоге народ Казахстана оплатит тупость и алчность своих чинуш.
Самое плохое то, что эти тупые и алчные будут и дальше благоденствовать. Лозунг нашего капитализма - "Доходы богатым! Расходы - народу!"
там КазМунайТениз сидит .. дочка КазМунайГаза
Вот пусть кто качал нефть тот и платит со своих денег!!!
toliktommy 28.08.2019 в 19:20:50 # 730175
Эти счета казахи использовали для получения с Запада платежей за экспорт нефти и других природных ресурсов.Комсомольская правда, блядь. Превратились в шарашкину контору. Журналистский этикет имеется и официальный слог. А тут какая-то хуетень на грани с желтой прессой.