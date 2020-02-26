"В Казахстане через десять минут от больших огней видна бедность"

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danilov 26 Февраля 2020 в 11:31:23
«Я заметил, что в Казахстане нет среднего класса, только богатые или бедные. Я жил в центре, а база у нас была на окраине города. Через десять минут от больших огней видна бедность. Здания, как в Польше в 1930-х годах. Тех, кто катается на роскошной машине сразу все любят. В лучшем районе Алматы каждый второй автомобиль — это Porsche или Range Rover. Им нравиться выставлять напоказ, что у них есть деньги. Они живет ради шоу: кто чем управляет, сколько он зарабатывает, как он одет», — приводит портал слова футболиста Sports.kz.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Тех, кто катается на роскошной машине сразу все любят.
В этом он сильно заблуждается.
Quote:
Им нравиться выставлять напоказ, что у них есть деньги. Они живет ради шоу: кто чем управляет, сколько он зарабатывает, как он одет
"Казах без понтов - беспонтовый казах" (с)
Цитата: Pole13 от 26.02.2020 06:10:45
Капец фамилия, с десятого раза удалось выговорить
Капец фамилия, с десятого раза удалось выговорить
А как же Гжегож Бженчишчикевич из Хжоншчижевошчице (Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, Chrząszczyrzewoszczyce)?
KapitanNemo 26.02.2020 в 17:34:56 # 741815