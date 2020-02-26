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"В Казахстане через десять минут от больших огней видна бедность"
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danilov 26 Февраля 2020 в 11:31:23
Полузащитник алматинского «Кайрата» Конрад Вржещиньский рассказал, что его шокировало в менталитете казахстанцев.

«Я заметил, что в Казахстане нет среднего класса, только богатые или бедные. Я жил в центре, а база у нас была на окраине города. Через десять минут от больших огней видна бедность. Здания, как в Польше в 1930-х годах. Тех, кто катается на роскошной машине сразу все любят. В лучшем районе Алматы каждый второй автомобиль — это Porsche или Range Rover. Им нравиться выставлять напоказ, что у них есть деньги. Они живет ради шоу: кто чем управляет, сколько он зарабатывает, как он одет», — приводит портал слова футболиста Sports.kz.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ЛиКа 26.02.2020 в 11:36:53   # 741786
"Они живет ради шоу" - в точку.
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  Pole13 26.02.2020 в 12:10:45   # 741788
Капец фамилия, с десятого раза удалось выговорить
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  Hairless 26.02.2020 в 12:24:50   # 741790
Quote:
Тех, кто катается на роскошной машине сразу все любят.

В этом он сильно заблуждается.
Quote:
Им нравиться выставлять напоказ, что у них есть деньги. Они живет ради шоу: кто чем управляет, сколько он зарабатывает, как он одет

"Казах без понтов - беспонтовый казах" (с)
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  jumanjiqz 26.02.2020 в 13:19:23   # 741794
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  Даун 26.02.2020 в 13:47:33   # 741796
Чё пиздит, через 5 минут
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  serikx 26.02.2020 в 14:38:59   # 741802
Цитата: Pole13 от 26.02.2020 06:10:45
Капец фамилия, с десятого раза удалось выговорить

А как же Гжегож Бженчишчикевич из Хжоншчижевошчице (Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, Chrząszczyrzewoszczyce)?
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  Dior 26.02.2020 в 15:13:27   # 741804
БРАВО. Все в точку сказал. Это называется Ворсултанова страна
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  KapitanNemo 26.02.2020 в 17:34:56   # 741815
Теперь понятна причина неприязни между поляками и русскими. Русские пытаются выговорить фамилии поляков, получается наверно не комильфо и поляки обижаются и злятся.
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