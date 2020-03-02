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Задержания в городах Казахстана
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danilov 02 Марта 2020 в 11:27:25
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 02.03.2020 в 15:47:15   # 742016
Работали бы они у нас так активно....когда летом по площади неадекваты бегали
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  Konstant 02.03.2020 в 19:05:13   # 742020
западные репортажи это нечто....................ну честно ведь серьезно пытаються разжечь своими якобы возможно вероятно а негатив то остается а про запад молчат как партизаны на лесбосе мигранты с гранатами какие нафиг беженцы с гранатами это вооруженные формирования там
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  NBE 02.03.2020 в 21:10:47   # 742025
как то вы однобоко смотрите, в школах аула что бы устроится каждый год нужно платить 2-3 месячной зарплаты своей, в городе Шыме операторы в почти государственной конторе получают на руки 40 штук, в крупной нац компании электронщики получают 70 штук, а поло- мойщицы 20 штук, и почти во всех гос конторах есть ежегодная дань, а у некоторых ежемесячная. И все это при открытом обогащении определенного круга лиц, которые все знают, и знают почему их никто не сможет посадить. И не надо говорить что они сами виноваты, нужно учится, если не нравится можно уехать зарубеж и т.д. и т.п. Они составляют основную массу народа.
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  Konstant 03.03.2020 в 00:11:50   # 742046
Цитата: NBE от 02.03.2020 15:10:47
как то вы однобоко смотрите, в школах аула что бы устроится каждый год нужно платить 2-3 месячной зарплаты своей, в городе Шыме операторы в почти государственной конторе получают на руки 40 штук, в крупной нац компании электронщики получают 70 штук, а поло- мойщицы 20 штук, и почти во всех гос конторах есть ежегодная дань, а у некоторых ежемесячная. И все это при открытом обогащении определенного круга лиц, которые все знают, и знают почему их никто не сможет посадить. И не надо говорить что они сами виноваты, нужно учится, если не нравится можно уехать зарубеж и т.д. и т.п. Они составляют основную массу народа.
ой ну я вас умоляю а в частном секторе неужели нельзя устроиться на худой конец в торговле на юге где половина в торговле и органы реагируют на побборы везде реклама 1424 висит любой звонок проблемы обеспечены тем кто поборы хочет ой дороже встанет
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  Konstant 03.03.2020 в 00:16:21   # 742047
Ой ошибаетесь!даже в Почти Гос Конторе ну не будет у поломойщицы 20 000 тысяч тенге. Ой неверные сведения у вас.Попросите что бы грамотные информировали
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  NBE 03.03.2020 в 02:00:40   # 742054
Это примеры из личной жизни, информация от этих же поломойщиц, операторов и учителей - моих знакомых, приятелей и друзей, а с поборами в школе и в больнице каждый сталкивался, ну кроме богатых людей, у которых дети учатся в дорогих частных школах, и они лечатся дорогих частных клиниках. Наверное мы ошибаемся, скрываем или не знаем что получаем 500 000, и коррупции и поборов у нас нету, и иногда бесимся с жиру и выходим на площади...
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