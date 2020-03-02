Задержания в городах Казахстана

как то вы однобоко смотрите, в школах аула что бы устроится каждый год нужно платить 2-3 месячной зарплаты своей, в городе Шыме операторы в почти государственной конторе получают на руки 40 штук, в крупной нац компании электронщики получают 70 штук, а поло- мойщицы 20 штук, и почти во всех гос конторах есть ежегодная дань, а у некоторых ежемесячная. И все это при открытом обогащении определенного круга лиц, которые все знают, и знают почему их никто не сможет посадить. И не надо говорить что они сами виноваты, нужно учится, если не нравится можно уехать зарубеж и т.д. и т.п. Они составляют основную массу народа.