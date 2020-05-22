The Washington Times. Казахстан является примером для антипандемической модели в Центральной Азии

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философ 22 Мая 2020 в 16:54:41
Президент Касым-Жомарт Токаев упорно трудились, чтобы предотвратить распространение болезни и поддержать казахи экономически. На сегодняшний день оба эти усилия в значительной степени сработали. Пандемия COVID-19 в Казахстане не растет в геометрической прогрессии, как в других странах мира. Его действия получили положительные отзывы от Всемирной организации здравоохранения и других международных экспертов.
Причина? Правительство действовало быстро с самого начала. Жесткие карантинные меры были введены на ранней стадии. Общественный транспорт был приостановлен, большинство организаций и учреждений перешли на удаленную работу, а улицы и жилые помещения регулярно дезинфицировались. Пострадавшие граждане своевременно получали необходимую им помощь. Эти действия значительно замедлили распространение вируса в стране.
На экономическом фронте правительство отдает приоритет финансовой поддержке медицинских работников на переднем крае борьбы. Правительство также работает для поддержки других категорий медицинских работников, поскольку они работают над обеспечением безопасности населения в целом.
Г-н Токаев предпринял несколько шагов для сохранения социальной и экономической стабильности и обеспечения граждан базовыми потребностями и доходами. Его главная цель состояла в том, чтобы никто не остался в беде во время кризиса.
На сегодняшний день более 4,5 миллиона человек получили финансовую помощь от правительства. Продукты питания и товары для дома распространяются более чем 1 миллиону человек. Коммунальные платежи также были снижены. Кроме того, более 2 миллионов граждан и 11 500 малых и средних предприятий получили отсрочку погашения своих кредитов, а также дополнительные кредиты на общую сумму более 360 миллиардов тенге (850 миллионов долларов США).
Многие малые и средние предприятия оказались в сложной ситуации на протяжении всего этого кризиса. Правительство взяло на себя обязательство помочь им выжить, чтобы они могли перезапуститься, когда начнется восстановление экономики. Это часть так называемой дорожной карты занятости. Например, более 700 000 компаний и индивидуальных предпринимателей получили налоговые льготы, чтобы помочь им в этот период. Это позволило им сэкономить около 1 трлн тенге (2,3 млрд долларов). Также были выделены средства для кредитования малого и среднего бизнеса по доступным ставкам. К счастью, более 1,1 миллиона человек вернулись на работу. Надеюсь, скоро последуют и другие.
Казахстан также был региональным лидером во время этого кризиса. Совсем недавно Казахстан сосредоточился на оказании гуманитарной помощи, предоставляя продовольствие и товары нашим соседям Кыргызстану и Таджикистану. Это включает 5000 тонн муки для каждой страны. Мы понимаем важность такой поддержки и хотим помочь как можно большему количеству людей в это беспрецедентное время.
Спасение жизней было и будет оставаться движущим принципом действий правительства. Правительство передает четкие и последовательные руководящие принципы для открытия в определенных регионах. Продуманный и ответственный подход обеспечит возобновление экономики, сохраняя при этом низкий риск для жизни людей.
Поскольку этот переход происходит, президент ясно дал понять, что правила социального дистанцирования все еще будут применяться. Финансовая поддержка со стороны правительства также будет продолжаться. Доход и продовольственная помощь будут доступны дольше, если это необходимо.
Казахстан по праву гордится тем, как он справился с этим кризисом. Его пример воспроизводится по всей Центральной Азии при поддержке международных экспертов. Его поддержка нуждающихся соседей также является важным примером для всего мира. Казахстан идет осторожно, стратегически, гуманно.
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