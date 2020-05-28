Казахстан приблизился к «слышащему государству»

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философ 28 Мая 2020 в 12:49:45
В понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал пакет законов, направленных на либерализацию общественно-политической жизни в стране,— о выборах, о политических партиях и о митингах. Именно в соответствии с этими редакциями законов в Казахстане пройдут парламентские выборы, до которых, согласно конституционному графику, остается не более восьми месяцев.
Для регистрации новой партии теперь необходимо собрать 20 тыс. подписей вместо прежних 40 тыс. В соответствии с международными стандартами, в избирательные партийные списки была введена квота в размере 30% для женщин и молодежи (людей моложе 29 лет). Впрочем, и. о. министра юстиции Казахстана Наталья Пан отметила: партии не обязаны соблюдать эту 30-процентную квоту при дальнейшем распределении мандатов.
В целом же, по словам госпожи Пан, поправки «облегчат порядок создания политических партий» и «положительно скажутся» на процессе принятия государственных решений.
Еще одно нововведение: теперь, чтобы провести в Казахстане митинг, не нужно спрашивать разрешение властей, достаточно лишь уведомить местный исполнительный орган. При этом сделать это можно всего за пять дней, а отреагировать власти должны будут за три дня. Раньше сроки подачи заявления и получения ответа составляли 15 и 10 дней соответственно. Согласно новой версии закона, площадки проведения митингов должны находиться в центральной части городов и сел. А вот пикеты могут проводиться практически везде, в том числе у зданий госорганов. В новом законе нет и пункта о праве властей на прекращение митинга из-за неправомерных действий отдельных его участников.
После прошедших в июне 2019 года выборов, сопровождавшихся массовыми протестами и задержаниями, президент Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой пересмотра законодательства о мирных собраниях. Основным требованием президента было изменение порядка согласования митингов — с разрешительного на уведомительный. Выступая с посланием к народу 2 сентября 2019 года, господин Токаев передал соответствующее поручение правительству и объявил курс на построение «слышащего государства». «Мы формируем новую политическую культуру. На передний план выходят плюрализм мнений, альтернативные взгляды,— отмечал президент.— Власть не считает, что несогласие — это деструктив».
Прежние нормы, действовавшие с 1995 года, подвергались критике правозащитников. Так, по данным Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности, в 2019 году в стране было проведено 193 протестные акции, но только на десять из них было получено разрешение. А в 2018 году ни одно из 33 проведенных в стране мирных собраний не было санкционировано властями.
«Речь идет об осознанной трансформации политико-правовой системы страны, либерализации ее партийно-политического поля. Это перезапуск правил политической конкуренции, которые могут и призваны создать позитивный фон и контекст перед грядущими выборами»,— заявил “Ъ” политолог, член Национального совета общественного доверия (Казахстан) Айдос Сарым.
Вместе с тем правозащитники отмечают, что власти намеренно форсировали принятие законов в условиях пандемии COVID-19 и действовавшего в стране с 16 марта по 11 мая чрезвычайного положения. «То, что закон, строго ограничивающий мирные собрания, принимается во время ЧП, при недостаточном уровне прозрачности и без общественных консультаций, вызывает серьезную обеспокоенность по поводу демократического процесса в Казахстане»,— заявил 5 мая директор международной организации Freedom House по Европе и Евразии Марк Берендт. А международная организация Human Rights Watch в начале мая направила президенту Токаеву письмо с призывом направить проект закона на экспертизу в ООН и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
«По факту ситуация сильно не поменялась, потому что закон, регулирующий проведение митингов и собраний, не соответствует многим стандартам ОБСЕ,— отметил в беседе с “Ъ” директор Группы оценки рисков (Казахстан) Досым Сатпаев.— Если вы решили провести одиночный пикет или митинг, не связанный с маршем, который может перекрыть дорожное движение, то нет никакого смысла в уведомлении власти».
По мнению эксперта, поправки к закону о политических партиях также оказались лишь «косметическим ремонтом».
«Регистрация на выборах осталась в руках власти, и можно найти массу предлогов для непризнания подписей»,— заверил господин Сатпаев. По мнению эксперта, «все делается для того, чтобы Токаев нарастил свою легитимность в глазах внутренней и международной общественности в преддверии будущей борьбы за власть, которая наступит после того, как Нурсултан Назарбаев (первый президент и лидер нации.— “Ъ”) окончательно уйдет с политической сцены».
Марина Коваленко; Александр Константинов, Нур-Султан
https://www.kommersant.ru/doc/4356476
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