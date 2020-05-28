Меры Казахстана против коронавируса прокомментировали в Европарламенте

Цитата: KS от

Цитата: Walter от

Кроме блокирования населения измерения температуры, и обязаловки носить маски я никаких мер не видел. Не видел и массового заражения. Вообще больных не видел и ни от кого либо не услышал что чей то близкий заболел а тем более ни дай бог погиб. Кроме блокирования населения измерения температуры, и обязаловки носить маски я никаких мер не видел. Не видел и массового заражения. Вообще больных не видел и ни от кого либо не услышал что чей то близкий заболел а тем более ни дай бог погиб.

Сколько людей вы знаете с ВИЧ, Раком, туберкулёзом?

Таких людей гораздо больше, но вы мало кого знаете(если вообще знаете кого-то). Сколько людей вы знаете с ВИЧ, Раком, туберкулёзом?Таких людей гораздо больше, но вы мало кого знаете(если вообще знаете кого-то).

с раком туберкулезом знал очень много. Если не совсем много. С вич была такая история. Была беседа в году так 2000 с главныи ифекционистом ЮКО . Нв прямой вопрос сущесьвует ли спид он ответил что теперь очень сомневается в существовании этой болезни. А ты сумничал? Или попытался сумничать? Теперь ответь вот на такой вопрос. Кого ты знаешь с вич. Также Особенно с короновирусом. Лично. Не их масмедиа. Я проверю. Имея определенные возможности и ресурсы.