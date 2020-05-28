Меры Казахстана против коронавируса прокомментировали в Европарламенте

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философ 28 Мая 2020 в 12:51:56
«Принятые в Казахстане меры для борьбы с распространением коронавируса были своевременными и абсолютно правильными. Казахстану удалось на шаг опередить эпидемию и не допустить ужасных последствий, которые мы видим в некоторых странах Европы», - сказал евродепутат Казинформу.
«Строгие, но необходимые ограничения помогли сохранить жизнь и здоровье тысячам казахстанцев. Действия на опережение позволили снизить давление на систему здравоохранения, а у врачей появилось время для наращивания своих возможностей», - добавил он.
«В этом отношении ваша страна действует в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Недавно директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге поставил Казахстан в пример в борьбе с коронавирусом», - отметил Мартушелло.
«Важно еще и то, что правительство, приняв превентивные меры сдерживания, выделило значительные ресурсы как на поддержку системы здравоохранения, так и на социальную сферу, а казахстанцы сплотились под натиском общей угрозы», - сказал депутат.
«Наличие в стране уникальных для региона научных учреждений в области биотехнологий и опасных инфекций позволило в сжатые сроки разработать тест-системы на коронавирус, а также начать испытания вакцины против него. Все это демонстрирует высокую конкурентоспособность казахстанской биомедицинской отрасли», - уверен он.
«Говоря про коронавирус, не могу не напомнить о традиционно дружеских отношениях Казахстана с Европейским союзом. Любой кризис заканчивается и сейчас самое время смотреть в будущее, где отношения между ЕС и Казахстаном станут еще крепче», - подчеркнул собеседник.
«В марте Европейский союз и Казахстан начали новую захватывающую главу в своих отношениях после вступления в полную силу Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Казахстаном», - отметил он.
«Со вступлением в силу соглашения мы можем в полной мере воспользоваться его преимуществами - от углубления всесторонних связей в сфере энергетики и транспорта до совместных действий в области климата, образования и науки», - резюмировал Фульвио Мартушелло.
https://www.inform.kz/ru/mery-kazahstana-protiv-koronavirusa-prokommentirovali-v-evroparlamente_a3655020
Комментарии, по рейтингу, по дате
Норвегия проанализировала данные о числе заражений в стране и выяснила, что карантин был бесполезен. Такое заявление опубликовано в издании The Spectator.
Цитата: Walter от 28.05.2020 12:07:00
Кроме блокирования населения измерения температуры, и обязаловки носить маски я никаких мер не видел. Не видел и массового заражения. Вообще больных не видел и ни от кого либо не услышал что чей то близкий заболел а тем более ни дай бог погиб.
Кроме блокирования населения измерения температуры, и обязаловки носить маски я никаких мер не видел. Не видел и массового заражения. Вообще больных не видел и ни от кого либо не услышал что чей то близкий заболел а тем более ни дай бог погиб.
Сколько людей вы знаете с ВИЧ, Раком, туберкулёзом?
Таких людей гораздо больше, но вы мало кого знаете(если вообще знаете кого-то).
Цитата: KS от 28.05.2020 12:37:16с раком туберкулезом знал очень много. Если не совсем много. С вич была такая история. Была беседа в году так 2000 с главныи ифекционистом ЮКО . Нв прямой вопрос сущесьвует ли спид он ответил что теперь очень сомневается в существовании этой болезни. А ты сумничал? Или попытался сумничать? Теперь ответь вот на такой вопрос. Кого ты знаешь с вич. Также Особенно с короновирусом. Лично. Не их масмедиа. Я проверю. Имея определенные возможности и ресурсы.
Сколько людей вы знаете с ВИЧ, Раком, туберкулёзом?
Таких людей гораздо больше, но вы мало кого знаете(если вообще знаете кого-то).
Цитата: Walter от 28.05.2020 12:07:00
Кроме блокирования населения измерения температуры, и обязаловки носить маски я никаких мер не видел. Не видел и массового заражения. Вообще больных не видел и ни от кого либо не услышал что чей то близкий заболел а тем более ни дай бог погиб.
Кроме блокирования населения измерения температуры, и обязаловки носить маски я никаких мер не видел. Не видел и массового заражения. Вообще больных не видел и ни от кого либо не услышал что чей то близкий заболел а тем более ни дай бог погиб.
Сколько людей вы знаете с ВИЧ, Раком, туберкулёзом?
Таких людей гораздо больше, но вы мало кого знаете(если вообще знаете кого-то).
Цитата: Walter от 28.05.2020 13:39:32
Цитата: KS от 28.05.2020 12:37:16с раком туберкулезом знал очень много. Если не совсем много. С вич была такая история. Была беседа в году так 2000 с главныи ифекционистом ЮКО . Нв прямой вопрос сущесьвует ли спид он ответил что теперь очень сомневается в существовании этой болезни. А ты сумничал? Или попытался сумничать? Теперь ответь вот на такой вопрос. Кого ты знаешь с вич. Также Особенно с короновирусом. Лично. Не их масмедиа. Я проверю. Имея определенные возможности и ресурсы.
Сколько людей вы знаете с ВИЧ, Раком, туберкулёзом?
Таких людей гораздо больше, но вы мало кого знаете(если вообще знаете кого-то).
Цитата: Walter от 28.05.2020 12:07:00
Кроме блокирования населения измерения температуры, и обязаловки носить маски я никаких мер не видел. Не видел и массового заражения. Вообще больных не видел и ни от кого либо не услышал что чей то близкий заболел а тем более ни дай бог погиб.
Кроме блокирования населения измерения температуры, и обязаловки носить маски я никаких мер не видел. Не видел и массового заражения. Вообще больных не видел и ни от кого либо не услышал что чей то близкий заболел а тем более ни дай бог погиб.
Сколько людей вы знаете с ВИЧ, Раком, туберкулёзом?
Таких людей гораздо больше, но вы мало кого знаете(если вообще знаете кого-то).
Есть очень хороший знакомый переболел короновирусом.
Никого не знаю с ВИЧ.
П. С. Никогда не умничал и не пытался (по крайней мере осознанно). Не вижу в этом выгоды/смысла.
Что я хотел сказать своим коментом выше, так это то-что болезнь это стигма и никто не хочет говорит об этом (боятся что их не примут)