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Меры Казахстана против коронавируса прокомментировали в Европарламенте
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философ 28 Мая 2020 в 12:51:56
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Меры Казахстана против коронавируса были своевременными и правильными, такого мнения придерживается руководитель делегации Европейского парламента по связям со странами Центральной Азии, депутат ЕП Фульвио Мартушелло, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Принятые в Казахстане меры для борьбы с распространением коронавируса были своевременными и абсолютно правильными. Казахстану удалось на шаг опередить эпидемию и не допустить ужасных последствий, которые мы видим в некоторых странах Европы», - сказал евродепутат Казинформу.

«Строгие, но необходимые ограничения помогли сохранить жизнь и здоровье тысячам казахстанцев. Действия на опережение позволили снизить давление на систему здравоохранения, а у врачей появилось время для наращивания своих возможностей», - добавил он.

«В этом отношении ваша страна действует в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Недавно директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге поставил Казахстан в пример в борьбе с коронавирусом», - отметил Мартушелло.

«Важно еще и то, что правительство, приняв превентивные меры сдерживания, выделило значительные ресурсы как на поддержку системы здравоохранения, так и на социальную сферу, а казахстанцы сплотились под натиском общей угрозы», - сказал депутат.

«Наличие в стране уникальных для региона научных учреждений в области биотехнологий и опасных инфекций позволило в сжатые сроки разработать тест-системы на коронавирус, а также начать испытания вакцины против него. Все это демонстрирует высокую конкурентоспособность казахстанской биомедицинской отрасли», - уверен он.

«Говоря про коронавирус, не могу не напомнить о традиционно дружеских отношениях Казахстана с Европейским союзом. Любой кризис заканчивается и сейчас самое время смотреть в будущее, где отношения между ЕС и Казахстаном станут еще крепче», - подчеркнул собеседник.

«В марте Европейский союз и Казахстан начали новую захватывающую главу в своих отношениях после вступления в полную силу Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Казахстаном», - отметил он.

«Со вступлением в силу соглашения мы можем в полной мере воспользоваться его преимуществами - от углубления всесторонних связей в сфере энергетики и транспорта до совместных действий в области климата, образования и науки», - резюмировал Фульвио Мартушелло.

https://www.inform.kz/ru/mery-kazahstana-protiv-koronavirusa-prokommentirovali-v-evroparlamente_a3655020
Комментарии, по рейтингу, по дате
  stasik02 28.05.2020 в 15:05:26   # 751399
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  charg 28.05.2020 в 17:36:55   # 751409
https://lenta.ru/news/2020/05/28/unnessesary/
Норвегия проанализировала данные о числе заражений в стране и выяснила, что карантин был бесполезен. Такое заявление опубликовано в издании The Spectator.
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  Walter 28.05.2020 в 18:07:00   # 751411
Кроме блокирования населения измерения температуры, и обязаловки носить маски я никаких мер не видел. Не видел и массового заражения. Вообще больных не видел и ни от кого либо не услышал что чей то близкий заболел а тем более ни дай бог погиб.
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  KS 28.05.2020 в 18:37:16   # 751412
Цитата: Walter от 28.05.2020 12:07:00
Кроме блокирования населения измерения температуры, и обязаловки носить маски я никаких мер не видел. Не видел и массового заражения. Вообще больных не видел и ни от кого либо не услышал что чей то близкий заболел а тем более ни дай бог погиб.

Сколько людей вы знаете с ВИЧ, Раком, туберкулёзом?
Таких людей гораздо больше, но вы мало кого знаете(если вообще знаете кого-то).
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  Walter 28.05.2020 в 19:39:32   # 751427
Цитата: KS от 28.05.2020 12:37:16
Цитата: Walter от 28.05.2020 12:07:00
Кроме блокирования населения измерения температуры, и обязаловки носить маски я никаких мер не видел. Не видел и массового заражения. Вообще больных не видел и ни от кого либо не услышал что чей то близкий заболел а тем более ни дай бог погиб.

Сколько людей вы знаете с ВИЧ, Раком, туберкулёзом?
Таких людей гораздо больше, но вы мало кого знаете(если вообще знаете кого-то).
с раком туберкулезом знал очень много. Если не совсем много. С вич была такая история. Была беседа в году так 2000 с главныи ифекционистом ЮКО . Нв прямой вопрос сущесьвует ли спид он ответил что теперь очень сомневается в существовании этой болезни. А ты сумничал? Или попытался сумничать? Теперь ответь вот на такой вопрос. Кого ты знаешь с вич. Также Особенно с короновирусом. Лично. Не их масмедиа. Я проверю. Имея определенные возможности и ресурсы.
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  KS 28.05.2020 в 19:53:17   # 751430
Цитата: Walter от 28.05.2020 13:39:32
Цитата: KS от 28.05.2020 12:37:16
Цитата: Walter от 28.05.2020 12:07:00
Кроме блокирования населения измерения температуры, и обязаловки носить маски я никаких мер не видел. Не видел и массового заражения. Вообще больных не видел и ни от кого либо не услышал что чей то близкий заболел а тем более ни дай бог погиб.

Сколько людей вы знаете с ВИЧ, Раком, туберкулёзом?
Таких людей гораздо больше, но вы мало кого знаете(если вообще знаете кого-то).
с раком туберкулезом знал очень много. Если не совсем много. С вич была такая история. Была беседа в году так 2000 с главныи ифекционистом ЮКО . Нв прямой вопрос сущесьвует ли спид он ответил что теперь очень сомневается в существовании этой болезни. А ты сумничал? Или попытался сумничать? Теперь ответь вот на такой вопрос. Кого ты знаешь с вич. Также Особенно с короновирусом. Лично. Не их масмедиа. Я проверю. Имея определенные возможности и ресурсы.

Есть очень хороший знакомый переболел короновирусом.
Никого не знаю с ВИЧ.

П. С. Никогда не умничал и не пытался (по крайней мере осознанно). Не вижу в этом выгоды/смысла.
Что я хотел сказать своим коментом выше, так это то-что болезнь это стигма и никто не хочет говорит об этом (боятся что их не примут)
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