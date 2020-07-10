Слава которую мы заслужили

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В колхозе "Путь Коммунизм" Мактааральского района в день два-три жаназа за последние три недели. Причина в большинстве та же - пневмония.
Наш повсеместный похренизм до добра, как оказалось, не доведёт.
Цитата: Мура45 от 10.07.2020 17:03:41Не тем путем идем?
Просто, навскидку, за последний месяц среди знакомых, родственников, сватов и прочих, умерло от пневмонии 15 человек.
В колхозе "Путь Коммунизм" Мактааральского района в день два-три жаназа за последние три недели. Причина в большинстве та же - пневмония.
Наш повсеместный похренизм до добра, как оказалось, не доведёт.
Просто, навскидку, за последний месяц среди знакомых, родственников, сватов и прочих, умерло от пневмонии 15 человек.
В колхозе "Путь Коммунизм" Мактааральского района в день два-три жаназа за последние три недели. Причина в большинстве та же - пневмония.
Наш повсеместный похренизм до добра, как оказалось, не доведёт.
Цитата: Мура45 от 10.07.2020 17:03:41
Просто, навскидку, за последний месяц среди знакомых, родственников, сватов и прочих, умерло от пневмонии 15 человек.
В колхозе "Путь Коммунизм" Мактааральского района в день два-три жаназа за последние три недели. Причина в большинстве та же - пневмония.
Наш повсеместный похренизм до добра, как оказалось, не доведёт.
Просто, навскидку, за последний месяц среди знакомых, родственников, сватов и прочих, умерло от пневмонии 15 человек.
В колхозе "Путь Коммунизм" Мактааральского района в день два-три жаназа за последние три недели. Причина в большинстве та же - пневмония.
Наш повсеместный похренизм до добра, как оказалось, не доведёт.
Аналогично в БВ.
Плюс к этому - "любовь" народа ко всяким фейкам, которые распространялись в соцсетях похлеще вируса.
Один вопрос - неужели правительство вводит карантин только для того, чтобы контролировать население в каких-либо цифровых рамках, а короновирус только прикрытие? Большей глупости придумать сложно.
Всякие провокаторы распространяют фейки, в которые народ верит, как в истину в последней инстанции.
Да, власти тоже отличились. Особенно касаемо выплат 42500 - дам - не дам - дам, но не вам - дам, но засужу и т.п.
Ошибок много со всех сторон.
Нам реально далеко до японцев, китайцев, корейцев и прочих шведов с их организованностью в таких чрезвычайных ситуациях.
Цитата: walker от 10.07.2020 17:14:26
Аналогично в БВ.
Цитата: Мура45 от 10.07.2020 17:03:41
Просто, навскидку, за последний месяц среди знакомых, родственников, сватов и прочих, умерло от пневмонии 15 человек.
В колхозе "Путь Коммунизм" Мактааральского района в день два-три жаназа за последние три недели. Причина в большинстве та же - пневмония.
Наш повсеместный похренизм до добра, как оказалось, не доведёт.
Просто, навскидку, за последний месяц среди знакомых, родственников, сватов и прочих, умерло от пневмонии 15 человек.
В колхозе "Путь Коммунизм" Мактааральского района в день два-три жаназа за последние три недели. Причина в большинстве та же - пневмония.
Наш повсеместный похренизм до добра, как оказалось, не доведёт.
Аналогично в БВ.
Чубарсу туда же.
МишкаНаСевер 11.07.2020 в 00:06:01 # 756133
А в правительстве сидят такие смертные, как и мы. Одни понадеялись, что само рассосется, другие под шумок решили навариться на ЧП, в результате имеем, что имеем. Теперь понты в сторону, без старшего брата обойтись не выйдет, нет ни времени, ни сил. Второй карантин (или локдаун, называйте как хотите) не получится, сельхозка в разгаре, голодными и без денег сельчане в зиму уйдут, звиздец будет, Киргизские революции детскими шалостями покажутся. И городу сладко тоже не будет, без денег и еды долго не высидишь.
Цитата: troll от 10.07.2020 18:46:00
надо же, лексус, а такой наивный...
надо же, лексус, а такой наивный...
В смысле? А ник тут не при чем, у меня младший, Алексей, когда маленький был, в в игрушках на компе машины Лексус всегда выбирал, так и ник такой получился.
Насчёт болезни - переболевших всякими хворями знакомых - очень много - кто по легкому, кто по тяжёлому. В нашей семье переболели все, и таких семей много - соседи, родственники, знакомые, кудалар
Ну нет организации у нас, болт все положили. Утром в банк поехал, мама дорогая, видео снять и отправить, какие толпы у отделений, что Каспи, что Сбер, что Халык. Где их пресловутая цифровизация, онлайн - очереди и прочая херня? Только подъехал, глянул на это позорище и быстро валить оттуда, здоровье дороже.
" Где их пресловутая цифровизация, " . . Вы забыли про понты .
Цитата: KAN13 от 10.07.2020 19:01:28
" Где их пресловутая цифровизация, " . . Вы забыли про понты .
" Где их пресловутая цифровизация, " . . Вы забыли про понты .
Понты бы пока подальше засунули те же банкиры, я простых работников банков в виду не имею. Меня на стояние в очереди минут на пять хватило, разговаривал с соседом по очереди. Вахтовик, из-за карантина пробыл на вахте намного дольше, закончилось время действия карты, ответ один"езжайте в отделение". А мозга нет у банка просто продлить срок действия карт на время карантина, как это сделал российский Сбер, к примеру? Колл - центр дополнительный нельзя? Отсрочку платежей по кредитам онлайн нельзя? Все можно если захотят (или заставят). Только зачем? Все по-старинке, пишем на бумаге чернилами.
Отсидели бы три недели, как вьетнамцы или греки, полегче было бы
Quote:
Теперь понты в сторону, без старшего брата обойтись не выйдет
И сейчас много болеют.
Насчёт карантина скажу . Нет смысла вводить.
И так всё видите. Большое скопление народа всегда будет. базары , магазины, автобусы, аптеки и.т.д.
Просто берегите сами себя. Выполняя елементарные требования.
Только менты навариваются.