Слава которую мы заслужили

Просто, навскидку, за последний месяц среди знакомых, родственников, сватов и прочих, умерло от пневмонии 15 человек.В колхозе "Путь Коммунизм" Мактааральского района в день два-три жаназа за последние три недели. Причина в большинстве та же - пневмония.Наш повсеместный похренизм до добра, как оказалось, не доведёт.

Просто, навскидку, за последний месяц среди знакомых, родственников, сватов и прочих, умерло от пневмонии 15 человек.В колхозе "Путь Коммунизм" Мактааральского района в день два-три жаназа за последние три недели. Причина в большинстве та же - пневмония.Наш повсеместный похренизм до добра, как оказалось, не доведёт.

Просто, навскидку, за последний месяц среди знакомых, родственников, сватов и прочих, умерло от пневмонии 15 человек.В колхозе "Путь Коммунизм" Мактааральского района в день два-три жаназа за последние три недели. Причина в большинстве та же - пневмония.Наш повсеместный похренизм до добра, как оказалось, не доведёт.

надо же, лексус, а такой наивный...

" Где их пресловутая цифровизация, " .. Вы забыли про понты .

Отсидели бы три недели, как вьетнамцы или греки, полегче было бы

Теперь понты в сторону, без старшего брата обойтись не выйдет