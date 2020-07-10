 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
О нас
Слава которую мы заслужили
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Июля 2020 в 22:53:51
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Мура45 10.07.2020 в 23:03:41   # 756109
Просто, навскидку, за последний месяц среди знакомых, родственников, сватов и прочих, умерло от пневмонии 15 человек.
В колхозе "Путь Коммунизм" Мактааральского района в день два-три жаназа за последние три недели. Причина в большинстве та же - пневмония.
Наш повсеместный похренизм до добра, как оказалось, не доведёт.
поощрить (5) | покарать
  Васяй 10.07.2020 в 23:09:45   # 756110
Цитата: Мура45 от 10.07.2020 17:03:41
Просто, навскидку, за последний месяц среди знакомых, родственников, сватов и прочих, умерло от пневмонии 15 человек.
В колхозе "Путь Коммунизм" Мактааральского района в день два-три жаназа за последние три недели. Причина в большинстве та же - пневмония.
Наш повсеместный похренизм до добра, как оказалось, не доведёт.
Не тем путем идем?
поощрить | покарать
  walker 10.07.2020 в 23:14:26   # 756112
Цитата: Мура45 от 10.07.2020 17:03:41
Просто, навскидку, за последний месяц среди знакомых, родственников, сватов и прочих, умерло от пневмонии 15 человек.
В колхозе "Путь Коммунизм" Мактааральского района в день два-три жаназа за последние три недели. Причина в большинстве та же - пневмония.
Наш повсеместный похренизм до добра, как оказалось, не доведёт.

Аналогично в БВ.
поощрить (1) | покарать
  DITRX 10.07.2020 в 23:20:24   # 756115
прям фильм БОРАТ вспомнился. вроде и слава но не та
поощрить (1) | покарать
  старик 10.07.2020 в 23:21:37   # 756116
Среди моих даже незнакомых, просто знаю его , умер один, зато болеют или переболели очень много.
поощрить | покарать
  Мура45 10.07.2020 в 23:26:19   # 756119
Васяй, крайняя недисциплинированность населения привела именно к тому, к чему пришли.
Плюс к этому - "любовь" народа ко всяким фейкам, которые распространялись в соцсетях похлеще вируса.
Один вопрос - неужели правительство вводит карантин только для того, чтобы контролировать население в каких-либо цифровых рамках, а короновирус только прикрытие? Большей глупости придумать сложно.
Всякие провокаторы распространяют фейки, в которые народ верит, как в истину в последней инстанции.
Да, власти тоже отличились. Особенно касаемо выплат 42500 - дам - не дам - дам, но не вам - дам, но засужу и т.п.
Ошибок много со всех сторон.
Нам реально далеко до японцев, китайцев, корейцев и прочих шведов с их организованностью в таких чрезвычайных ситуациях.
поощрить (4) | покарать
  spy 10.07.2020 в 23:26:53   # 756120
+1 из соседи....все серьезно
поощрить | покарать
  Мура45 10.07.2020 в 23:30:19   # 756122
Цитата: walker от 10.07.2020 17:14:26
Цитата: Мура45 от 10.07.2020 17:03:41
Просто, навскидку, за последний месяц среди знакомых, родственников, сватов и прочих, умерло от пневмонии 15 человек.
В колхозе "Путь Коммунизм" Мактааральского района в день два-три жаназа за последние три недели. Причина в большинстве та же - пневмония.
Наш повсеместный похренизм до добра, как оказалось, не доведёт.

Аналогично в БВ.

Чубарсу туда же.
поощрить (1) | покарать
  Софруджу 10.07.2020 в 23:43:47   # 756127
Пневмония это лицемерие и искажение статистики. Это тот же ковид. Просто никто и ни у кого не берёт анализы намеренно. По неделе люди не могут добиться врача. Максимум медсестра звонит по телефону. На этом медпомощь заканчивается. Во всяком случае , так практически у всех моих знакомых и родственников.
поощрить (1) | покарать
  troll 10.07.2020 в 23:51:31   # 756129
по моим наблюдениям, умерли либо ухудшение состояния было как раз у те, кто обратился в больницу. совпадение?
поощрить | покарать
  Pole13 10.07.2020 в 23:52:01   # 756130
Не знаю насколько правда, но умершего с covid родственникам не дают захоронить, а с пневмонией можно провести традиционные похороны, что для нашего менталитета важно. Написать нужное в свидетельстве о смерти недорого стоит. За что купил, за то и продаю....
поощрить | покарать
  МишкаНаСевер 11.07.2020 в 00:06:01   # 756133
сегодня по рен-тв смотрел - это начало большого шухера
поощрить | покарать
  Leksus 11.07.2020 в 00:37:32   # 756139
За что боролись, на то и напоролись. Когда блок-посты ставили, народ возмущался, меня тут олигархом обозвали за то , что написал, что надо закрывать вжесткую, чтобы по базарам толпами не шарахались. Отсидели бы три недели, как вьетнамцы или греки, полегче было бы.
А в правительстве сидят такие смертные, как и мы. Одни понадеялись, что само рассосется, другие под шумок решили навариться на ЧП, в результате имеем, что имеем. Теперь понты в сторону, без старшего брата обойтись не выйдет, нет ни времени, ни сил. Второй карантин (или локдаун, называйте как хотите) не получится, сельхозка в разгаре, голодными и без денег сельчане в зиму уйдут, звиздец будет, Киргизские революции детскими шалостями покажутся. И городу сладко тоже не будет, без денег и еды долго не высидишь.
поощрить (3) | покарать (1)
  troll 11.07.2020 в 00:46:00   # 756141
надо же, лексус, а такой наивный...
поощрить | покарать
  Leksus 11.07.2020 в 00:48:51   # 756142
Цитата: troll от 10.07.2020 18:46:00
надо же, лексус, а такой наивный...

В смысле? А ник тут не при чем, у меня младший, Алексей, когда маленький был, в в игрушках на компе машины Лексус всегда выбирал, так и ник такой получился.
поощрить | покарать
  Мура45 11.07.2020 в 00:49:06   # 756143
Лексус, второй карантин бесполезен. По ходу, пик пройден, коллективный иммунитет приобретён, дальше, надеюсь, будет спад.

Насчёт болезни - переболевших всякими хворями знакомых - очень много - кто по легкому, кто по тяжёлому. В нашей семье переболели все, и таких семей много - соседи, родственники, знакомые, кудалар
поощрить | покарать
  Leksus 11.07.2020 в 00:55:51   # 756146
Я и написал, что бесполезен. А что пик пройден, сомнения меня терзают. Ведь по факту никто не знает, сколько переболело и сколько будет.
Ну нет организации у нас, болт все положили. Утром в банк поехал, мама дорогая, видео снять и отправить, какие толпы у отделений, что Каспи, что Сбер, что Халык. Где их пресловутая цифровизация, онлайн - очереди и прочая херня? Только подъехал, глянул на это позорище и быстро валить оттуда, здоровье дороже.
поощрить (1) | покарать
  KAN13 11.07.2020 в 01:01:28   # 756147

" Где их пресловутая цифровизация, " . . Вы забыли про понты .
поощрить (1) | покарать
  Leksus 11.07.2020 в 01:13:08   # 756148
Цитата: KAN13 от 10.07.2020 19:01:28

" Где их пресловутая цифровизация, " . . Вы забыли про понты .

Понты бы пока подальше засунули те же банкиры, я простых работников банков в виду не имею. Меня на стояние в очереди минут на пять хватило, разговаривал с соседом по очереди. Вахтовик, из-за карантина пробыл на вахте намного дольше, закончилось время действия карты, ответ один"езжайте в отделение". А мозга нет у банка просто продлить срок действия карт на время карантина, как это сделал российский Сбер, к примеру? Колл - центр дополнительный нельзя? Отсрочку платежей по кредитам онлайн нельзя? Все можно если захотят (или заставят). Только зачем? Все по-старинке, пишем на бумаге чернилами.
поощрить (1) | покарать
  troll 11.07.2020 в 01:23:20   # 756150
Quote:
Отсидели бы три недели, как вьетнамцы или греки, полегче было бы

Quote:
Теперь понты в сторону, без старшего брата обойтись не выйдет

поощрить | покарать
  Маке0912 11.07.2020 в 01:47:05   # 756152
У меня тоже много родственников и знакомых ушло.
И сейчас много болеют.
Насчёт карантина скажу . Нет смысла вводить.
И так всё видите. Большое скопление народа всегда будет. базары , магазины, автобусы, аптеки и.т.д.
Просто берегите сами себя. Выполняя елементарные требования.

Только менты навариваются.

поощрить | покарать
  Сила 11.07.2020 в 02:42:22   # 756154
Ой блядь, в городе движуха такая, какой не было во время отсутствия пандемии, пробки, народу тьма ебаная, всем по хуй, ломятся хуй пойми куда. Потом удивляются а почему все болеют.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь