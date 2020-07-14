Ад пуст, все смерти здесь
danilov 14 Июля 2020 в 12:10:07
Казахстан стремительно проигрывает войну с коронавирусом.
13 июля, в день всеобщего траура по погибшим от коронавирусной инфекции в Казахстане, минздрав республики опубликовал новые цифры по количеству смертей. С приходом на пост министра Алексея Цоя статистика такого рода стала еженедельной, но если таким образом было решено смикшировать эффект от постоянного оповещения о смертях, то тактика провалилась. При 365 официальных жертвах с начала пандемии только за пять последних дней официально умерло 111 человек (больше всего — в Карагандинской области, 37 человек), а в день регистрируется от полутора до двух тысяч новых заболевших — постоянный рост всех показателей налицо.
Про что минздрав продолжает упорно молчать, так это про внезапную вспышку пневмонии, смертность от которой, судя по всему, значительно выше, чем от КВИ. Официальные ведомства не хотят включать пневмонию в статистику по COVID-19, поскольку анализы пациентов на инфекцию дают отрицательный результат. Но эти игры с терминологией бесят даже самих врачей. Утром в понедельник казахстанские СМИ распространили обращение заведующего центром нейрохирургии АО «Центральная клиническая больница» в Алматы Мынжылкы Бердихождаева, который обвинил чиновников в явном занижении статистики. «Игра с кодами МКБ-10 привела к запозданию помощи, отказу в госпитализации, росту смертности, запозданию амбулаторной помощи», — публично заявил врач.
Более того, про смертельную пневмонию, которая бушует в Казахстане, написали китайские СМИ, а это уже серьезно. Материалы появились после сообщения на сайте китайского посольства в Казахстане, которое предупреждало таким образом своих граждан. В казахстанском МИДе публично опровергли эти слова, и запись на сайт посольства была в итоге скорректирована. Однако эффект уже был получен: после этих публикаций на манипуляции минздрава Казахстана обратили внимание даже в ВОЗ, уточнив, что эта пневмония — тоже, скорее всего, следствие коронавирусной инфекции, просто ее неправильно диагностировали.
Последний на данный момент редут, за который бьются медицинские чиновники, — это статистика по «неизвестной» пневмонии. Вот что министр здравоохранения ответил на вопрос журналистки сайта vlast.kz Тамары Вааль о том, сколько людей умерло от пневмонии с 1 июля и почему публикация статистики по смертности от КВИ перешла в еженедельный режим (публикуется с сокращениями, стилистика и орфография ответа сохранены). Попробуйте не запутаться:
«Мы сейчас пересматриваем подходы, возможно, будем делать так, что это будут комиссии медорганизаций на местах, чтобы ускорить процесс. Сейчас мы эту стратегию отрабатываем с нашими международными организациями, чтобы наша статистика воспринималась правильно. Потому что подходы единые, здесь это не только от нас зависит. Как мы обеспечим вот постоянное быстрое рассмотрение этими комиссиями, то можно и на однодневный формат переходить. Здесь вопросов нет. Вопрос сейчас в том, чтобы мы даем или не даем информацию, она все равно замеряется. Но возникают сразу вопросы, что количество смертей идет отсроченное.
И поэтому и население вводится в заблуждение, что пациент вроде сегодня скончался, хотя по факту видим, что сегодня там другие люди скончались.
А данный — с предыдущих периодов. Поэтому для нас важно, мы объединили. Я думаю, что как стабилизируется, мы может быть на ежедневный формат перейдем. Потому что для себя мы мониторим, у нас каждый день то количество, которое к нам приходит этих случаев после комиссии, мы это видим. Мы на пульсе здесь руку держим. В общую статистику, они конечно, попадают за неделю. Поэтому знать каждый день либо раз в неделю, это, я думаю, что в будущем мы до населения мы тоже будем доводить».
Называть точную цифру минздрав не хочет категорически, и пока известны только строго приблизительные масштабы. Известно, что за первую неделю июля было диагностировано 39 тысяч случаев заболевания пневмонией (коронавирусной инфекцией за все время с начала пандемии официально заболело 60 тысяч человек), за июнь от нее умерло 628 человек — больше трети от всей смертности с начала года. Сам Цой признался, что количество заболевших пневмонией в несколько раз больше, чем больных коронавирусом, — но точные цифры, несмотря на публичные обещания, пока так и остаются тайной.
У этого молчания может быть и другое объяснение: чиновники просто уже не понимают, сколько людей болеет на самом деле.
Казахстанские больницы во всех без исключения городах по-прежнему переполнены, и значительная часть пациентов лечится дома. Казахстанские соцсети превратились в доску объявлений: люди готовы за любые деньги покупать для родных кислородные концентраторы и противовирусные препараты для постановки систем в домашних условиях. Что хуже, лекарства приходится искать и для пациентов в больницах. При этом огромное количество препаратов хранится на складах государственного лекарственного оператора СК «Фармация», но до аптек они не доходят. Разъяренный президент Токаев уволил главу «Фармации», а также главу фонда социального медицинского страхования, новое руководство назначено сутки назад.
На этом фоне активизировались перекупщики лекарств, против которых началась публичная кампания: только за первый день с момента приказа президента «заняться перекупщиками» МВД задержало 21 человека, продававших лекарства с надбавками. По данным силовиков, каждый четвертый перекупщик в стране — медработник. При этом получить лекарства иным путем в республике очень сложно: даже парацетамол в официальных сводках теперь называется «дефицитным» препаратом. С недавних пор почти невозможно провезти лекарства и из России с дальнобойщиками. Казахстанские пограничники конфискуют все лекарства и заводят дела о контрабанде, даже несмотря на наличие рецептов. В Павлодарской области (на границе с Омском) после задержания курьера местный облздрав атаковали десятки жителей, которым предназначались эти лекарства. Есть похожие проблемы и на границе Самарской и Западно-Казахстанской областей. Друзья корреспондента «Новой», после того как он объездил пол-Москвы в поисках достаточно стандартных лекарств для их мамы, смогли провезти десять упаковок левофлоксацина и десять упаковок метрогила через границу между Оренбургом и Актобе — но это, как выясняется, было сродни везению.
Впрочем, беда не только с лекарствами. В казахстанских больницах порой не хватает питьевой воды и гигиенических принадлежностей. В разных регионах страны волонтеры объявили клич и возят воду и продукты для медиков. Это капля в море, но, похоже, людям в стране остается надеяться только на себя.
В день общенационального траура 13 июля минздрав Казахстана опубликовал, а затем удалил список погибших от коронавируса медиков: официально их 28 человек. Причины удаления ведомство не объяснило, зато устроило 13 июля флешмоб для медиков, заставив их в палящую жару выйти на улицу и встать в живую цепь.
Днем в понедельник главный врач туберкулезного диспансера в Шымкенте Болат Сагымбеков (врачи его больницы в том числе стояли в «живой цепи») заявил, что акция была «добровольной», и органы власти не имеют к ней отношения.
https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/13/86254-ad-pust-vse-smerti-zdes