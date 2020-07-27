Diário de Notícias: если живешь между Москвой и Пекином, хорошо понимать и русских, и китайцев

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danilov 27 Июля 2020 в 13:49:55
Год назад на родине Абая был избран новый лидер — всего лишь второй президент в истории этой страны, которая обрела независимость в 1991 году с распадом Советского Союза. Чтобы лучше понять, с какими сложностями столкнется Касым-Жомарт Токаев, вспомните про Джона Адамса, когда он сменил на посту Джорджа Вашингтона, «отца независимости» США. Если же предпочитаете историю Средневековья, представьте себе Саншу I, когда тот унаследовал трон Афонсу Энрикеша. Да, перед Токаевым стоит двойная миссия. Во-первых, это руководство девятой по величине страной и обеспечение ее развития. Во-вторых, ему необходимо сохранить наследие Нурсултана Назарбаева. Экс-президенту удавалось уберечь страну от потрясений, не обошедших стороной другие бывшие советские республики, в том числе центральноазиатские. Назарбаев тоже пользуется репутацией «отца-основателя».
Несколько месяцев назад я побывал в Казахстане. Заехал и в Семей, откуда родом Абай. В новой столице Нур-Султане, которая ранее называлась Астаной, я стал свидетелем удивительного сосуществования этнических казахов и граждан страны другого происхождения — русских, узбеков и даже корейцев. Огромные просторы Казахстана расположились между Европой и Азией. Много лет назад через эти степи шел Чингисхан, потомками которого считает себя казахский народ. Даже если в европейской части, перед Уральскими горами, находится лишь десятая часть страны, это все равно очень крупный кусок территории, сравнимый по размеру с Польшей или тремя Португалиями. История превратила Казахстан в страну, которая уютно себя чувствует на перекрестке между Западом и Востоком. Это толерантная земля. Здесь португалец и казашка, с которыми я познакомился, растят девочку, названную Алмой — красивое имя, которое в обеих культурах обладает своим смыслом.
Теперь будущее Казахстана зависит от способности государства через разделение благ сохранить мир между различными народами и общинами, которых в стране больше ста. Здесь важную роль будет играть способность преодолеть зависимость от нефти. А для этого требуется, чтобы страна хорошо себя ощущала в мире, где есть несколько полюсов силы, так часто продвигающих противоположные интересы.
В ходе своей инаугурации 12 июня 2019 года Токаев произнес социальную речь, в которой пообещал уделять пристальное внимание неравенствам, порождающим недовольство. Развитие страны продолжается даже несмотря на экономические последствия пандемии, поскольку в благоприятные времена удалось сберечь средства «на черный день». Политические реформы, направленные на увеличение конкурентоспособности партийной системы тоже фигурировали в обещаниях чувствительного к критике президента.
Любопытно, что он мог произносить речь на русском, китайском или английском языке, всеми ими он владеет в совершенстве. Он получил образование в Москве, проходил обучение в Пекине, служил дипломатом в китайской столице и в Сингапуре. Токаев также занимал высокопоставленную должность в ООН. У него есть багаж знаний, необходимый как для сосуществования с крупными соседями Россией и Китаем, так и для поддержания отношений с Западом в лице Евросоюза и США. Он может их слышать и понимать.
Казахстан, где проживает 19 миллионов человек, может похвастаться множеством заслуг, среди которых отказ от ядерного оружия и исповедание современного, открытого ислама. Тем, кому нравится эта страна, приятно осознавать, что руководителем стал кто-то вроде Токаева — человека, который, перефразирую поэта Абая, много слушал и созерцал.
Леонидиу Паулу Феррейра (Leonídio Paulo Ferreira)
Оригинал публикации: Se vives entre Moscovo e Pequim é bom que entendas russos e chineses
Перевод https://inosmi.ru/social/20200623/247649322.html
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