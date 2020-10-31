Казахстан занял первое место в рейтинге миролюбия среди стран СНГ

уровень внутренней безопасности, социальную стабильность, общественный порядок.вроде все это в наличие.
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портфил 31 Октября 2020 в 21:04:32
По информации министерства внутренних дел РК, Казахстан вошел в список государств с достаточно надежным уровнем безопасности, заняв 70 место из 163, что и сделало его лидером среди стран содружества независимых государств.
Как сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, рейтинг был составлен Global Peace Index. При распределении стран по рейтингу, компания оценивает такие показатели, как уровень внутренней безопасности, социальную стабильность, общественный порядок.
Именно по этим параметрам Казахстан стал первым среди стран СНГ. Это показывает положительную работу правоохранительной системы республики.
— Пандемия также показала уровень безопасности в стране. Исследователи считают, что государства с высоким уровнем внутренней безопасности и стабильности имеют большие шансы адаптироваться и справиться с последствиями таких шоковых явлений, как пандемия COVID-19. Судя по карте, Казахстан расположен в так называемой «зеленой» зоне наряду с большинством стран Западной Европы, - сказано в сообщении.
https://www.gov.kz/memleket/entities/qriim/press/news/details/116120?lang=ru