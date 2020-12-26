Немецкий врач заявил, что в Казахстане ревматология застряла в середине прошлого века

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Декабря 2020 в 23:43:52
"В Казахстане остеохондроз до сих пор лечат устаревшими и малоэффективными препаратами, которые требуют постоянного применения на протяжении всей жизни. В то время как в Европе остеохондроз лечится так же просто, как насморк - раз и на 10 лет" - заявил Карл Киршмайер.
Врач рассказал, что в 2019 году приехал в Казахстан для обмена опытом и был удивлен увиденному. Он утверждает, что казахстанцы с остеохондрозом никогда не смогут стать здоровыми.
"Хочу сразу сказать, что я хорошо отношусь к Казахстану, к казахстанской культуре и к казахстанским гражданам. Но то, в каком состоянии у вас находится медицина, действительно вызывает шок у европейских врачей. У вас медицина отстает как минимум на 20, а может и на все 30 лет. Во всяком случае, в лечении заболеваний позвоночника и суставов. Можно сказать, что такой науки как Ревматология в Казахстане не существует", - заявил он.
Многие препараты, которые прописывают казахстанские врачи, такие как Випросал, Долгит, Вольтаре, Фастум гели не лечат позвоночник, они лишь снимают симптомы заболевания, отмечает немецкий специалист.
"Теперь представьте, что происходит на уровне организма. Когда человек принимает таблетку, наносит анестетический гель или делает инъекцию, боль проходит. Но как только средство перестает действовать - боль моментально возвращается. А боль это важный сигнал, она сигнализирует, что в позвоночнике идет паталогический процесс. Просто заглушая боль, пораженный отдел подвергаются еще большему разрушительному воздействию. Процесс разрушения ускоряется в 3-5 раз и в конечном счете приводит к необратимым изменениям, к полному обездвиживанию и инвалидности", - пугающе заявил врач.
Такой способ борьбы с болью в спине и суставах в Европе не применяется уже больше 20 лет. К примеру, такие препараты в Германии продают только по рецептам и применяется в редких случаях.
"Ваши врачи и фармацевты просто калечат людей! Понятно, что постоянно продавать по высоким ценам средства для устранения симптомов намного выгоднее, чем раз и навсегда вылечить заболевание, восстановить разрушающийся позвоночник, но так же нельзя!" - пояснил Киршмайер.
В Германии врачи уже давно поняли, что необходимо лечить не последствия заболевания, а причины. По мнению Карла, это залог полного, быстрого и безопасного излечения.
К примеру, причиной остеохондроза является отложение ортосолей на межпозвоночных дисках. Именно поэтому, немецкие врачи-ревматологи в первую очередь размягчают соли и восстанавливают кровообращение, чтобы ураты и остеофиты, накопленные годами, выводились из организма.
"Я когда увидел казахстанскую медицинскую статистику, у меня волосы встали дыбом. Вы знаете, какая в Казахстане самая частая причина инвалидности? Это ни рак, ни СПИД, ни диабет, а остеохондроз! Простейший остеохондроз, который в Германии лечится за две-три недели не самым дорогим препаратом, в Казахстане приводит к инвалидности! А зачастую, даже к летальному исходу из-за общего заражения и повреждения спинного мозга", - говорит он.
В Германии сегодня заболевания позвоночника и суставов не считаются опасным паталогиями, если, конечно, речь не идет о сильных травматических повреждениях: переломах, дроблении, разрывах и так далее.
В то время как казахстанские врачи отдельно лечат остеохондроз, подагру, артрит, артроз, ревматизм, остеопороз, бурсит, синовит, в Европе все их уже давно объединили в один диагноз "Articulatio de sales" (Солевые образования суставов).
Комментарии, по рейтингу, по дате
Кароче грыжи есть у всех, ну почти у всех, грыжа возникает при болезни мышц, мышцы начинают крутить позвоночник или сустав и готов.
Операцию делать нельзя, сходу инвалид и не поможет она. Я общался с девушкой у нее 16 мм и была операция, но там другой расклад.
Вообще нашел я на Ютубе Андрея Лукьянова, Тарасенко и др парней, которых поставил на ноги Лукьянов. Заказал все для самомассажа и за 4 месяца основные симптомы ушли. Каждый день по 10-20 минут катал булки. Первые две недели была боль адская, потом попривык, а через месяц стало гораздо лучше, забил на боль и катал и катал спину, булки, ноги. Вообще не скажу что 100 пудов вылечился но на 80 процентов есть результат.
Ходил по врачам, уколы, таблетки, все херня, кроме витаминов.
Самый прикол, собаку свою вылечил, на диван не могла запрыгнуть, сустав видать мышцой защемило, пришлось разминать, неделю пищалка, сейчас прыгает как молодая.
Вообще есть литература Трэвэл и Саймон вроде, но я их не читал, я смотрел Лукьянова и др тебя кто на него подписан и работал и меня получилось.
Особенно было заметно с коленями, за 7 сеансов прошло.
Называется эта беда МФС миофасциальный синдром мышц. Мышца перестает нормально работать, способ лечения простой, нужен массаж, миопрессура, это такой садист, который будет вас пытать за ваши бабки. Многие на 4-5 день уходят, обычно боли усиливаются, обострение, у меня тоже было, но я к этому был готов. Просто перерыв, 2-3 дня и снова в бой.