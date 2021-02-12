Европарламент жестко раскритиковал политситуацию в Казахстане и призвал ввести санкции

Все санкции в первую очередь ударят по простым смертным. Не против страны нужно их вводить, а против тех кто дворцы у них в европе покупает на наворованные деньги. Тогда я поверю в их благие намерения. А так идите в опу со всеми своими озабоченностями за права ЛГБТ -шников.