Европарламент жестко раскритиковал политситуацию в Казахстане и призвал ввести санкции

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danilov 12 Февраля 2021 в 11:16:04
«ЕП настоятельно призывает правительство Казахстана действовать в соответствии со своими международными обязательствами и уважать права человека и основные свободы, закрепленные в статьях 1, 4, 5 и 235 EPCA; призывает власти Казахстана соблюдать международные стандарты в отношении соблюдения правовых рамок для проведения выборов и выполнять рекомендации МНВ БДИПЧ, в том числе касающиеся конституционно гарантированных основных свобод, участия гражданского общества, политического плюрализма, беспристрастности при проведении выборов, права голосовать и баллотироваться на выборах, регистрации избирателей, средств массовой информации (СМИ) и публикации результатов выборов», - говорится в резолюции Европарламента о ситуации с правами человека в Казахстане.
В ЕП обратили внимание на «тревожное ухудшение общей ситуации с правами человека и репрессии в отношении организаций гражданского общества в Казахстане, которые были отмечены в последние недели, жесткие ограничения, наложенные на право на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций». По мнению европейских парламентариев, «гражданское общество и правозащитные организации, работающие в Казахстане, подвергаются растущему давлению и наказанию со стороны властей страны, что препятствует усилиям по реформированию и ограничивает важную работу гражданского общества».
«Парламентские выборы в Казахстане 10 января 2021 года были охарактеризованы ЕСВД (Европейской службой внешнеполитической деятельности как упущенная возможность продемонстрировать эффективное осуществление политических реформ и процесса их модернизации после последних выборов, в то время как несколько вопросов из давних рекомендаций Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) остаются без внимания, включая вопросы, касающиеся основных свобод, беспристрастности администрации выборов, права голосовать и баллотироваться на выборах, регистрации избирателей, СМИ и публикации результатов выборов», - сказано в документе.
Согласно предварительным выводам ОБСЕ/БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, правовая база в Казахстане еще не способствует проведению выборов в соответствии с международными стандартами.
«Системные недостатки в отношении уважения свободы ассоциаций, собраний и выражения мнений продолжают ограничивать политический ландшафт, а отсутствие подлинной политической конкуренции и политических оппозиционных групп (при этом с 2013 года не было зарегистрировано новых партий) не оставили избирателям подлинного выбора», - отмечается в резолюции.
Также ЕП указал на то, что два оппозиционных движения – «Көше партиясы» и «Демократический выбор Казахстана» («ДВК») «были запрещены секретными судебными решениями, в которых они были названы «экстремистскими» организациями, не имеющими права на обжалование». Также сказано, что 17 лидеров «Көше партиясы» были отправлены в следственные изоляторы по статьям 182 (создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности) и 405 (организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма) УК РК, и «им грозят длительные тюремные сроки».
«Заключенные, обвиненные в поддержке «ДВК», все еще отбывают наказание в виде лишения свободы», - добавляет Европарламент и называет конкретные имена из числа 26 человек, которые в документе указаны как «политические заключенные» – в их числе Алмат Жумагулов, Асет Абишев, Кенжебек Абишев, Асхат Жексебаев, Кайрат Клышев, Ербол Есхозин, Абай Бегимбетов, Еркин Сабаншиев, Жанат Жамалиев и другие.
«Незарегистрированной оппозиционной Демократической партии не разрешили участвовать в этих выборах, поскольку 22 февраля 2020 года власти воспрепятствовали проведению партией учредительного съезда в Алматы», - добавляют евродепутаты.
Они указывают на то, что без проведения такого съезда партия не может зарегистрироваться, а члены Демократической партии столкнулись с давлением со стороны властей, некоторые из них были арестованы за предполагаемые административные нарушения, а другим не позволили приехать на место проведения конгресса.
«Во время избирательной кампании и в день выборов власти Казахстана пытались ужесточить контроль за интернет-цензурой, неоднократно отключая интернет и заставляя граждан устанавливать «сертификат национальной безопасности», позволяющий перехватывать зашифрованный веб-трафик, в то время как государственный контроль над Интернетом усиливается, включая попытки ограничить поток информации посредством интернет-цензуры и контроля и отключения интернета, а также продолжения требований от граждан установки «сертификата национальной безопасности», который позволяет перехватывать онлайн-трафик интернет-пользователей», - отмечается в документе.
Также указывается, что в период предвыборной кампании проводились массовые аресты, а в день выборов «власти незаконно задержали не менее 350 мирных демонстрантов в 10 разных городах».
«Власти Казахстана регулярно препятствуют проведению мирных протестов, критикующих политику правительства», - подчеркнули в ЕП, указав на то, что закон о мирных собраниях и поправки к законам о политических партиях и выборах, принятые в мае 2020 года, «не соблюдают основные права граждан Казахстана».
«Ограниченная миссия БДИПЧ по наблюдению за выборами (МНВ) сообщила, что власти обременяли и препятствовали работе независимых наблюдателей, в то время как проправительственным наблюдателям было разрешено наблюдать за избирательным процессом», - сообщается в резолюции.
Как отметили в Европейском союзе (ЕС), правозащитные НПО сообщали, что значительное количество независимых наблюдателей на выборах в законодательные органы 10 января 2021 года «подверглись запугиванию, административным арестам и штрафам».
«В медиа-ландшафте в Казахстане преобладают государственные или субсидируемые государством медиа-каналы», - добавили авторы документа, указав на то, что вместе с тем, с января по июль 2020 года семеро журналистов подверглись физическому нападению и 21 журналист, блоггер и активист был задержан, семеро из которых – во время репортажа.
«В 2020 году власти возбудили более 38 уголовных дел против журналистов за предполагаемые преступления, такие как распространение ложной информации и подстрекательство», - указано в документе.
В нем также отмечено, что «все основные оппозиционные общенациональные газеты были запрещены в 2016 году, а независимые журналисты продолжают сталкиваться с преследованиями».
«Власти предъявили уголовные обвинения против главного редактора главной независимой газеты «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова за его репортажи о коррупционных действиях местной элиты, а также совершили физическое нападение и задержание Сании Тойкен – журналистки казахстанской службы «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» («Радио Азаттық» за многократное освещение ею мирных митингов и парламентских выборов 2021 года», - уточнили в Европарламенте.
В резолюции указано, что с февраля по ноябрь 2020 года пятеро оппозиционных активистов были убиты или умерли при невыясненных обстоятельствах после непрерывного политического преследования за их оппозиционную деятельность – Европарламент называет имена Дулата Агадила, его 17-летнего сына Жанболата Агадила, который был ключевым свидетелем событий вокруг своего отца, а также Аманбике Хайролла, Серика Оразова и Гарифуллы Эмбергенова.
«Власти не провели тщательного и прозрачного расследования их смертей. (…) Крайне важно привлечь к ответственности лиц, ответственных за заказ и совершение таких преступлений, и гарантировать, что они воздерживаются от преследования активистов гражданского общества и членов семей, ищущих истину для жертв. (…) Власти Казахстана расправились по меньшей мере с 200 активистами, которые участвовали в церемонии поминовения Дулата Агадила или организовывали мероприятия по сбору средств для его семей и других политических заключенных, 57 из них были обвинены в «экстремизме», в том числе Даметкен Аспандиярова – мать троих детей, которая в настоящее время находится под домашним арестом и ей грозит до 12 лет лишения свободы по обвинению в экстремизме за организацию сбора средств в поддержку семьи Дулата Агадила», - добавили в ЕС.
Также в ЕП указывают, что в тюрьмах Казахстана широко распространены пытки и жестокое обращение, и ежегодно Коалиция против пыток сообщает о не менее 200 случаях применения пыток.
«Виновные в таких злоупотреблениях остались безнаказанными, в то время как правозащитница Елена Семенова была привлечена к суду колониями за разоблачение применения пыток в пенитенциарной системе Казахстана в социальных сетях», - отметили европарламентарии.
Также они указали, что, несмотря на призывы спецдокладчика ООН от Парламентской ассамблеи Совета Европы и ЕС, «власти Казахстана злоупотребляют расплывчатыми и чрезмерно широкими законами об экстремизме для преследования оппозиции и правозащитников»
«В соответствии с этим законом с 22 октября 2020 года, дня, когда власти объявили дату выборов, количество политически мотивированных уголовных дел увеличилось вдвое, достигнув 99, в частности, по обвинениям в «экстремизме», (…) 69 из этих лиц находятся под угрозой неминуемого ареста, например, активистка Гульзипа Джаукерова, и 11 активистов были помещены под домашний арест по сфабрикованным обвинениям в «экстремизме», - говорится в резолюции.
Также европейцы обратили внимание на то, что несколько независимых правозащитных НПО, в том числе «Эхо», Erkindik Kanaty, Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности и International Legal Initiative недавно были оштрафованы на большие суммы, и им было приказано приостановить свою работу на срок до трех месяцев с 25 января «по неясным правовым основаниям».
«В отместку за осуществление наблюдательной деятельности власти преследуют и даже привлекают к уголовной ответственности правозащитников», - сообщили в ЕП, назвав, в числе преследуемых Шолпан Джанзакову, Анну Шукееву, Райгуль Садырбаеву, Айжан Измакову, Данияра Хасенова, Алтынай Туксикову, Барлыка Мендыгазиева и ряд других.
«В 2020 году 112 человек, три благотворительные организации и одна коммерческая компания были осуждены за использование свободы религии или убеждений», - указано в документе.
Также в резолюции отмечается, что в Казахстане преобладает широко распространенная коррупция среди правящей элиты, «о чем свидетельствует тот факт, что страна занимает 94-е место в Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2020 год и препятствует правам человека, социальной справедливости и социально-экономическому развитию».
«В разгар пандемии COVID-19 правительство злоупотребило ограничениями по пандемии в качестве предлога для усиления политических репрессий против гражданского общества, активистов-правозащитников, голосов оппозиции и медицинских работников, осудивших неспособность правительства сдержать вспышку», - добавили в ЕП.
В Европарламенте напомнили и об инциденте, произошедшем 21 января 2021 года, когда «два этнических казаха – Мурагер Алимулы и Кайша Аканкызы, бежавшие из Китая, опасаясь заключения в концентрационные лагеря, были впоследствии избиты и порезаны неизвестными лицами».
«Поэтому необходимо уделять достаточное внимание продолжающейся межэтнической напряженности в южных регионах Казахстана. (…) Жестокие межэтнические столкновения в Казахстане продолжаются, особенно на юге, где в феврале 2020 года в результате столкновений между казахами и этническими дунганами 11 человек погибли, десятки получили ранения и более 23 тыс. человек, в основном дунгане, были вынуждены покинуть свои дома», - пояснили в Евросоюзе.
В Европарламенте уверены, что «казахские власти злоупотребляют международными механизмами уголовного сотрудничества, включая «красные уведомления» Интерпола и взаимную правовую помощь (ВПП), для привлечения к ответственности и захвата документов политического беженца в Бельгии – адвоката и правозащитника Боты Джардемали».
«29 сентября 2020 года Национальный французский суд по делам беженцев предоставил политическое убежище основателю «ДВК» Мухтару Аблязову, который был заочно приговорен казахстанским судом к пожизненному заключению в нарушение права на защиту, с учетом систематической и политической природы репрессивного аппарата Казахстана и злоупотреблений им в гражданском и уголовном судопроизводстве», - указано в резолюции.
Вместе с тем, указывается, что «власти Казахстана продолжают преследовать независимые профсоюзы и профсоюзных активистов».
«Гендерное равенство остается проблемой в Казахстане. (…) НПО заявляют, что о насилии в отношении женщин мало сообщается и что уровень судебного преследования по этим делам, а также по делам о сексуальных домогательствах невелик. (…) COVID-19 создал новое препятствие для девочек к равному доступу к информации и образованию, согласно требованиям ООН. (…) Жертвы не имеют достаточной защиты, а сотрудники судебных органов и полиции, и социальные службы не обучены выявлять, предотвращать насилие в отношении женщин и реагировать на них», - отмечается в документе.
Также отмечено, что представители ЛГБТ-сообщества в Казахстане «по-прежнему сталкиваются с судебными проблемами и дискриминацией».
«Парламент Казахстана принял дискриминационные поправки к новому Кодексу о здравоохранении в июне 2020 года, которые регулируют аспекты здравоохранения для трансгендеров, в то время как процесс изменения гендерной идентичности в Казахстане остается агрессивным и унизительным», - добавили в Европарламенте.
В ЕС призвали правительство Казахстана снять политически мотивированные обвинения и положить конец всем формам произвольных задержаний, репрессиям и преследованиям в отношении правозащитников, религиозных организаций, организаций гражданского общества, профсоюзов, журналистов и политических оппозиционных движений, а также позволить людям свободно выражать свои мнения, их политические, религиозные и другие взгляды, и призывали правительство внести поправки в новый закон о мирных собраниях, чтобы гарантировать эти свободы.
Кроме того, в ЕС «настоятельно» призвали правительство Казахстана «немедленно освободить и полностью реабилитировать всех политических заключенных», в частности Алмата Жумагулова, Арона Атабека, Нургуль Калуову, Салтанат Кусманкызы, Дарына Хасенова, Уласбека Ахметова, Кенжебека Абишева, Ержана Елшибаева, Асета Абишева, Игоря Чуприна, Руслана Гинатуллина, Асхата Жексебаева, Кайрата Клышева, Ербола Есхозина, Абая Бегимбетова и ряда других, «и незамедлительно отменить меры предварительного заключения и домашнего ареста, а также ограничения свободы, введенные в отношении активистов гражданского общества и оппозиции, пользователей социальных сетей и мирных протестующих». Также в ЕП призвали правительство Казахстана пересмотреть дела и предоставить компенсацию бывшим политическим заключенным и жертвам пыток – Искандеру Еримбетову, Максу Бокаеву и Мухтару Джакишеву в соответствии с рекомендациями Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям и Комитета ООН по правам человека.
Вместе с тем, ЕП приветствовал шаги властей по прекращению «политически мотивированных дел против правозащитников Данияра Хасенова и Абайбека Султанова», но выразил обеспокоенность по поводу фабрикации нового уголовного дела по признаку «экстремизма» против последнего. Также Европарламент призвал правительство Казахстана «снять все политически мотивированные обвинения с филантропа Барлыка Мендыгазиева и положить конец политически мотивированным преследованиям членов его семьи и бывших соратников».
«ЕП осуждает злоупотребление антиэкстремистским законодательством в отношении сторонников мирных оппозиционных движений «ДВК» и «Көше партиясы», и настоятельно призывает власти разрешить политический плюрализм и конкуренцию, настоятельно призывает правительство Казахстана выполнить рекомендации ЕП, Специального докладчика ООН по вопросам поощрения и защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом и Парламентской ассамблеи Совета Европы, осуждающей произвольное применение антиэкстремистких законов», - добавили европейские парламентарии.
Они также призвали Казахстан «осуществить реформы, направленные на дальнейшую модернизацию страны, демократию и стабильность, активизировать усилия по реформированию политической системы Казахстана с целью развития парламентаризма и многопартийности, а также расширения гражданского участия», и обратили внимание на создание Высшего совета по реформам, приняв к сведению объявление властями Казахстана о новом этапе реформ, в частности, по вопросам правоохранительной деятельности, судебной системы и приоритизации прав человека. В ЕС подчеркнули важность продолжения этого процесса, включая внесение изменений в закон о выборах и полное выполнение рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ.
«ЕП призывает власти Казахстана прекратить использование Уголовного кодекса против активистов, блогеров, журналистов и других лиц за осуществление своего права на свободу выражения мнения», - говорится в резолюции.
Также в ЕП приветствовали решение властей Казахстана отменить штрафы и разрешить НПО продолжать деятельность, как было объявлено 3 февраля, и призвали снять трехлетний запрет на активистскую деятельность в отношении Макса Бокаева и разрешить ему «продолжать свою важную работу».
Также в ЕС призвали власти Казахстана «прекратить неправомерное использование схем финансовой отчетности для оказания давления на правозащитные группы, снять необоснованные обвинения в административных правонарушениях против групп, являющихся объектами предполагаемых нарушений отчетности, привести законодательство и практику отчетности о зарубежных доходах в соответствие с международными стандартами, в том числе путем отмены статей 460-1 (нарушение порядка представления сведений о получении денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства или их расходовании) и 460-2 (нарушение порядка публикации, распространения и (или) размещения материалов лицами, получающими деньги и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства) КоАП РК и взамен обеспечить защиту и облегчение важной работы гражданского общества.
В Европе убеждены, что «преследование независимых НПО посредством необоснованных налоговых проверок и преследование правозащитников и движений», таких как Bostandyq Kz, Femina Virtute, Veritas, 405 и Elimay, а также активистов гражданского общества посредством административных арестов, штрафов и уголовного преследования «не только препятствуют реформам, уже предпринятым властями, но также наносят ущерб международной репутации Казахстана».
Кроме того, в Европарламенте выразили «сожаление по поводу тревожного состояния свободы СМИ в стране» и призвали правительство Казахстана «обеспечить свободные и безопасные условия для независимых журналистов», а также настоятельно призвали власти страны «разрешить независимым профсоюзам регистрироваться и действовать в соответствии с международными трудовыми стандартами, ратифицированными Казахстаном, без какого-либо вмешательства или притеснений». Также в ЕП выразили глубокое сожаление о шестимесячном приостановлении 5 февраля 2021 года деятельности Промышленного профсоюза работников топливно-энергетической отрасли Специализированным межрайонным экономическим судом в Шымкенте за якобы отказ от регистрации в соответствии с законом о профсоюзах.
«ЕП с обеспокоенностью отмечает новый законопроект о благотворительных организациях, который вводит дополнительные меры регулирования для организаций гражданского общества и прямо противоречит логике и передовой практике благотворительной деятельности, а также недавнюю инициативу по созданию ассоциации донорских организаций под эгидой правительства, которые рискуют быть неправомерно использованы для контроля донорских организаций, что приведет к дальнейшему ограничению их независимости и ответственности за деятельность», - указано в резолюции.
Европейцы также призвали власти бороться со всеми формами насилия в отношении женщин, в том числе путем обеспечения эффективных и доступных каналов сообщения и мер защиты, учитывающих потребности жертв и конфиденциальность, а также «настоятельно» призвали «положить конец безнаказанности и принять меры для обеспечения надлежащих уголовных санкций против виновных, в том числе в случаях насилия в семье». Кроме того, в ЕС настоятельно призвали власти Казахстана «объявить насилие в семье уголовным преступлением как отдельное преступление и обеспечить уголовные санкции против виновных» и призвали «считать приюты и услуги для жертв домашнего насилия «основными услугами» и облегчить доступ к ним для всех женщин и девочек, в том числе во время кризиса с коронавирусом».
Также в ЕС настаивают на полном соблюдении прав ЛГБТ-сообщества, призывают правительство Казахстана гарантировать принцип недопущения дискриминации в отношении ЛГБТ-сообщества, в том числе путем запрета дискриминации по признаку гендерной идентичности или сексуальной ориентации законом, призывают к надлежащему обучению сотрудников судебных органов и полиции, а также социальных служб, чтобы обеспечить представителям ЛГБТ надлежащую заботу и защиту.
«ЕП настоятельно призывает правительство Казахстана обеспечить безопасность этнических казахов и других групп меньшинств, бежавших из концентрационных лагерей Китая, в том числе путем предоставления статуса постоянного беженца Мурагеру Алимулы и Кайше Аканкызы, и уделять достаточное внимание сохраняющейся межэтнической напряженности в южных регионах страны», - сказано в документе.
Кроме того, в ЕС дали консультации властям Казахстана в отношении злоупотреблений механизмами сотрудничества судебных органов, такими как система «красных уведомлений» Интерпола и запросы о ВПП, с целью преследования оппонентов режима за рубежом и получения доступа к конфиденциальной информации.
В Евросоюзе приветствовали отмену Казахстаном смертной казни за все преступления, но настоятельно призвали правительство соблюдать свои обязательства о нулевой терпимости к пыткам и обеспечить полное расследование любых утверждений о пытках и привлечение виновных к ответственности.
«ЕП настоятельно призывает правительство Казахстана искоренить пытки и жестокое обращение в тюрьмах, уважать права заключенных и обеспечить надлежащие условия жизни, гигиену и безопасную среду с точки зрения устранения угроз, создаваемых COVID-19», - уточняется в резолюции.
Европарламент также призвал Казахстан «ввести надлежащие меры защиты персональных данных и усилить законодательство о защите данных, а также ограничить использование инвазивных технологий цифрового наблюдения и ввести нормативную базу, которая четко запрещает произвольное и незаконное цифровое наблюдение, включая распознавание лиц, в соответствии с требованиями в области прав человека».
ЕП призвал Евросоюз и его государства-члены, в том числе на саммитах и других встречах высокого уровня, на многосторонних форумах и через местные представительства «активно поддерживать гражданское общество, принимать дополнительные меры для оказания поддержки казахстанскому гражданскому обществу через Комиссию, в том числе, не ограничиваясь расширением схем предоставления финансовых грантов организациям гражданского общества, которые продвигают права человека, демократические ценности, верховенство закона и основные свободы в Казахстане, особенно правозащитникам, а также укреплению контактов между людьми с гражданами Казахстана». В Европарламенте подчеркнули, что финансовая помощь Казахстану должна быть направлена на поддержку гражданского общества и жертв политических преследований, а не на поддержку авторитарного режима.
Делегацию ЕС в Казахстане призвали расширять свое взаимодействие с местными членами гражданского общества путем организации регулярных встреч и вынесения их рекомендаций во время официальных встреч с должностными лицами правительства Казахстана, а также «отслеживать продолжающиеся нарушения прав человека и занимать публичную позицию в отношении нарушений, оказывать помощь жертвам политического преследования и заключенным активистам, посещая судебные процессы над критиками правительства и правозащитниками, и запрашивая посещение тюрем, а также быстро и решительно реагировать на любые действия, противоречащие принципам верховенства закона, демократии и прав человека».
«ЕП напоминает о недавно утвержденном режиме глобальных санкций ЕС в области прав человека, который позволяет ЕС преследовать виновных в серьезных нарушениях прав человека во всем мире, что, в случае Казахстана, позволит преследовать лица и организации, причастные к широко распространенным нарушениям прав человека или связанных с ними, и систематическим нарушениям прав человека», - указано в резолюции.
Европарламент призвал вице-президента Комиссии – Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности, а также государства-члены рассмотреть возможность введения адресных санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека.
«ЕП требует, чтобы права человека были во главе угла взаимодействия ЕС с Центральной Азией, подчеркивает, что более глубокие политические и экономические отношения с ЕС, как предусмотрено EPCA, должны основываться на общих ценностях и соответствовать активному и конкретному участию Казахстана в демократических реформах, вытекающих из его международных обязательств, призывает Комиссию и вице-президента по правам человека провести всесторонний обзор EPCA в свете последних событий и результатов обзора торговой политики», - говорится в документе.
Европарламент поручил направить резолюцию Совету, Комиссии, вице-президенту Комиссии/Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, Специальному представителю ЕС в Центральной Азии, правительствам и парламентам государств-членов, а также президенту, правительству и парламенту Казахстана.
https://kaztag.kz/ru/news/evroparlament-zhestko-raskritikoval-politsituatsiyu-v-kazakhstane-i-prizval-vvesti-sanktsii
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210204IPR97122/human-rights-breaches-in-uganda-rwanda-and-kazakhstan
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Manitu от 12.02.2021 05:29:46
Все санкции в первую очередь ударят по простым смертным. Не против страны нужно их вводить, а против тех кто дворцы у них в европе покупает на наворованные деньги. Тогда я поверю в их благие намерения. А так идите в опу со всеми своими озабоченностями за права ЛГБТ -шников.
Все санкции в первую очередь ударят по простым смертным. Не против страны нужно их вводить, а против тех кто дворцы у них в европе покупает на наворованные деньги. Тогда я поверю в их благие намерения. А так идите в опу со всеми своими озабоченностями за права ЛГБТ -шников.
Тут вопрос в другом. А почему против Казахстана решили ввести санкции? Наши власти не послушались их в чем-то?
Цитата: Panasonic от 12.02.2021 06:07:29
Тут вопрос в другом. А почему против Казахстана решили ввести санкции? Наши власти не послушались их в чем-то?
Цитата: Manitu от 12.02.2021 05:29:46
Все санкции в первую очередь ударят по простым смертным. Не против страны нужно их вводить, а против тех кто дворцы у них в европе покупает на наворованные деньги. Тогда я поверю в их благие намерения. А так идите в опу со всеми своими озабоченностями за права ЛГБТ -шников.
Все санкции в первую очередь ударят по простым смертным. Не против страны нужно их вводить, а против тех кто дворцы у них в европе покупает на наворованные деньги. Тогда я поверю в их благие намерения. А так идите в опу со всеми своими озабоченностями за права ЛГБТ -шников.
Тут вопрос в другом. А почему против Казахстана решили ввести санкции? Наши власти не послушались их в чем-то?
Наверное, подходит время устанавливать демократию в Казахстане
Одним словом ЕС хочет сказать всем партнерам России, Отползайте!!!! А иначе Вам пиздец
P. S. Хотя и это не спасёт. Все равно будут гнобить
Цитата: строитель от 12.02.2021 06:53:40
Прессовать будут всех кто хоть как то лоялен к Путину
Прессовать будут всех кто хоть как то лоялен к Путину
Тогда всех местных ватников прессовать будут.
Вот только этого для полного счастья не хватало.
KapitanNemo 12.02.2021 в 13:57:14 # 771899
Вот оно и начинается