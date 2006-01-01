Казахстан поднялся на 35-е место в рейтинге мировой конкурентоспособности

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danilov 17 Июня 2021 в 21:51:31
В 2021 году в исследовании были оценены 64 страны мира. Лидирующие пять позиций в рейтинге заняли:
Швейцария;
Швеция;
Дания;
Нидерланды;
Сингапур.
По результатам исследования Казахстан занял 35 место, поднявшись на семь пунктов по сравнению с рейтингом 2020 года. Казахстан опережает такие страны, как Португалия (36 место), Индонезия (37 место), Латвия (38 место), Испания (39 место), Словения (40 место), Индия (43 место), Россия (45 место), Турция (51 место).
В текущем году Казахстан улучшил свои позиции по всем факторам рейтинга:
Эффективность правительства – 21 место, восемь позиций вверх;
Эффективность бизнеса – 28 место, шесть позиций вверх;
Экономическая деятельность – 45 место, три позиции вверх;
Инфраструктура – 47 место, четыре позиции вверх.
Ранее Boston Consulting Group в рамках обновлённого исследования Sustainable Economic Development Assessment 2021 повысил оценки экономики Казахстана по таким показателям как экономическая устойчивость, качество инфраструктуры, государственных институтов и услуг.
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