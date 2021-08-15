Шведы благодарят Горбачёва

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danilov 15 Августа 2021 в 20:43:21
Об этом пишет шведское издание Svenska Dagbladet.
Как отмечает газета, реформы, проводившиеся Горбачевым, смогли подорвать положение страны как в экономической области, так и в военной сфере, и стали провальными в краткосрочной перспективе.
В то же время действия политика оказались благословением для остального мира, считает издание, поэтому Горбачева следует поблагодарить за его решения. По мнению журналистов Svenska Dagbladet, экс-глава СССР абсолютно заслуженно стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1990 году.
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