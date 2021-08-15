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О нас
Шведы благодарят Горбачёва
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danilov 15 Августа 2021 в 20:43:21
Решения, принятые бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, стали основным фактором, который в итоге привел к распаду Советского Союза.
Об этом пишет шведское издание Svenska Dagbladet.
Как отмечает газета, реформы, проводившиеся Горбачевым, смогли подорвать положение страны как в экономической области, так и в военной сфере, и стали провальными в краткосрочной перспективе.
В то же время действия политика оказались благословением для остального мира, считает издание, поэтому Горбачева следует поблагодарить за его решения. По мнению журналистов Svenska Dagbladet, экс-глава СССР абсолютно заслуженно стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1990 году.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 15.08.2021 в 23:03:34   # 783088
Вряд ли его кто то уважает на постсоветском пространство
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  Manitu 15.08.2021 в 23:36:14   # 783089
Поблагодарили за предательство своего народа
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