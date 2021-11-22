В Казахстане построят ещё одну биолабораторию

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 22 Ноября 2021 в 12:19:11
Лаборатории присвоен статус объекта, требующего особого регулирования и (или) градостроительной регламентации, она будет располагаться в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области. Срок завершения строительства – IV квартал 2025 года. Код BSL-4 (Biosafety Level 4) означает четвёртый уровень биологической безопасности. Уровень BSL-4 – это также высокий индивидуальный и общественный риск изучаемых лабораторией вирусов (оспа, вирус Эбола, марбургский вирус). Эффективных мер в борьбе с большинством патогенов не существует.
В 2016 году в Алматы при Национальном научном центре особо опасных инфекций имени Айкимбаева (ННЦООИ), несмотря на протесты населения, при содействии США были построены и торжественно открыты референс-лаборатория и хранилище особо опасных инфекционных патогенов. Бывший замминистра обороны Казахстана Амирбек Тогусов высказал предположение, что Алматинская биолаборатория имеет двойное назначение и в ней может разрабатываться биологическое оружие.
Тогдашний директор ННЦООИ Бахыт Атшабар признал, что финансирование строительство Алма-Атинской лаборатории «шло именно от Минобороны США через агентство по уменьшению биологической угрозы DTRA, но отрицал «планируемое создание биологического оружия» на этом объекте.
Руководство ННЦООИ, в который входит Алматинская ЦРЛ, не скрывает тесного сотрудничества с подрядчиком Пентагона. В апреле 2021 года на сайте центра был опубликовал пресс-релиз, в котором выражались «благодарность коллективу компании CH2M Hill Constructors, Inc. за многолетнее сотрудничество и неоценимый вклад в развитие Центральной референтной лаборатории ННЦООИ» и надежда на «дальнейшее плодотворное сотрудничество по совместной работе над новыми непростыми и важными проектами».
В проекте бюджета иностранных программ Агентства по сокращению военных угроз (DTRA) Пентагона на 2021 год присутствуют прямые упоминания работ, которые должны быть выполнены в казахстанской ЦРЛ.
Работу ННЦООИ и ЦРЛ контролирует филиал DTRA, расположенный в посольстве США и подчиняющийся Пентагону. Его возглавляет подполковник Стивен Колдер, который инспектирует НЦООИ по вопросам исследований, безопасности и финансового контроля (в августе 2019 года подполковник Колдер и Жаклин Кербер из военного комитета Сената США заслушивали доклад директора НЦООИ).
Еще один орган, контролирующий эти работы, – Центральноазиатский офис центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC/CAR). Его возглавляет Дэниэл А. Сингер (Daniel A. Singer), подполковник медицинской службы ВВС США. Ранее Сингер служил в эпидемической разведке США, собирающей биологические данные в интересах военных. В сентябре 2021 года Сингер сообщил, что американцы не намерены прекращать взаимодействие с ЦРЛ: «Наше сотрудничество в этой области началось задолго до нынешней пандемии, и мы уверены, что оно будет продолжаться еще долго после её завершения».
Если заказы Пентагона успешно реализуются в Алма-Атинской ЦРЛ, зачем понадобилось открывать еще одну опасную лабораторию на юге Казахстана?
Дело в том, что число работ, которые выполняют эксперты ННЦООИ, постоянно растет и одна Алматинская ЦРЛ не справляется с обслуживанием заказчиков. В 2019 году ННЦООИ посетило более десятка официальных представителей военных ведомств США и Германии и свыше 30 ученых из стран НАТО, которые занимались там работами по заказам своих армий.
А главное – Алматинская ЦРЛ, по словам директора ННЦООИ Токтасына Ерубаева, имеет лишь 3-й уровень биологической безопасности (Biosafety Level 3), сегодня для Пентагона этого уровня маловато. Новая ЦРЛ в поселке Гвардейский будет иметь 4-й уровень и здесь можно будет работать с гораздо более опасными штаммами, чем в Алма-Атинской ЦРЛ. В этом же посёлке уже строится биофармацевтический завод по производству вакцин. После ввода в строй референт-лаборатории 4-го уровня здесь заработает мощный биологический военный кластер.
По сообщениям казахстанских СМИ, местные жители в ужасе от такого соседства. Их можно понять: СМИ не скрывают, что в Гвардейском будет построена лаборатория «уровня Уханьской». Казахстанцы выражают свой протест в комментариях прямо на правительственном портале, где было опубликовано постановление о строительстве лаборатории в Гвардейском.
https://www.fondsk.ru/news/2021/11/14/zachem-v-kazahstane-strojat-esche-odnu-biolaboratoriju-i-hranilische-dlja-opasnyh-shtammov-54896.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Dron2191 от 22.11.2021 06:26:02
Попахивает желтой прессой и очередным вбросом дезинформации.
Попахивает желтой прессой и очередным вбросом дезинформации.
https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=12756498
Для них скорее всего, как оправдавших вклады.
Коротышкин 22.11.2021 в 20:01:11 # 786729