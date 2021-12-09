Майнеры всё

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danilov 11 Декабря 2021 в 21:46:02
BBG: крипто-майнеры больше не видят потенциала в Казахстане. Майинговый бум закончился быстрее, чем начался.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-09/bitcoin-btc-miners-who-flocked-to-kazakhstan-now-see-zero-potential
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