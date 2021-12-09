▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
О нас
Майнеры всё
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 11 Декабря 2021 в 21:46:02
BBG: крипто-майнеры больше не видят потенциала в Казахстане. Майинговый бум закончился быстрее, чем начался.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-09/bitcoin-btc-miners-who-flocked-to-kazakhstan-now-see-zero-potential
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь