ЕС нервно курит в сторонке. В Средней Азии начался важный процесс (Habertürk, Турция)

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danilov 30 Декабря 2021 в 10:35:11
Одно из необходимых условий, которые диктует странам пандемия, состоит в том, чтобы региональное сотрудничество было функциональным и адаптированным к меняющимся условиям. Особенно если вы находитесь в регионе, где существует риск конфликтов и хаоса, вам нужно уделять гораздо больше внимания региональной консолидации и интеграции.
Несомненно, одним из таких регионов является Средняя Азия, которую Редьярд Киплинг характеризовал как «сердце Евразии». Этот регион, называемый Средней или Центральной Азией, до XVIII века был единым целым под названием «Туркестан». Восток исторического Туркестана — это сегодняшний Восточный Туркестан. Во времена царской России, а затем СССР регион был разделен. Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и отчасти Таджикистан… Что касается тюркского мира, возникла и такая категория, как «тюркские республики Средней Азии».
События в этом регионе непосредственно затрагивают Турцию. Как с исторической, так и с геостратегической точки зрения…
Страны Средней Азии, которые тесно переплетены в контексте возможностей и угроз с такими своими соседями, как Россия и Китай, имея с ними общую протяженную границу, с другой стороны, вновь привлекают к себе все больший интерес США в последнее время.
Поэтому подписанное накануне между Казахстаном и Узбекистаном соглашение о союзничестве крайне важно.
Фактически его основы были заложены в 2005 году президентом — основателем Казахстана Назарбаевым. 18 февраля 2005 года Назарбаев выступил с призывом, сделав следующее заявление: «Сейчас перед нами выбор: остаться вечным сырьевым придатком мировой экономики, ждать прихода следующей империи или пойти на серьезную интеграцию центральноазиатского региона. Я предлагаю создать Союз центральноазиатских государств. У нас общие экономические интересы, культурно-исторические корни, язык, религия, экологические проблемы, внешняя угроза. Архитекторы строительства ЕС могли только мечтать о таких предпосылках. Только так мы будем достойны наших общих великих предков. Сначала царская империя, потом сталинская политика боялись этого единства и разделили регион на административно-национальные территории. "Разделяй и властвуй" — такова была политика. Настала пора именно нам показать новый, необходимый путь следующим поколениям равноправных народов региона».
И вот эта цель, можно сказать, начала воплощаться в Средней Азии.
В Евразии находится 32% всего природного газа мира, и примерно половина этого объема приходится на данные республики. Кроме того, четверть нефти Евразии — тоже здесь. Вместе с тем с точки зрения Запада большое значение имеет окружение России, выход к теплым морям, контроль над Азиатско-Тихоокеанским коридором, а также направление / конструирование центральноазиатского региона в процессе интеграции Китая с Западом…
В предстоящий период Центральная Азия будет привлекать к себе еще больший интерес и, возможно, снова станет ареной большой игры.
В этой связи было принято решение о создании между Казахстаном и Узбекистаном Высшего межгосударственного совета, Совета межпарламентского сотрудничества и Совета министров иностранных дел. Самое важное — две страны заявили, что будут полностью поддерживать друг друга на всех международных площадках.
Сегодня в Узбекистане проживает более 800 тысяч казахов, и примерно в 400 школах обучение ведется на казахском языке.
Динамизм экономик двух стран может отразиться и на торговле с Турцией. С начала текущего года двусторонний товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос почти на 40% и достиг рекордных четырех миллиардов долларов. Планируется увеличить его до пяти миллиардов долларов в следующем году и до десяти миллиардов — в долгосрочной перспективе.
Подписано 22 документа, охватывающих практически все основные темы отношений. Также есть инвестиционное соглашение на сумму шесть миллиардов долларов.
Вместе с тем для развития потенциала транспортно-транзитного сектора было решено реализовать проекты строительства автомобильной и железной дороги «Учкудук — Кызылорда», а также о запуске высокоскоростного железнодорожного сообщения по маршруту «Туркестан — Шымкент — Ташкент».
В районе Аральского моря, ставшего хронической проблемой региона, будут проводиться работы по лесонасаждению. Кроме того, стороны будут отдавать приоритет проектам в сфере «зеленой» энергетики.
Вместе с тем, в соответствии с достигнутой договоренностью, в Казахстане будут проводиться мероприятия в рамках Года Узбекистана, а в Узбекистане — Года Казахстана.
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Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 30.12.2021 в 12:13:17 # 788199
Плюс ко всему ЕвроЗэс очень хреново себя показал для развития Казахстана. И любой другой союз не сулит нам, простым смертным, ничего хорошего кроме опасности террора.
Да и по сути само название Интеграция?! Что мы как государство будем интегрировать? Все то, на чем зарабатывает только маленькая кучка людей? А простым людям даже машину за бугром не позволяют купить? Да это смешно. Мы недоразвитая страна. У нас кучка людей сидят на милиардах и раздает подачки людям, чтобы не возбухали. А как капиталистический гигант? Где у нас и что у нас есть? Туча бизнесменов купи-продай? А производство? Смешно. Очень смешно и грустно.