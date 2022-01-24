Выступление Розы Тун в Европарламенте

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danilov 24 Января 2022 в 16:58:12
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Manitu от 24.01.2022 11:09:58
Иди-ка ты на х... Роза Тун
Иди-ка ты на х... Роза Тун
А остальных 588 депутатов которые поддержали ее куда денете?! Это Вам не депутаты НурОтар базарбаева
Quote:
В резолюции из 27 пунктов содержатся призывы прекратить политически мотивированные преследования граждан и общественных объединений, освободить произвольно задержанных граждан, не препятствовать мирным собраниям, положить конец безосновательным арестам и пыткам в Казахстане. Европейские депутаты напомнили также о возможности введения санкций в отношении ответственных за нарушения прав человека. 589 депутатов проголосовали «за», 35 «против», и 47 воздержались при голосовании.
Цитата: Manitu от 24.01.2022 11:09:58
Иди-ка ты на х... Роза Тун
Иди-ка ты на х... Роза Тун
Она предлагает ввести персональные санкции в отношении причастных к жестокому подавлению.
Вы к этому причастны? Или спешите проявить холопскую преданность?
alpha_portal 24.01.2022 в 20:06:55 # 789521
Итак им нужен повод.==
Повод для чего?
Сами там на западе гниют и разлагаются, так еще гордых и свободолюбивых казахстанцев еще хотят сгноить и разложить? Или "несметные природные богатства земли нашей" не дают покоя бюргерам, мсье и сэрам?
Цитата: walker от 24.01.2022 14:10:51возможно все вышеперечисленное. Жить за счет колоний историческая правда для европы
==
Итак им нужен повод.==
Повод для чего?
Сами там на западе гниют и разлагаются, так еще гордых и свободолюбивых казахстанцев еще хотят сгноить и разложить? Или "несметные природные богатства земли нашей" не дают покоя бюргерам, мсье и сэрам?
==
Итак им нужен повод.==
Повод для чего?
Сами там на западе гниют и разлагаются, так еще гордых и свободолюбивых казахстанцев еще хотят сгноить и разложить? Или "несметные природные богатства земли нашей" не дают покоя бюргерам, мсье и сэрам?
И как раз кстати дикари казахи вышли на митинги, ну чем не повод для посева хаоса вокруг великой и прекрасной России!
Хоть так Евросоюзу удалось поднасрать сильному и непокоренному Путину)))
Какая из стран евросоюза сейчас живет за счет колоний?
Цитата: walker от 24.01.2022 14:23:57
== Жить за счет колоний историческая правда для европы==
Какая из стран евросоюза сейчас живет за счет колоний?
== Жить за счет колоний историческая правда для европы==
Какая из стран евросоюза сейчас живет за счет колоний?
История имеет свойство повторяется
..
Хаос будет рынок для сбыта
И очень нэзвлежные скоро под давлением мвф начнут продавать землю . Сначала типа своим затем корпорациям....и будут там мировые цены инерированной по самое не хочу Украины. Вы этого хотите?
Я нет
Я так понимаю, что у населения Кз после хаоса поднимется покупательская способность чтобы сметать с полок европейские товары? Или что хотели сказать?
Тут я откланяюсь, а то прям чувствую себя немного идиотом))
Цитата: walker от 24.01.2022 14:49:45
== Хаос будет рынок для сбыта==
Я так понимаю, что у населения Кз после хаоса поднимется покупательская способность чтобы сметать с полок европейские товары? Или что хотели сказать?
Тут я откланяюсь, а то прям чувствую себя немного идиотом))
== Хаос будет рынок для сбыта==
Я так понимаю, что у населения Кз после хаоса поднимется покупательская способность чтобы сметать с полок европейские товары? Или что хотели сказать?
Тут я откланяюсь, а то прям чувствую себя немного идиотом))
Откланивайтесь. Чувствуйте
Про покупательскую способность сарказм заценил
Европейские хозяева с удовольствием возьмут под контроль что есть в стране мотивируя правами человеком углеродным следом и тому подобных.Правда угробят то что осталось .
Вам не кажется 'странным что не видя бревно в своем глазу замечают соринки по всему миру. И ладно если б везде но ведь своих то не трогают
Пысы. Теперь круг бегства из страны сузиться для некоторых. Это Россия, Китай и еще малость стран, где кровавые диктаторы в авторитете
Сегодня бунт в Брюсселе. Ни слово об местных диктаторах.
Чтото изза иностранцев не вижу приглащенных войск ОДКБ или НАТО. И приказа открыть огонь на поражения не было. И убитых там не вижу. Какой то неправильный диктатор получается?!
Цитата: Dragon от 24.01.2022 16:19:25Резолюции Европарламента имеют декларативный и рекомендательный характер. Принимают их каждую недели по четвергам. Именно по правам человека. И то что ее приняли еще ни чего не значит. Это не значит что будут какие то реальные санкции. Так что узбагойтесь.
Как бы там ни было резолюция принята большинством голосов. И думаю персональные санкции не за горами. А это значить, что виновные не смогут в случае чего убежать туда. И они получается поскорее избавятся от недвижимости там. И многие ограничения виновным не избежать. В том числе шал и его семейка. Кемелжемеличу тоже попадет не мало. Это все благодаря общественности. Политическая грамотность народа повышается. Это большой плюс.
Пысы. Теперь круг бегства из страны сузиться для некоторых. Это Россия, Китай и еще малость стран, где кровавые диктаторы в авторитете
Как бы там ни было резолюция принята большинством голосов. И думаю персональные санкции не за горами. А это значить, что виновные не смогут в случае чего убежать туда. И они получается поскорее избавятся от недвижимости там. И многие ограничения виновным не избежать. В том числе шал и его семейка. Кемелжемеличу тоже попадет не мало. Это все благодаря общественности. Политическая грамотность народа повышается. Это большой плюс.
Пысы. Теперь круг бегства из страны сузиться для некоторых. Это Россия, Китай и еще малость стран, где кровавые диктаторы в авторитете
Умиляют местные искатели справедливости. Вы реально думаете что европарламенте кому то есть дело до ваших прав? Даже если санкции будут введены -это будет инструмент выбивания более выгодных условий для евробизнеса в РК. Вот и все.
Пысы. А как вопрос насчет процентов акции Концерна Калашникова у Вас там? Узбагоились?
Цитата: Dragon от 24.01.2022 17:09:22
[quote]Сегодня бунт в Брюсселе. Ни слово об местных диктаторах.
[quote]Сегодня бунт в Брюсселе. Ни слово об местных диктаторах.
Ну и что там, погромы и стычки. Ни слова о диктаторах!!!