 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
О нас
Выступление Розы Тун в Европарламенте
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 24 Января 2022 в 16:58:12
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 24.01.2022 в 17:09:58   # 789512
Иди-ка ты на х... Роза Тун
поощрить (6) | покарать (1)
  bolatbol 24.01.2022 в 17:40:39   # 789515
Арестовать счета и активы хотят, как у Каддафи, Ирана, Венесуэлы. Американские военные расстреливали жителей Ирака, Ливии, Афганистана, но им же не предъявишь. Убившего женщину выстрелом в упор в Капитолии оправдали. Нападавших потом задерживали и судили.
поощрить (2) | покарать (1)
  Dragon 24.01.2022 в 18:23:51   # 789516
Цитата: Manitu от 24.01.2022 11:09:58
Иди-ка ты на х... Роза Тун


А остальных 588 депутатов которые поддержали ее куда денете?! Это Вам не депутаты НурОтар базарбаева

Quote:
В резолюции из 27 пунктов содержатся призывы прекратить политически мотивированные преследования граждан и общественных объединений, освободить произвольно задержанных граждан, не препятствовать мирным собраниям, положить конец безосновательным арестам и пыткам в Казахстане. Европейские депутаты напомнили также о возможности введения санкций в отношении ответственных за нарушения прав человека. 589 депутатов проголосовали «за», 35 «против», и 47 воздержались при голосовании.

поощрить (1) | покарать
  walker 24.01.2022 в 19:35:56   # 789518
Цитата: Manitu от 24.01.2022 11:09:58
Иди-ка ты на х... Роза Тун


Она предлагает ввести персональные санкции в отношении причастных к жестокому подавлению.
Вы к этому причастны? Или спешите проявить холопскую преданность?
поощрить (1) | покарать
  Konstant 24.01.2022 в 20:00:50   # 789520
Итак им нужен повод. Правда европейцев не интересует. Зачем? Что бы нагнуть. Так это вызовет сближение автоматически с Китаем и Россией
поощрить | покарать
  alpha_portal 24.01.2022 в 20:06:55   # 789521
Да это в их репертуаре, и во главе США с Англией. Для них главная задача посеять хаос, а потом на этом делать бабки. Тем более в свете антироссийской риторики им необходимо побольше хаоса вокруг России. И плевать они хотели на всех людей о которых говорят.
поощрить (2) | покарать
  walker 24.01.2022 в 20:10:51   # 789523
==
Итак им нужен повод.==

Повод для чего?
Сами там на западе гниют и разлагаются, так еще гордых и свободолюбивых казахстанцев еще хотят сгноить и разложить? Или "несметные природные богатства земли нашей" не дают покоя бюргерам, мсье и сэрам?
поощрить (2) | покарать
  Konstant 24.01.2022 в 20:15:14   # 789525
Цитата: walker от 24.01.2022 14:10:51
==
Итак им нужен повод.==

Повод для чего?
Сами там на западе гниют и разлагаются, так еще гордых и свободолюбивых казахстанцев еще хотят сгноить и разложить? Или "несметные природные богатства земли нашей" не дают покоя бюргерам, мсье и сэрам?
возможно все вышеперечисленное. Жить за счет колоний историческая правда для европы
поощрить | покарать
  walker 24.01.2022 в 20:18:00   # 789526
== свете антироссийской риторики им необходимо побольше хаоса вокруг России.==
И как раз кстати дикари казахи вышли на митинги, ну чем не повод для посева хаоса вокруг великой и прекрасной России!
Хоть так Евросоюзу удалось поднасрать сильному и непокоренному Путину)))
поощрить (1) | покарать
  walker 24.01.2022 в 20:23:57   # 789527
== Жить за счет колоний историческая правда для европы==
Какая из стран евросоюза сейчас живет за счет колоний?
поощрить (1) | покарать (1)
  Konstant 24.01.2022 в 20:34:34   # 789529
Цитата: walker от 24.01.2022 14:23:57
== Жить за счет колоний историческая правда для европы==
Какая из стран евросоюза сейчас живет за счет колоний?

История имеет свойство повторяется
..
Хаос будет рынок для сбыта
И очень нэзвлежные скоро под давлением мвф начнут продавать землю . Сначала типа своим затем корпорациям....и будут там мировые цены инерированной по самое не хочу Украины. Вы этого хотите?
Я нет
поощрить | покарать
  RFA 24.01.2022 в 20:38:38   # 789530
Они ни когда не вводят санкции против своих (Болгария, Румыния, Польша , США, аоэ и т.д.) они ихвводят только в отношении тех, кого хотят разграбить. Сегодня бунт в Брюсселе. Ни слово об местных диктаторах.
поощрить (2) | покарать
  walker 24.01.2022 в 20:49:45   # 789531
== Хаос будет рынок для сбыта==

Я так понимаю, что у населения Кз после хаоса поднимется покупательская способность чтобы сметать с полок европейские товары? Или что хотели сказать?

Тут я откланяюсь, а то прям чувствую себя немного идиотом))
поощрить | покарать
  Konstant 24.01.2022 в 21:02:30   # 789533
Цитата: walker от 24.01.2022 14:49:45
== Хаос будет рынок для сбыта==

Я так понимаю, что у населения Кз после хаоса поднимется покупательская способность чтобы сметать с полок европейские товары? Или что хотели сказать?

Тут я откланяюсь, а то прям чувствую себя немного идиотом))

Откланивайтесь. Чувствуйте
Про покупательскую способность сарказм заценил
Европейские хозяева с удовольствием возьмут под контроль что есть в стране мотивируя правами человеком углеродным следом и тому подобных.Правда угробят то что осталось .
Вам не кажется 'странным что не видя бревно в своем глазу замечают соринки по всему миру. И ладно если б везде но ведь своих то не трогают
поощрить (1) | покарать
  старик 24.01.2022 в 21:59:53   # 789534
Никого не смущает что эта мадам назвала протесты в КЗ мирными? А разве Франция, Англия, Испания не поднялись за счет колоний, а кое кто и на рабах? Мне лень искать , сами поищите но Франция и сейчас имеет колонии, одна из них Мали. Но дело даже не в колониях, а в пресловутых двойных стандартах. Пусть эта старушка упрекнет США за тюремные сроки протестующим, у которых кстати вообще не было оружия и они не жгли полицейских машин и участков. Слабо? Ну конечно же слабо! Пусть бы потребовала "немедленных санкций" в отношении лиц, причастных к посадкам на длительные сроки.Списки арестованных и получивших сроки может и больше чем в КЗ. Да что вы! Тут и п**лей можно отхватить от самых демократичных в мире американцев. А называть госпереворот в Украине "революцией достоинства" да еще поддерживать ЭТО деньгами-это ли не откровенный цинизм? Совсем не хочу осуждать категорически или поддерживать власти Казахстана ,(слишком мало я знаю о скрытых механизмах протестов), правы они были или нет , покажет время, но этот лживый насквозь Евросоюз, последний кто имеет право вмешиваться во внутренние дела суверенной страны. Не знаю как вам не противно смотреть на эту кликушу. РS Вот только что уволили генерала Бундесвера за положительное высказывание в адрес Путина. СВОБОДА СЛОВА!!!
поощрить (2) | покарать
  Dragon 24.01.2022 в 22:19:25   # 789535
Как бы там ни было резолюция принята большинством голосов. И думаю персональные санкции не за горами. А это значить, что виновные не смогут в случае чего убежать туда. И они получается поскорее избавятся от недвижимости там. И многие ограничения виновным не избежать. В том числе шал и его семейка. Кемелжемеличу тоже попадет не мало. Это все благодаря общественности. Политическая грамотность народа повышается. Это большой плюс.

Пысы. Теперь круг бегства из страны сузиться для некоторых. Это Россия, Китай и еще малость стран, где кровавые диктаторы в авторитете
поощрить | покарать
  Dragon 24.01.2022 в 22:32:41   # 789536
Я одно не могу понять, господа, а Вам кажется у нас в стране человеческие ценности и их права на должном уровне законом защищается?! Если да, почему дети и близкие чиновников наших стран (стран бывшего союза) учаться и живут в загнивающей Европе и "пиндосии"!? Не задумывались об этом перед тем, как верить в пропаганду этих же чинуш?!
поощрить | покарать
  Dragon 24.01.2022 в 23:09:22   # 789542
Quote:
Сегодня бунт в Брюсселе. Ни слово об местных диктаторах.



Чтото изза иностранцев не вижу приглащенных войск ОДКБ или НАТО. И приказа открыть огонь на поражения не было. И убитых там не вижу. Какой то неправильный диктатор получается?!
поощрить | покарать
  Джимбо 24.01.2022 в 23:19:03   # 789543
Цитата: Dragon от 24.01.2022 16:19:25
Как бы там ни было резолюция принята большинством голосов. И думаю персональные санкции не за горами. А это значить, что виновные не смогут в случае чего убежать туда. И они получается поскорее избавятся от недвижимости там. И многие ограничения виновным не избежать. В том числе шал и его семейка. Кемелжемеличу тоже попадет не мало. Это все благодаря общественности. Политическая грамотность народа повышается. Это большой плюс.

Пысы. Теперь круг бегства из страны сузиться для некоторых. Это Россия, Китай и еще малость стран, где кровавые диктаторы в авторитете
Резолюции Европарламента имеют декларативный и рекомендательный характер. Принимают их каждую недели по четвергам. Именно по правам человека. И то что ее приняли еще ни чего не значит. Это не значит что будут какие то реальные санкции. Так что узбагойтесь.

Умиляют местные искатели справедливости. Вы реально думаете что европарламенте кому то есть дело до ваших прав? Даже если санкции будут введены -это будет инструмент выбивания более выгодных условий для евробизнеса в РК. Вот и все.
поощрить (1) | покарать
  Dragon 24.01.2022 в 23:25:32   # 789544
Я то как раз спокоен сейчас. А вот у некоторых в жыланорде явно руки трясутся наверное. Им то известен итог персональных санкции.

Пысы. А как вопрос насчет процентов акции Концерна Калашникова у Вас там? Узбагоились?
поощрить | покарать
  RFA 25.01.2022 в 00:24:16   # 789549
Цитата: Dragon от 24.01.2022 17:09:22
[quote]Сегодня бунт в Брюсселе. Ни слово об местных диктаторах.



Ну и что там, погромы и стычки. Ни слова о диктаторах!!!
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь