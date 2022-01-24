Выступление Розы Тун в Европарламенте

Как бы там ни было резолюция принята большинством голосов. И думаю персональные санкции не за горами. А это значить, что виновные не смогут в случае чего убежать туда. И они получается поскорее избавятся от недвижимости там. И многие ограничения виновным не избежать. В том числе шал и его семейка. Кемелжемеличу тоже попадет не мало. Это все благодаря общественности. Политическая грамотность народа повышается. Это большой плюс.Пысы. Теперь круг бегства из страны сузиться для некоторых. Это Россия, Китай и еще малость стран, где кровавые диктаторы в авторитете