Виноваты британцы и блогеры

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молодцы братья казахи!!! вы сами не представляете что у вас было предотвращено. посмотрите на нас на Украину!!!!! это капец.....
Жаль, что Янукович не дал приказ в 2014 году, огонь на поражение, а трусливо сбежал, за это я его ненавижу!
Мира и процветания Казахстану!
Молодцы казахи ,рад за Вас искренне,плохо что не могу радоватся этому в Украине,которая попала в лапы предателей и мародёров.
Без правоохранительных органов и руководства с яйцами Казахстан повторил бы судьбу Украины.
О многом говорящая фраза
Проклятый запад, кто же ещё? )))