Виноваты британцы и блогеры

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danilov 03 Февраля 2022 в 19:54:47
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 03.02.2022 в 20:10:40   # 790150
Хуетень полная!!! По ходу НТВ тоже ищут тех, 20000 террористов для мебеля
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  bolatbol 03.02.2022 в 20:30:06   # 790152

комментарии

молодцы братья казахи!!! вы сами не представляете что у вас было предотвращено. посмотрите на нас на Украину!!!!! это капец.....

Жаль, что Янукович не дал приказ в 2014 году, огонь на поражение, а трусливо сбежал, за это я его ненавижу!
Мира и процветания Казахстану!

Молодцы казахи ,рад за Вас искренне,плохо что не могу радоватся этому в Украине,которая попала в лапы предателей и мародёров.

Без правоохранительных органов и руководства с яйцами Казахстан повторил бы судьбу Украины.
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  Sosed 03.02.2022 в 20:34:32   # 790153
"мы готовы изменять"
О многом говорящая фраза
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  walker 03.02.2022 в 23:42:20   # 790169
Россиянская пропаганда, она такая.
Проклятый запад, кто же ещё? )))
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