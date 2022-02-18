▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
О нас
«Заговор силовиков», пытки в изоляторах и Дикий Арман. Расследование беспорядков в Казахстане
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 18 Февраля 2022 в 23:47:08
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
troll
18.02.2022 в 23:51:37
# 791018
слышал, что в период чп на стройках ловили узбеков, чтоб собрать заявленные 20тыс иностранцев...
поощрить (1)
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь