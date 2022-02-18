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«Заговор силовиков», пытки в изоляторах и Дикий Арман. Расследование беспорядков в Казахстане
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danilov 18 Февраля 2022 в 23:47:08
Комментарии, по рейтингу, по дате
  troll 18.02.2022 в 23:51:37   # 791018
слышал, что в период чп на стройках ловили узбеков, чтоб собрать заявленные 20тыс иностранцев...
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